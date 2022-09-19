https://ukraina.ru/20220919/1038878268.html

"Немедленный референдум в ЛНР – это ва-банк" - Симоньян

"Немедленный референдум в ЛНР – это ва-банк" - Симоньян - 19.09.2022 Украина.ру

"Немедленный референдум в ЛНР – это ва-банк" - Симоньян

Немедленный референдум в Луганской Народной Республике – это крымский сценарий, ва-банк, написала в своем телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян

2022-09-19T18:36

2022-09-19T18:36

2022-09-19T18:36

новости

лнр

референдум

общественная палата

маргарита симоньян

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В понедельник 19 сентября Общественная палата ЛНР призвала провести референдум о вхождении республики в состав РФ немедленно.Кроме того, она добавила, что референдумы потребуют "не только в ЛНР".В свою очередь глава общественной палаты республики Алексей Карякин объяснил, что, все же, "референдум по вхождению ЛНР в состав России - это вопрос не одного дня" и говорить о дате пока еще рано.В то же время он добавил, что в Луганске верят в скорый ответ на свой призыв.

https://ukraina.ru/20220919/1038875550.html

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2022

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новости, лнр, референдум, общественная палата, маргарита симоньян