https://ukraina.ru/20220919/1038869516.html

Писатель объяснил, почему в РФ не было снято ни одного правдоподобного фильма о войне в Афганистане

Писатель объяснил, почему в РФ не было снято ни одного правдоподобного фильма о войне в Афганистане - 19.09.2022 Украина.ру

Писатель объяснил, почему в РФ не было снято ни одного правдоподобного фильма о войне в Афганистане

Российская культурная сфера “оккупирована” носителями либеральной идеологии, что неизбежно оказывает влияние и на культурную жизнь республик Донбасса.Такое мнение в интервью Украина.ру выразил Глеб Бобров, глава Союза писателей ЛНР

2022-09-19T19:05

2022-09-19T19:05

2022-09-19T19:05

новости

афганистан

глеб бобров

лнр

театр

писатели

либералы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102269/90/1022699091_0:55:1498:898_1920x0_80_0_0_f3113171bf605241c149d1a5d384b580.jpg

По мнению писателя, являющегося ветераном войны в Афганистане, именно по этой причине за минувшие 30 лет в России не было снято “ни одного аутентичного или правдоподобного фильма” об этом конфликте.Он также указал, что самым популярным театральным автором в ЛНР является российский писатель Борис Акунин, несмотря на то, что в конфликте вокруг Донбасса он занимает сторону киевских властей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20191225/1026168920.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, афганистан, глеб бобров, лнр, театр, писатели, либералы