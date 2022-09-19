Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах - 19.09.2022 Украина.ру
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Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах
Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах - 19.09.2022 Украина.ру
Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах
Украинский певец Миша Марвин (Михаил Решетняк) вернулся в Россию, в лейбл Black Star, сообщает Telegram-канал Super.ru 19 сентября
2022-09-19T17:06
2022-09-19T17:06
новости
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Канал ссылается на гендиректора лейбла Пашу (Павел Курьянов).В начале спецоперации Марвин выехал из России, осудив действия власти и заявив, что больше не сотрудничает с Black Star, однако теперь, по словам Пашу, вернулся в страну.По информации СМИ, на данный момент Марвин остается самостоятельным артистом, но сотрудничает с лейблом.
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новости, артист, певец, украинский певец, сво, тимати
Новости, артист, певец, украинский певец, СВО, Тимати

Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах

17:06 19.09.2022
 
Миша Марвин
Миша Марвин
Читать в
Украинский певец Миша Марвин (Михаил Решетняк) вернулся в Россию, в лейбл Black Star, сообщает Telegram-канал Super.ru 19 сентября
Канал ссылается на гендиректора лейбла Пашу (Павел Курьянов).
В начале спецоперации Марвин выехал из России, осудив действия власти и заявив, что больше не сотрудничает с Black Star, однако теперь, по словам Пашу, вернулся в страну.
Мы сделали Мише предложение, от которого он не смог отказаться.
По информации СМИ, на данный момент Марвин остается самостоятельным артистом, но сотрудничает с лейблом.
Максим Галкин
6 сентября, 14:39
Галкин может тайно приезжать в Россию - СМИМенеджер одного из московских свадебных агентств на условиях анонимности рассказал, что комик Максим Галкин, вероятно, тайно приезжает в Россию для заработков. Об этом 5 сентября сообщила "Комсомольская правда"
 
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