https://ukraina.ru/20220919/1038874599.html

Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах

Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах - 19.09.2022 Украина.ру

Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах

Украинский певец Миша Марвин (Михаил Решетняк) вернулся в Россию, в лейбл Black Star, сообщает Telegram-канал Super.ru 19 сентября

2022-09-19T17:06

2022-09-19T17:06

2022-09-19T17:06

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Канал ссылается на гендиректора лейбла Пашу (Павел Курьянов).В начале спецоперации Марвин выехал из России, осудив действия власти и заявив, что больше не сотрудничает с Black Star, однако теперь, по словам Пашу, вернулся в страну.По информации СМИ, на данный момент Марвин остается самостоятельным артистом, но сотрудничает с лейблом.

https://ukraina.ru/20220906/1038495088.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артист, певец, украинский певец, сво, тимати