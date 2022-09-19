https://ukraina.ru/20220919/1038876756.html

Натовская машина против России, США дожимают Коломойского. О чём говорили эксперты 19 сентября

Натовская машина против России, США дожимают Коломойского. О чём говорили эксперты 19 сентября - 19.09.2022 Украина.ру

Натовская машина против России, США дожимают Коломойского. О чём говорили эксперты 19 сентября

Украина.ру, 19.09.2022

2022-09-19T17:45

2022-09-19T17:45

2022-09-19T18:17

эксклюзив

нато

сша

украина

россия

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игорь коломойский

сво

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Россия сражается не с Украиной, а с консолидированным Западом, Киев пытается создать имидж русской армии как армии мародеров, садистов и убийц, а США будут «дожимать» олигарха Коломойского.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 19 сентября.«СВО – не против Украины»Глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров призывает понять простую «и одновременно страшную в своей экзистенциональной оголённости вещь»: Россия сражается не с Украиной, а с консолидированным Западом и «руками Украины против нас воюет вся натовская машина».«И второй момент: эта специальная военная операция — не против Украины. Это Россия сражается за своё выживание, ибо война идёт на наше уничтожение.Коллективный Запад принял решение о ликвидации России как государства. По сути, это прокси-война формата ВОВ-2.0, если выражаться сегодняшними терминами», — заявил писатель.Также он сообщил, что, по оценкам ряда западных аналитиков, за время контрнаступления на Херсонском и Харьковском направлениях ВСУ и части теробороны потеряли порядка десяти-пятнадцати тысяч в живой силе.«Грубо говоря, они за неполный месяц повторили потери СССР в десятилетней афганской войне. В целом потери Украины с февраля 2014 года оцениваются в сто с лишним тысяч человек — два американских Вьетнама за полгода боёв. Такие потери невозможно нести сколь-нибудь длительно время — украинцы быстрее закончатся», — сказал Бобров.Пытаются создать ужасный имидж российской армииКиевские власти спешат представить миру доказательства якобы сотен убитых русскими в Изюме « раскопали братскую могилу и рассказывают о зверствах России.Политический обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов отмечает, что это обычная практика.«Ясно было, что после нашего отхода из Харьковской области, как и до этого из Киевской, все найденные убитые, неважно, кем они найдены, будут свалены на убийство русской армии», — сказал политолог.Он поясняет: это все погибшие бойцы ВСУ — если бы было желание, это все можно установить, «но понятно, что никто на украинской стороне в этом не заинтересован».При этом украинские власти заявляют, что там похоронены в том числе женщины и дети, что были следы пыток. Делается это, считает Акопов, чтобы создать имидж русской армии как армии мародеров, садистов и убийц.«Для них это нормальная практика, и тут никакие комиссии и экспертизы ничего не изменят, тем более их не будет. Нужно просто быть готовыми к тому, что это будет повторяться бесконечно», — призвал обозреватель.Коломойский против США: получится ли «пересидеть Байдена»Утром в воскресенье, 18 сентября, у украинского олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта».В то же время сообщается, что Коломойский пока не проходит по этому делу как обвиняемый, подозрение ему не объявлялось.Коломойский — личный враг президента США Джо Байдена, заявил бывший народный депутат Украины Олег Царёв. Во время последней президентской избирательной кампании в Америке через адвоката Дональда Трампа — Роберта Джулиани — олигарх передавал в трамповский штаб компромат на сына Байдена — Хантера. Естественно, такое не забывают и не прощают.«Зеленский пытался заступиться за Коломойского во время разговора с Байденом, но у него не получилось. Его просьба не была услышана.В этот раз американской администрации Зеленского ни о чем и просить не пришлось: Коломойским занялись по линии НАБУ. Именно туда поступила команда от американцев», — сообщил Царёв.При этом он уверен, что обыски не выбили Коломойского из седла, поскольку тот чувствует себя в состоянии конфликта как рыба в воде.«Однако это для него сигнал: Америка про него не забыла: будет его дожимать», — сказал политик.Также он допускает, что Украина может выдать Коломойского США, где против олигарха возбуждено несколько уголовных дел.«Сейчас Коломойский надеется пересидеть Байдена. Но его арест возможен. Сначала арест, а потом выдача. Но ордера пока еще нет ни на Украине, ни в Америке», — сказал Царёв.

https://ukraina.ru/20220919/1038846059.html

https://ukraina.ru/20220919/1038848450.html

https://ukraina.ru/20220919/1038865191.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, нато, сша, украина, россия, джо байден, игорь коломойский, сво, донбасс