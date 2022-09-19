https://ukraina.ru/20220919/1038877134.html

"Не отдавайте нас, пожалуйста!" Жители Красного Лимана со слезами просят Россию остаться. Видео

"Не отдавайте нас, пожалуйста!" Жители Красного Лимана со слезами просят Россию остаться. Видео - 19.09.2022 Украина.ру

"Не отдавайте нас, пожалуйста!" Жители Красного Лимана со слезами просят Россию остаться. Видео

Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который в данный момент находится в Красном Лимане Донецкой области, узнал у местных жителей, что ВСУ творили в городе до прихода ВС РФ.

2022-09-19T17:41

2022-09-19T17:41

2022-09-19T17:42

красный лиман

сво

видео

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Военнослужащий Народной Милиции ДНР рассказал нашему корреспонденту, чего боятся мирные жители и какой вопрос их беспокоит больше всего. Напомним, последние несколько дней не прекращаются попытки украинских вооруженных формирований прорвать линию фронта на разных направлениях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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