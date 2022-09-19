Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно - 19.09.2022 Украина.ру
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Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно
Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно - 19.09.2022 Украина.ру
Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно
Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе государства Леониду Пасечнику с призывом немедленно провести референдум о вхождении в Россию, сообщает 19 сентября РИА Новости
2022-09-19T17:12
2022-09-19T17:12
новости
лнр
леонид пасечник
референдум
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Референдум требуют провести о признании ЛНР субъектом Российской Федерации.Ранее в своем Telegram-канале Пасечник написал, что терактом, в результате которого погибли генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко, Киев перешел все рамки и подтвердил, что нынешний украинский режим – террористический.
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новости, лнр, леонид пасечник, референдум
Новости, ЛНР, Леонид Пасечник, референдум

Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно

17:12 19.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Общественная палата Луганской Народной Республики обратилась к главе государства Леониду Пасечнику с призывом немедленно провести референдум о вхождении в Россию, сообщает 19 сентября РИА Новости
Общественная палата ЛНР считает, что вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.
Референдум требуют провести о признании ЛНР субъектом Российской Федерации.
Ранее в своем Telegram-канале Пасечник написал, что терактом, в результате которого погибли генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко, Киев перешел все рамки и подтвердил, что нынешний украинский режим – террористический.
Инаугурация избранного главы ЛНР Л. Пасечника - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 12:10
Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР: есть жертвыВ пятницу, 16 сентября в здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске прогремел взрыв, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на своего корреспондента с места событий
 
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