https://ukraina.ru/20220919/1038874599.html
Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах
Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах - 19.09.2022 Украина.ру
Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах
Украинский певец Миша Марвин (Михаил Решетняк) вернулся в Россию, в лейбл Black Star, сообщает Telegram-канал Super.ru 19 сентября
2022-09-19T17:06
2022-09-19T17:06
2022-09-19T17:06
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Канал ссылается на гендиректора лейбла Пашу (Павел Курьянов).В начале спецоперации Марвин выехал из России, осудив действия власти и заявив, что больше не сотрудничает с Black Star, однако теперь, по словам Пашу, вернулся в страну.По информации СМИ, на данный момент Марвин остается самостоятельным артистом, но сотрудничает с лейблом.
https://ukraina.ru/20220906/1038495088.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038874433_0:0:829:621_1920x0_80_0_0_1b548afd1f89fbd36be8d23772dbae15.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, артист, певец, украинский певец, сво, тимати
Новости, артист, певец, украинский певец, СВО, Тимати
Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах
Украинский певец Миша Марвин (Михаил Решетняк) вернулся в Россию, в лейбл Black Star, сообщает Telegram-канал Super.ru 19 сентября