Руками Украины против нас воюет вся натовская машина - писатель из ЛНР - 19.09.2022 Украина.ру
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Руками Украины против нас воюет вся натовская машина - писатель из ЛНР
Руками Украины против нас воюет вся натовская машина - писатель из ЛНР - 19.09.2022 Украина.ру
Руками Украины против нас воюет вся натовская машина - писатель из ЛНР
В ходе спецоперации Россия сражается не с Украиной, а со странами Запада, который воюет руками киевского режима. Такое заявление сделал глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров в ходе интервью Украина.ру
2022-09-19T17:37
2022-09-19T17:38
спецоперация
новости
глеб бобров
великая отечественная война
запад
нато
киевский режим
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По его мнению, в ходе нынешнего конфликта Россия “сражается за своё выживание”, потому что Запад “принял решение о ликвидации России как государства”.Поэтому Бобров считает, что нынешние события представляют собой “реинкарнацию Великой Отечественной войны в других декорациях и с другими ударными возможностями”.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038142731.html
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спецоперация, новости, глеб бобров, великая отечественная война, запад, нато, киевский режим
Спецоперация, Новости, Глеб Бобров, Великая Отечественная война, Запад, НАТО, киевский режим

Руками Украины против нас воюет вся натовская машина - писатель из ЛНР

17:37 19.09.2022 (обновлено: 17:38 19.09.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Лисичанск
Освобожденный Лисичанск - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В ходе спецоперации Россия сражается не с Украиной, а со странами Запада, который воюет руками киевского режима. Такое заявление сделал глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров в ходе интервью Украина.ру

“Руками Украины против нас воюет вся натовская машина”, - уверен писатель.

По его мнению, в ходе нынешнего конфликта Россия “сражается за своё выживание”, потому что Запад “принял решение о ликвидации России как государства”.
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Поэтому Бобров считает, что нынешние события представляют собой “реинкарнацию Великой Отечественной войны в других декорациях и с другими ударными возможностями”.

Суть та же: коллективный Запад руками государства-агрессора пытается уничтожить Россию. В этот раз Россия не стала дожидаться 22 июня и вмазала по вражеской сопатке первой

Глеб Бобров
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиГлеб БобровВеликая Отечественная войнаЗападНАТОкиевский режим
 
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