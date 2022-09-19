https://ukraina.ru/20220919/1038875550.html
Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно
Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно - 19.09.2022 Украина.ру
Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно
Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе государства Леониду Пасечнику с призывом немедленно провести референдум о вхождении в Россию, сообщает 19 сентября РИА Новости
2022-09-19T17:12
2022-09-19T17:12
2022-09-19T17:12
новости
лнр
леонид пасечник
референдум
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Референдум требуют провести о признании ЛНР субъектом Российской Федерации.Ранее в своем Telegram-канале Пасечник написал, что терактом, в результате которого погибли генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко, Киев перешел все рамки и подтвердил, что нынешний украинский режим – террористический.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лнр, леонид пасечник, референдум
Новости, ЛНР, Леонид Пасечник, референдум
Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно
Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе государства Леониду Пасечнику с призывом немедленно провести референдум о вхождении в Россию, сообщает 19 сентября РИА Новости