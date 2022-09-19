https://ukraina.ru/20220919/1038876601.html

Руками Украины против нас воюет вся натовская машина - писатель из ЛНР

Руками Украины против нас воюет вся натовская машина - писатель из ЛНР - 19.09.2022 Украина.ру

Руками Украины против нас воюет вся натовская машина - писатель из ЛНР

В ходе спецоперации Россия сражается не с Украиной, а со странами Запада, который воюет руками киевского режима. Такое заявление сделал глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров в ходе интервью Украина.ру

2022-09-19T17:37

2022-09-19T17:37

2022-09-19T17:38

спецоперация

новости

глеб бобров

великая отечественная война

запад

нато

киевский режим

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По его мнению, в ходе нынешнего конфликта Россия “сражается за своё выживание”, потому что Запад “принял решение о ликвидации России как государства”.Поэтому Бобров считает, что нынешние события представляют собой “реинкарнацию Великой Отечественной войны в других декорациях и с другими ударными возможностями”.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038142731.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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спецоперация, новости, глеб бобров, великая отечественная война, запад, нато, киевский режим