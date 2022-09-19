В РФС подтвердили обращение в УЕФА из-за слов украинского тренера - 19.09.2022 Украина.ру
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В РФС подтвердили обращение в УЕФА из-за слов украинского тренера
В РФС подтвердили обращение в УЕФА из-за слов украинского тренера - 19.09.2022 Украина.ру
В РФС подтвердили обращение в УЕФА из-за слов украинского тренера
В Российском футбольном союзе подтвердили обращение в ФИФА и УЕФА по поводу главного тренера сборной Украины Александра Петракова, сообщает 19 сентября "Спорт-экспресс"
2022-09-19T18:26
2022-09-19T18:26
новости
футбол
тренер
уефа
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Ранее Петраков потребовал отстранить российских студентов от всех международных соревнований.Уточняется, что сейчас обращение РФС находится в Москве на рассмотрении.Издание The Guardian ранее отрывки из письма - из них следует, что Петракову вменяется нарушение кодекса поведения организации.
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новости, футбол, тренер, уефа, фифа
Новости, футбол, тренер, УЕФА, ФИФА

В РФС подтвердили обращение в УЕФА из-за слов украинского тренера

18:26 19.09.2022
 
© скриншот видео "SportArena"исполняющий обязанности тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков
исполняющий обязанности тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков
© скриншот видео "SportArena"
Читать в
В Российском футбольном союзе подтвердили обращение в ФИФА и УЕФА по поводу главного тренера сборной Украины Александра Петракова, сообщает 19 сентября "Спорт-экспресс"
Высказывания украинца недопустимыми, поскольку они носят дискриминационный характер по отношению к России и россиянам.
Ранее Петраков потребовал отстранить российских студентов от всех международных соревнований.
Уточняется, что сейчас обращение РФС находится в Москве на рассмотрении.
Издание The Guardian ранее отрывки из письма - из них следует, что Петракову вменяется нарушение кодекса поведения организации.
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Германия - Украина - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 08:57
Украинцам вместо футбола показали интервью с ПутинымВместо футбольного матча сборной страны против команды Уэльса жителям Украины показали новости российского телеканала. Об этом 5 июня сообщил Telegram-канал Украина.ру
 
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