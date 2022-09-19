https://ukraina.ru/20220919/1038875550.html

Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно

Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно - 19.09.2022 Украина.ру

Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно

Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе государства Леониду Пасечнику с призывом немедленно провести референдум о вхождении в Россию, сообщает 19 сентября РИА Новости

2022-09-19T17:12

2022-09-19T17:12

2022-09-19T17:12

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лнр

леонид пасечник

референдум

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Референдум требуют провести о признании ЛНР субъектом Российской Федерации.Ранее в своем Telegram-канале Пасечник написал, что терактом, в результате которого погибли генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко, Киев перешел все рамки и подтвердил, что нынешний украинский режим – террористический.

https://ukraina.ru/20220916/1038795929.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, лнр, леонид пасечник, референдум