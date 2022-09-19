В Николаеве сдают в аренду комфортабельные бомбоубежища - 19.09.2022 Украина.ру
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В Николаеве сдают в аренду комфортабельные бомбоубежища
В Николаеве сдают в аренду комфортабельные бомбоубежища - 19.09.2022 Украина.ру
В Николаеве сдают в аренду комфортабельные бомбоубежища
В Николаеве предлагают в аренду бомбоубежища со всеми удобствами. Посты с объявлениями появились на местном сайте-дистрибьюторе OLX (аналог "Авито")
2022-09-19T17:31
2022-09-19T17:32
новости
николаев
бомбоубежища
бункер
элита
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Некто Максим А. разместил объявление о сдачи в аренду бомбоубежища за 2 тыс. гривен (3255 рублей) "на продолжительный срок". Не уточняется, идет ли речь о посуточной аренде за указанную цену или же такая стоимость рассчитана за все время.Автор объявления уточняет, что в бункере можно курить и проживать с детьми или животными.Ранее активист местного подполья в Николаеве рассказал о массовых фильтрационных мероприятиях в городе: останавливают людей на улицах и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией.
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новости, николаев, бомбоубежища, бункер, элита
Новости, Николаев, бомбоубежища, бункер, элита

В Николаеве сдают в аренду комфортабельные бомбоубежища

17:31 19.09.2022 (обновлено: 17:32 19.09.2022)
 
Бункер в Николаеве
Бункер в Николаеве
Читать в
В Николаеве предлагают в аренду бомбоубежища со всеми удобствами. Посты с объявлениями появились на местном сайте-дистрибьюторе OLX (аналог "Авито")
Некто Максим А. разместил объявление о сдачи в аренду бомбоубежища за 2 тыс. гривен (3255 рублей) "на продолжительный срок". Не уточняется, идет ли речь о посуточной аренде за указанную цену или же такая стоимость рассчитана за все время.
Сейчас лучшее время, чтобы защитить себя и свою семью. Арендуй бункер с комфортными условиями в родном городе! Соседи больше не скажут, что музыка играет слишком громко, так как соседей больше нет.
Автор объявления уточняет, что в бункере можно курить и проживать с детьми или животными.
Ранее активист местного подполья в Николаеве рассказал о массовых фильтрационных мероприятиях в городе: останавливают людей на улицах и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией.
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