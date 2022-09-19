https://ukraina.ru/20220919/1038877134.html
"Не отдавайте нас, пожалуйста!" Жители Красного Лимана со слезами просят Россию остаться. Видео
"Не отдавайте нас, пожалуйста!" Жители Красного Лимана со слезами просят Россию остаться. Видео - 19.09.2022 Украина.ру
"Не отдавайте нас, пожалуйста!" Жители Красного Лимана со слезами просят Россию остаться. Видео
Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который в данный момент находится в Красном Лимане Донецкой области, узнал у местных жителей, что ВСУ творили в городе до прихода ВС РФ.
2022-09-19T17:41
2022-09-19T17:41
2022-09-19T17:42
красный лиман
сво
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038877015_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e3526dc5fbc0d085fffb2866baf5cc4a.jpg
Военнослужащий Народной Милиции ДНР рассказал нашему корреспонденту, чего боятся мирные жители и какой вопрос их беспокоит больше всего. Напомним, последние несколько дней не прекращаются попытки украинских вооруженных формирований прорвать линию фронта на разных направлениях.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038877015_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_5eb128d0f8727e3830acf5d8200106a4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
красный лиман, сво, видео, видео
Красный Лиман, СВО, Видео
"Не отдавайте нас, пожалуйста!" Жители Красного Лимана со слезами просят Россию остаться. Видео
17:41 19.09.2022 (обновлено: 17:42 19.09.2022)
Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который в данный момент находится в Красном Лимане Донецкой области, узнал у местных жителей, что ВСУ творили в городе до прихода ВС РФ.
Военнослужащий Народной Милиции ДНР рассказал нашему корреспонденту, чего боятся мирные жители и какой вопрос их беспокоит больше всего. Напомним, последние несколько дней не прекращаются попытки украинских вооруженных формирований прорвать линию фронта на разных направлениях.