Писатель объяснил, почему в РФ не было снято ни одного правдоподобного фильма о войне в Афганистане
Российская культурная сфера “оккупирована” носителями либеральной идеологии, что неизбежно оказывает влияние и на культурную жизнь республик Донбасса.Такое мнение в интервью Украина.ру выразил Глеб Бобров, глава Союза писателей ЛНР
По мнению писателя, являющегося ветераном войны в Афганистане, именно по этой причине за минувшие 30 лет в России не было снято “ни одного аутентичного или правдоподобного фильма” об этом конфликте.
25 декабря 2019, 15:48Ровно сорок лет назад. 25 декабря 1979 года советские войска вошли в АфганистанЛет 25 назад, работая в Москве, я участвовал в беседе с английским журналистом. Он среди прочего высказал вежливое недоумение, зачем Брежнев влез в Афганистан. Мог бы и у англичан спросить – они там порядка 40 лет воевали и сделали некоторые выводы о принципиальной «нецивилизуемости» этой страны (примерно то же самое они сейчас говорят о Сирии)
Он также указал, что самым популярным театральным автором в ЛНР является российский писатель Борис Акунин, несмотря на то, что в конфликте вокруг Донбасса он занимает сторону киевских властей.
И в этом – вся суть культурной политики России: врагам всё, патриотам – ничего
Полный текст интервью можно прочитать здесь.