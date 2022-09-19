https://ukraina.ru/20220919/1038876601.html
Руками Украины против нас воюет вся натовская машина - писатель из ЛНР
Руками Украины против нас воюет вся натовская машина - писатель из ЛНР - 19.09.2022 Украина.ру
Руками Украины против нас воюет вся натовская машина - писатель из ЛНР
В ходе спецоперации Россия сражается не с Украиной, а со странами Запада, который воюет руками киевского режима. Такое заявление сделал глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров в ходе интервью Украина.ру
2022-09-19T17:37
2022-09-19T17:37
2022-09-19T17:38
спецоперация
новости
глеб бобров
великая отечественная война
запад
нато
киевский режим
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По его мнению, в ходе нынешнего конфликта Россия “сражается за своё выживание”, потому что Запад “принял решение о ликвидации России как государства”.Поэтому Бобров считает, что нынешние события представляют собой “реинкарнацию Великой Отечественной войны в других декорациях и с другими ударными возможностями”.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038142731.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, новости, глеб бобров, великая отечественная война, запад, нато, киевский режим
Спецоперация, Новости, Глеб Бобров, Великая Отечественная война, Запад, НАТО, киевский режим
Руками Украины против нас воюет вся натовская машина - писатель из ЛНР
17:37 19.09.2022 (обновлено: 17:38 19.09.2022)
В ходе спецоперации Россия сражается не с Украиной, а со странами Запада, который воюет руками киевского режима. Такое заявление сделал глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров в ходе интервью Украина.ру