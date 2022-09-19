https://ukraina.ru/20220919/1038878112.html
В РФС подтвердили обращение в УЕФА из-за слов украинского тренера
В РФС подтвердили обращение в УЕФА из-за слов украинского тренера - 19.09.2022 Украина.ру
В РФС подтвердили обращение в УЕФА из-за слов украинского тренера
В Российском футбольном союзе подтвердили обращение в ФИФА и УЕФА по поводу главного тренера сборной Украины Александра Петракова, сообщает 19 сентября "Спорт-экспресс"
2022-09-19T18:26
2022-09-19T18:26
2022-09-19T18:26
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Ранее Петраков потребовал отстранить российских студентов от всех международных соревнований.Уточняется, что сейчас обращение РФС находится в Москве на рассмотрении.Издание The Guardian ранее отрывки из письма - из них следует, что Петракову вменяется нарушение кодекса поведения организации.
https://ukraina.ru/20220606/1034097431.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, футбол, тренер, уефа, фифа
Новости, футбол, тренер, УЕФА, ФИФА
В РФС подтвердили обращение в УЕФА из-за слов украинского тренера
В Российском футбольном союзе подтвердили обращение в ФИФА и УЕФА по поводу главного тренера сборной Украины Александра Петракова, сообщает 19 сентября "Спорт-экспресс"
Высказывания украинца недопустимыми, поскольку они носят дискриминационный характер по отношению к России и россиянам.
Ранее Петраков потребовал отстранить российских студентов от всех международных соревнований.
Уточняется, что сейчас обращение РФС находится в Москве на рассмотрении.
Издание The Guardian ранее отрывки из письма - из них следует, что Петракову вменяется нарушение кодекса поведения организации.