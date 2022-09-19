Писатель объяснил, почему в РФ не было снято ни одного правдоподобного фильма о войне в Афганистане - 19.09.2022 Украина.ру
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Писатель объяснил, почему в РФ не было снято ни одного правдоподобного фильма о войне в Афганистане
Писатель объяснил, почему в РФ не было снято ни одного правдоподобного фильма о войне в Афганистане - 19.09.2022 Украина.ру
Писатель объяснил, почему в РФ не было снято ни одного правдоподобного фильма о войне в Афганистане
Российская культурная сфера “оккупирована” носителями либеральной идеологии, что неизбежно оказывает влияние и на культурную жизнь республик Донбасса.Такое мнение в интервью Украина.ру выразил Глеб Бобров, глава Союза писателей ЛНР
2022-09-19T19:05
2022-09-19T19:05
новости
афганистан
глеб бобров
лнр
театр
писатели
либералы
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По мнению писателя, являющегося ветераном войны в Афганистане, именно по этой причине за минувшие 30 лет в России не было снято “ни одного аутентичного или правдоподобного фильма” об этом конфликте.Он также указал, что самым популярным театральным автором в ЛНР является российский писатель Борис Акунин, несмотря на то, что в конфликте вокруг Донбасса он занимает сторону киевских властей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20191225/1026168920.html
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новости, афганистан, глеб бобров, лнр, театр, писатели, либералы
Новости, Афганистан, Глеб Бобров, ЛНР, театр, писатели, либералы

Писатель объяснил, почему в РФ не было снято ни одного правдоподобного фильма о войне в Афганистане

19:05 19.09.2022
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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Российская культурная сфера “оккупирована” носителями либеральной идеологии, что неизбежно оказывает влияние и на культурную жизнь республик Донбасса.Такое мнение в интервью Украина.ру выразил Глеб Бобров, глава Союза писателей ЛНР
По мнению писателя, являющегося ветераном войны в Афганистане, именно по этой причине за минувшие 30 лет в России не было снято “ни одного аутентичного или правдоподобного фильма” об этом конфликте.
- РИА Новости, 1920, 25.12.2019
25 декабря 2019, 15:48
Ровно сорок лет назад. 25 декабря 1979 года советские войска вошли в АфганистанЛет 25 назад, работая в Москве, я участвовал в беседе с английским журналистом. Он среди прочего высказал вежливое недоумение, зачем Брежнев влез в Афганистан. Мог бы и у англичан спросить – они там порядка 40 лет воевали и сделали некоторые выводы о принципиальной «нецивилизуемости» этой страны (примерно то же самое они сейчас говорят о Сирии)
Он также указал, что самым популярным театральным автором в ЛНР является российский писатель Борис Акунин, несмотря на то, что в конфликте вокруг Донбасса он занимает сторону киевских властей.

И в этом – вся суть культурной политики России: врагам всё, патриотам – ничего

Глеб Бобров
Глеб Бобров
Глава Союза писателей ЛНР
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАфганистанГлеб БобровЛНРтеатрписателилибералы
 
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