https://ukraina.ru/20220919/1038875437.html
“Снежный ком”: луганский писатель рассказал о том, к чему приведут большие потери ВСУ
“Снежный ком”: луганский писатель рассказал о том, к чему приведут большие потери ВСУ - 19.09.2022 Украина.ру
“Снежный ком”: луганский писатель рассказал о том, к чему приведут большие потери ВСУ
В ходе вооружённого конфликта на Украине киевский режим несёт большие потери, которые неизбежно приведут к его поражению. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил Глеб Бобров, глава Союза писателей ЛНР
2022-09-19T18:13
2022-09-19T18:13
2022-09-19T18:13
новости
спецоперация
глеб бобров
киевский режим
потери всу
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/24/1034072431_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_109d117b536155690b1e7db762952b0f.jpg
Он отметил что каждый день российская армия, авиация, ракетные и артиллеристские части “выкашивают” украинскую пехоту, авиацию, бронетехнику, артиллерию и автотранспорт киевского режима.Писатель добавил, что вследствие больших потерь ВСУ рано или поздно произойдёт эффект “снежного кома”, который “снесёт в небытие” киевский режим.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220907/1038530357.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, глеб бобров, киевский режим, потери всу
Новости, Спецоперация, Глеб Бобров, киевский режим, потери ВСУ
“Снежный ком”: луганский писатель рассказал о том, к чему приведут большие потери ВСУ
В ходе вооружённого конфликта на Украине киевский режим несёт большие потери, которые неизбежно приведут к его поражению. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил Глеб Бобров, глава Союза писателей ЛНР