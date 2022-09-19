Натовская машина против России, США дожимают Коломойского. О чём говорили эксперты 19 сентября - 19.09.2022 Украина.ру
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Натовская машина против России, США дожимают Коломойского. О чём говорили эксперты 19 сентября
Натовская машина против России, США дожимают Коломойского. О чём говорили эксперты 19 сентября - 19.09.2022 Украина.ру
Натовская машина против России, США дожимают Коломойского. О чём говорили эксперты 19 сентября
Украина.ру, 19.09.2022
2022-09-19T17:45
2022-09-19T18:17
эксклюзив
нато
сша
украина
россия
джо байден
игорь коломойский
сво
донбасс
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Россия сражается не с Украиной, а с консолидированным Западом, Киев пытается создать имидж русской армии как армии мародеров, садистов и убийц, а США будут «дожимать» олигарха Коломойского.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 19 сентября.«СВО – не против Украины»Глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров призывает понять простую «и одновременно страшную в своей экзистенциональной оголённости вещь»: Россия сражается не с Украиной, а с консолидированным Западом и «руками Украины против нас воюет вся натовская машина».«И второй момент: эта специальная военная операция — не против Украины. Это Россия сражается за своё выживание, ибо война идёт на наше уничтожение.Коллективный Запад принял решение о ликвидации России как государства. По сути, это прокси-война формата ВОВ-2.0, если выражаться сегодняшними терминами», — заявил писатель.Также он сообщил, что, по оценкам ряда западных аналитиков, за время контрнаступления на Херсонском и Харьковском направлениях ВСУ и части теробороны потеряли порядка десяти-пятнадцати тысяч в живой силе.«Грубо говоря, они за неполный месяц повторили потери СССР в десятилетней афганской войне. В целом потери Украины с февраля 2014 года оцениваются в сто с лишним тысяч человек — два американских Вьетнама за полгода боёв. Такие потери невозможно нести сколь-нибудь длительно время — украинцы быстрее закончатся», — сказал Бобров.Пытаются создать ужасный имидж российской армииКиевские власти спешат представить миру доказательства якобы сотен убитых русскими в Изюме « раскопали братскую могилу и рассказывают о зверствах России.Политический обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов отмечает, что это обычная практика.«Ясно было, что после нашего отхода из Харьковской области, как и до этого из Киевской, все найденные убитые, неважно, кем они найдены, будут свалены на убийство русской армии», — сказал политолог.Он поясняет: это все погибшие бойцы ВСУ — если бы было желание, это все можно установить, «но понятно, что никто на украинской стороне в этом не заинтересован».При этом украинские власти заявляют, что там похоронены в том числе женщины и дети, что были следы пыток. Делается это, считает Акопов, чтобы создать имидж русской армии как армии мародеров, садистов и убийц.«Для них это нормальная практика, и тут никакие комиссии и экспертизы ничего не изменят, тем более их не будет. Нужно просто быть готовыми к тому, что это будет повторяться бесконечно», — призвал обозреватель.Коломойский против США: получится ли «пересидеть Байдена»Утром в воскресенье, 18 сентября, у украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта».В то же время сообщается, что Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось.Коломойский — личный враг президента США Джо Байдена, заявил бывший народный депутат Украины Олег Царёв. Во время последней президентской избирательной кампании в Америке через адвоката Дональда Трампа — Роберта Джулиани — олигарх передавал в трамповский штаб компромат на сына Байдена — Хантера. Естественно, такое не забывают и не прощают.«Зеленский пытался заступиться за Коломойского во время разговора с Байденом, но у него не получилось. Его просьба не была услышана.В этот раз американской администрации Зеленского ни о чем и просить не пришлось: Коломойским занялись по линии НАБУ. Именно туда поступила команда от американцев», — сообщил Царёв.При этом он уверен, что обыски не выбили Коломойского из седла, поскольку тот чувствует себя в состоянии конфликта как рыба в воде.«Однако это для него сигнал: Америка про него не забыла: будет его дожимать», — сказал политик.Также он допускает, что Украина может выдать Коломойского США, где против олигарха возбуждено несколько уголовных дел.«Сейчас Коломойский надеется пересидеть Байдена. Но его арест возможен. Сначала арест, а потом выдача. Но ордера пока еще нет ни на Украине, ни в Америке», — сказал Царёв.
https://ukraina.ru/20220919/1038846059.html
https://ukraina.ru/20220919/1038848450.html
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, нато, сша, украина, россия, джо байден, игорь коломойский, сво, донбасс
Эксклюзив, НАТО, США, Украина, Россия, Джо Байден, Игорь Коломойский, СВО, Донбасс

Натовская машина против России, США дожимают Коломойского. О чём говорили эксперты 19 сентября

17:45 19.09.2022 (обновлено: 18:17 19.09.2022)
 
© скриншот видео "BIHUS info"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
© скриншот видео "BIHUS info"
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Россия сражается не с Украиной, а с консолидированным Западом, Киев пытается создать имидж русской армии как армии мародеров, садистов и убийц, а США будут «дожимать» олигарха Коломойского.
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 19 сентября.
«СВО – не против Украины»
Глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров призывает понять простую «и одновременно страшную в своей экзистенциональной оголённости вещь»: Россия сражается не с Украиной, а с консолидированным Западом и «руками Украины против нас воюет вся натовская машина».
«И второй момент: эта специальная военная операция — не против Украины. Это Россия сражается за своё выживание, ибо война идёт на наше уничтожение.
Коллективный Запад принял решение о ликвидации России как государства. По сути, это прокси-война формата ВОВ-2.0, если выражаться сегодняшними терминами», — заявил писатель.
Также он сообщил, что, по оценкам ряда западных аналитиков, за время контрнаступления на Херсонском и Харьковском направлениях ВСУ и части теробороны потеряли порядка десяти-пятнадцати тысяч в живой силе.
«Грубо говоря, они за неполный месяц повторили потери СССР в десятилетней афганской войне. В целом потери Украины с февраля 2014 года оцениваются в сто с лишним тысяч человек — два американских Вьетнама за полгода боёв. Такие потери невозможно нести сколь-нибудь длительно время — украинцы быстрее закончатся», — сказал Бобров.
Глеб Бобров интервью
12:54
Глеб Бобров: Россия уже устроила ВСУ и НАТО свой Афганистан, когда-нибудь люди у них закончатся
Пытаются создать ужасный имидж российской армии
Киевские власти спешат представить миру доказательства якобы сотен убитых русскими в Изюме « раскопали братскую могилу и рассказывают о зверствах России.
Политический обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов отмечает, что это обычная практика.
«Ясно было, что после нашего отхода из Харьковской области, как и до этого из Киевской, все найденные убитые, неважно, кем они найдены, будут свалены на убийство русской армии», — сказал политолог.
Он поясняет: это все погибшие бойцы ВСУ — если бы было желание, это все можно установить, «но понятно, что никто на украинской стороне в этом не заинтересован».
При этом украинские власти заявляют, что там похоронены в том числе женщины и дети, что были следы пыток. Делается это, считает Акопов, чтобы создать имидж русской армии как армии мародеров, садистов и убийц.
«Для них это нормальная практика, и тут никакие комиссии и экспертизы ничего не изменят, тем более их не будет. Нужно просто быть готовыми к тому, что это будет повторяться бесконечно», — призвал обозреватель.
Петр Акопов интервью
13:15
Пётр Акопов: Цель провокаций в Буче и Изюме — представить российскую армию жестокими убийцами
Коломойский против США: получится ли «пересидеть Байдена»
Утром в воскресенье, 18 сентября, у украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта».
В то же время сообщается, что Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось.
Коломойский — личный враг президента США Джо Байдена, заявил бывший народный депутат Украины Олег Царёв. Во время последней президентской избирательной кампании в Америке через адвоката Дональда Трампа Роберта Джулиани — олигарх передавал в трамповский штаб компромат на сына Байдена — Хантера. Естественно, такое не забывают и не прощают.
«Зеленский пытался заступиться за Коломойского во время разговора с Байденом, но у него не получилось. Его просьба не была услышана.
В этот раз американской администрации Зеленского ни о чем и просить не пришлось: Коломойским занялись по линии НАБУ. Именно туда поступила команда от американцев», — сообщил Царёв.
При этом он уверен, что обыски не выбили Коломойского из седла, поскольку тот чувствует себя в состоянии конфликта как рыба в воде.
«Однако это для него сигнал: Америка про него не забыла: будет его дожимать», — сказал политик.
Олег Царев интервью
15:29
Олег Царёв: Коломойского могут выдать Америке — Байден ничего не забыл
Также он допускает, что Украина может выдать Коломойского США, где против олигарха возбуждено несколько уголовных дел.
«Сейчас Коломойский надеется пересидеть Байдена. Но его арест возможен. Сначала арест, а потом выдача. Но ордера пока еще нет ни на Украине, ни в Америке», — сказал Царёв.
 
ЭксклюзивНАТОСШАУкраинаРоссияДжо БайденИгорь КоломойскийСВОДонбасс
 
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