“Снежный ком”: луганский писатель рассказал о том, к чему приведут большие потери ВСУ - 19.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220919/1038875437.html
“Снежный ком”: луганский писатель рассказал о том, к чему приведут большие потери ВСУ
“Снежный ком”: луганский писатель рассказал о том, к чему приведут большие потери ВСУ - 19.09.2022 Украина.ру
“Снежный ком”: луганский писатель рассказал о том, к чему приведут большие потери ВСУ
В ходе вооружённого конфликта на Украине киевский режим несёт большие потери, которые неизбежно приведут к его поражению. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил Глеб Бобров, глава Союза писателей ЛНР
2022-09-19T18:13
2022-09-19T18:13
новости
спецоперация
глеб бобров
киевский режим
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/24/1034072431_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_109d117b536155690b1e7db762952b0f.jpg
Он отметил что каждый день российская армия, авиация, ракетные и артиллеристские части “выкашивают” украинскую пехоту, авиацию, бронетехнику, артиллерию и автотранспорт киевского режима.Писатель добавил, что вследствие больших потерь ВСУ рано или поздно произойдёт эффект “снежного кома”, который “снесёт в небытие” киевский режим.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220907/1038530357.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/24/1034072431_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_53cecc206a2540289b6f36961504eaf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, глеб бобров, киевский режим, потери всу
Новости, Спецоперация, Глеб Бобров, киевский режим, потери ВСУ

“Снежный ком”: луганский писатель рассказал о том, к чему приведут большие потери ВСУ

18:13 19.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ раненый
ВСУ раненый - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
Читать в
В ходе вооружённого конфликта на Украине киевский режим несёт большие потери, которые неизбежно приведут к его поражению. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил Глеб Бобров, глава Союза писателей ЛНР
Он отметил что каждый день российская армия, авиация, ракетные и артиллеристские части “выкашивают” украинскую пехоту, авиацию, бронетехнику, артиллерию и автотранспорт киевского режима.

По оценкам ряда западных аналитиков за время "контрнаступу" на Херсонском и Харьковском направлениях ВСУ и части теробороны потеряли порядка десяти-пятнадцати тысяч в живой силе. ... Такие потери невозможно нести сколь-нибудь длительное время

Писатель добавил, что вследствие больших потерь ВСУ рано или поздно произойдёт эффект “снежного кома”, который “снесёт в небытие” киевский режим.
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 17:18
"В пять раз больше": раненые украинские солдаты рассказали о потерях на Херсонском направленииРаненые солдаты ВСУ рассказали о потерях при контрнаступлении на Херсонскую область. Комментарии военнослужащих опубликовали 7 сентября журналисты американской газеты The Washington Post
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияГлеб Бобровкиевский режимпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:30Военный эксперт Рожин рассказал о боях на угледарском направлении
19:07"После тяжелых и продолжительных боев нашими войсками оставлен город Киев"
19:05Писатель объяснил, почему в РФ не было снято ни одного правдоподобного фильма о войне в Афганистане
19:02Немедленный референдум, удары по Донецку. Итоги 19 сентября на Украине
18:36"Немедленный референдум в ЛНР – это ва-банк" - Симоньян
18:30Домрин: Пелоси использует Россию в борьбе с Байденом
18:26В РФС подтвердили обращение в УЕФА из-за слов украинского тренера
18:13“Снежный ком”: луганский писатель рассказал о том, к чему приведут большие потери ВСУ
18:09Запорожские чиновники попали в базу "Миротворца" за кражу гуманитарных грузов
17:45Натовская машина против России, США дожимают Коломойского. О чём говорили эксперты 19 сентября
17:41"Не отдавайте нас, пожалуйста!" Жители Красного Лимана со слезами просят Россию остаться. Видео
17:37Руками Украины против нас воюет вся натовская машина - писатель из ЛНР
17:31В Николаеве сдают в аренду комфортабельные бомбоубежища
17:30Эксперт рассказал, как Москве реагировать на попытки США признать Россию страной-спонсором терроризма
17:14Австралия против укрофашистов, США помогают шить дела на РФ: что говорили об Украине в мире 19 сентября
17:12Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно
17:10Сергей Марков: После саммита ШОС Путин ужесточит позицию по Украине
17:06Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах
17:03Вашингтон признал факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины - Минобороны
17:00Домрин: китайцы понимают, что международное право написано европейцами не для них
Лента новостейМолния