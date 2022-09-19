https://ukraina.ru/20220919/1038876216.html

В Николаеве сдают в аренду комфортабельные бомбоубежища

В Николаеве сдают в аренду комфортабельные бомбоубежища - 19.09.2022 Украина.ру

В Николаеве сдают в аренду комфортабельные бомбоубежища

В Николаеве предлагают в аренду бомбоубежища со всеми удобствами. Посты с объявлениями появились на местном сайте-дистрибьюторе OLX (аналог "Авито")

2022-09-19T17:31

2022-09-19T17:31

2022-09-19T17:32

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николаев

бомбоубежища

бункер

элита

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Некто Максим А. разместил объявление о сдачи в аренду бомбоубежища за 2 тыс. гривен (3255 рублей) "на продолжительный срок". Не уточняется, идет ли речь о посуточной аренде за указанную цену или же такая стоимость рассчитана за все время.Автор объявления уточняет, что в бункере можно курить и проживать с детьми или животными.Ранее активист местного подполья в Николаеве рассказал о массовых фильтрационных мероприятиях в городе: останавливают людей на улицах и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией.

https://ukraina.ru/20220918/1038827894.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николаев, бомбоубежища, бункер, элита