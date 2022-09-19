Задавят всех. Что означают обыски у Коломойского - 19.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220919/1038866755.html
Задавят всех. Что означают обыски у Коломойского
Задавят всех. Что означают обыски у Коломойского - 19.09.2022 Украина.ру
Задавят всех. Что означают обыски у Коломойского
Украина.ру, 19.09.2022
2022-09-19T15:41
2022-09-19T15:41
эксклюзив
игорь коломойский
олигархи
сша
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103292/96/1032929600_0:451:2653:1943_1920x0_80_0_0_31dc49dee7ba7a1cdecf2e0e02cdcdb3.jpg.webp
В воскресенье, 18 сентября, украинские силовики провели обыск у миллиардера Игоря Коломойского, который когда-то считался политическим покровителем и даже спонсором президента Владимира Зеленского.Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины явились домой к известному олигарху, который еще весной поселился в Ивано-Франковской области – на территории горнолыжного курорта Буковель.Обыск начался в пять часов утра, в выходной день. Судя по всему, это время было выбрано следователями специально, чтобы застать Коломойского врасплох, и он не смог бы укрыть возможные доказательства и улики. Как сообщают очевидцы, у бизнесмена изъяли документы и личный гаджет, содержимое которого изучат следователи НАБУ.Следственные процедуры проходят в рамках расследования дела о завладении имуществом нефтегазодобывающей компании "Укрнафта" – на общую сумму 13 млрд гривен (около 356 млн долларов). Причём обвинение касается периода 2015 года, когда Коломойский занимал должность главы Днепропетровской областной государственной организации, и не слишком различал между собой государственную и частную собственность. А его бизнес-структуры активно пользовались административным ресурсом своего шефа.Коломойский – один из совладельцев "Укрнафты", совместно со своими ближайшими деловыми партнерами Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей. Несмотря на обыск, на сегодня Коломойский еще не проходит по делу ни как обвиняемый, ни как подозреваемый. Однако в начале месяца детективы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ предъявили обвинение большой группе топ-менеджеров компании "Укрнафта". И многие ожидают, что они дадут показания против своего босса.О том, что у Коломойского начались серьезные неприятности, свидетельствует не только внезапный обыск. Окружной админсуд Днепра накануне лишил его компанию права на эксплуатацию аэропорта "Днепр". Это было сделано по требованию депутатов местного горсовета, которые обвиняют Коломойского в завышенных ценах на авиабилеты. А поскольку в настоящий момент днепровский аэропорт не используется гражданской авиацией из-за боевых действий, такое решение суда явно представляет собой очередной политический наезд на бывшего хозяина области.Но главной проблемой миллиардера является подвешенный статус, в котором оказалось его украинское гражданство. Об этом стало известно еще в июле, когда народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Сергей Власенко опубликовал фотокопию секретного указа президента о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского и его давнего соратника – начальника штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.Эксперты признали документ подлинным, хотя обратили внимание, что на нем нет подписи украинского президента. Впрочем, Зеленский мог подписать указ позже, потому что в Офисе президента фактически подтвердили существование таинственного постановления о лишении гражданства, под которое подпадает некая группа лиц. Однако на Банковой отказались конкретизировать, на кого распространяется его действие.Вскоре стало известно, что паспорт Коломойского отмечен в реестре Государственной миграционной службы Украины как недействительный. Другими словами, его без объяснений аннулировали по распоряжению власти. А через несколько дней пограничники не пустили в страну возвращавшегося из Европы Корбана и отобрали у него украинский паспорт. Хотя никаких официальных комментариев по этому поводу пока тоже не прозвучало.Над Игорем Коломойским сгустились тучи, и вскоре можно ожидать грома. В 2019 году многие украинские политологи считали его главным победителем президентских выборов. Тогда считалось, что неопытный Зеленский будет марионеткой в руках могущественного миллиардера, который открыл ему путь в большую политику. А некоторые даже видели в Коломойском будущего теневого правителя Украины.Политические амбиции миллиардера росли, вместе с аппетитами его бизнеса. Но все получилось наоборот – бывший актер Зеленский быстро освоился в новом статусе и избавился от попыток установить над ним политическую опеку.Новый президент Украины не собирался делиться полномочиями ни с кем – включая своих покровителей, которые сразу же стали для него неудобными и опасными конкурентами. Обиженный Коломойский не получил от Зеленского никаких существенных преференций и решил уйти в скрытую оппозицию. Некоторое время он боролся против Банковой с помощью подконтрольных депутатов из фракции президента. Но в конце концов лишился прежнего влияния на экономику и политику.Западные партнеры Зеленского тоже подталкивали его к окончательному решению олигархического вопроса. Американцы не скрывали намерений устранить украинских олигархов как относительно независимый фактор политического влияния. Чтобы украинская власть зависела только от них, а не от Ахметова с Коломойским.За последние годы американская юстиция выдвинула против украинского миллиардера четыре судебных иска, и открыла расследование против связанных с ним компаний. А Госдепартамент США ввел против Коломойского и членов его семьи персональные санкции."Введение санкций связано с действиями Коломойского на посту губернатора. Однако мы также обращаем внимание на нынешние действия Коломойского, которые подрывают демократические процессы и институты, что несет серьезную угрозу будущему Украины", – прокомментировал это решение глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.Создание Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры – особых силовых структур, которые были навязаны украинской власти Евросоюзом и США – предоставило Западу инструменты для преследования последних мастодонтов эпохи Кравчука, Кучмы и Ющенко. Как показывает расследование дела "Укрнафты", эти механизмы уже работают, и дело Коломойского явно идет к развязке.Судьба опального бизнесмена находится сейчас в руках у Зеленского. При желании украинский президент может и дальше держать Игоря Валерьевича в неопределенности, а может выдавить его за границу, как это проделали с Геннадием Корбаном. На Банковой явно рассматривают возможность экстрадиции миллиардера, чтобы расправиться с ним руками американской судебной системы. Чтобы президент отчитался перед украинцами об успешной борьбе против олигархов."С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над "і", приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а конфискованные деньги будут переданы украинскому народу – тем, кто от этого пострадал", –высказался о перспективах Коломойского бывший журналист и политик Сергей Лещенко, который работает с офисом украинского президента.Понятно, что украинскому народу при любом развитии событий не перепадет никаких олигархических денег. Но окружение Зеленского получит от раздела империи Коломойского огромные дивиденды. А процесс централизации украинской власти подойдет к своему логичному завершению – под контролем иностранных партнеров.
https://ukraina.ru/20220916/1038810352.html
https://ukraina.ru/20220728/1036966593.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103292/96/1032929600_0:29:2653:2019_1920x0_80_0_0_8db0a3e3349ee27887ae0fa2cdf6e4a2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, игорь коломойский, олигархи, сша, бизнес
Эксклюзив, Игорь Коломойский, олигархи, США, бизнес

Задавят всех. Что означают обыски у Коломойского

15:41 19.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМитинг против кандидата в президенты Украины В. Зеленского во Львове
Митинг против кандидата в президенты Украины В. Зеленского во Львове - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Сокуренко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
В воскресенье, 18 сентября, украинские силовики провели обыск у миллиардера Игоря Коломойского, который когда-то считался политическим покровителем и даже спонсором президента Владимира Зеленского.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины явились домой к известному олигарху, который еще весной поселился в Ивано-Франковской области – на территории горнолыжного курорта Буковель.
Обыск начался в пять часов утра, в выходной день. Судя по всему, это время было выбрано следователями специально, чтобы застать Коломойского врасплох, и он не смог бы укрыть возможные доказательства и улики.
Как сообщают очевидцы, у бизнесмена изъяли документы и личный гаджет, содержимое которого изучат следователи НАБУ.
Следственные процедуры проходят в рамках расследования дела о завладении имуществом нефтегазодобывающей компании "Укрнафта" – на общую сумму 13 млрд гривен (около 356 млн долларов).
Причём обвинение касается периода 2015 года, когда Коломойский занимал должность главы Днепропетровской областной государственной организации, и не слишком различал между собой государственную и частную собственность. А его бизнес-структуры активно пользовались административным ресурсом своего шефа.
Коломойский – один из совладельцев "Укрнафты", совместно со своими ближайшими деловыми партнерами Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей.
Несмотря на обыск, на сегодня Коломойский еще не проходит по делу ни как обвиняемый, ни как подозреваемый. Однако в начале месяца детективы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ предъявили обвинение большой группе топ-менеджеров компании "Укрнафта".
И многие ожидают, что они дадут показания против своего босса.
надпись Выход на поле запрещен аэропорт Днепропетровск
16 сентября, 16:07
Коломойского лишили любимого аэропортаОкружной административный суд Днепра (Днепропетровска) лишил компанию олигарха и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского права на эксплуатацию главного аэропорта города, сообщает 16 сентября на своей странице в соцсети мэр города Борис Филатов
О том, что у Коломойского начались серьезные неприятности, свидетельствует не только внезапный обыск. Окружной админсуд Днепра накануне лишил его компанию права на эксплуатацию аэропорта "Днепр". Это было сделано по требованию депутатов местного горсовета, которые обвиняют Коломойского в завышенных ценах на авиабилеты.
А поскольку в настоящий момент днепровский аэропорт не используется гражданской авиацией из-за боевых действий, такое решение суда явно представляет собой очередной политический наезд на бывшего хозяина области.
Но главной проблемой миллиардера является подвешенный статус, в котором оказалось его украинское гражданство. Об этом стало известно еще в июле, когда народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Сергей Власенко опубликовал фотокопию секретного указа президента о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского и его давнего соратника – начальника штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.
Эксперты признали документ подлинным, хотя обратили внимание, что на нем нет подписи украинского президента. Впрочем, Зеленский мог подписать указ позже, потому что в Офисе президента фактически подтвердили существование таинственного постановления о лишении гражданства, под которое подпадает некая группа лиц.
Однако на Банковой отказались конкретизировать, на кого распространяется его действие.
Вскоре стало известно, что паспорт Коломойского отмечен в реестре Государственной миграционной службы Украины как недействительный. Другими словами, его без объяснений аннулировали по распоряжению власти. А через несколько дней пограничники не пустили в страну возвращавшегося из Европы Корбана и отобрали у него украинский паспорт.
Хотя никаких официальных комментариев по этому поводу пока тоже не прозвучало.
Над Игорем Коломойским сгустились тучи, и вскоре можно ожидать грома. В 2019 году многие украинские политологи считали его главным победителем президентских выборов. Тогда считалось, что неопытный Зеленский будет марионеткой в руках могущественного миллиардера, который открыл ему путь в большую политику. А некоторые даже видели в Коломойском будущего теневого правителя Украины.
Политические амбиции миллиардера росли, вместе с аппетитами его бизнеса. Но все получилось наоборот – бывший актер Зеленский быстро освоился в новом статусе и избавился от попыток установить над ним политическую опеку.
Новый президент Украины не собирался делиться полномочиями ни с кем – включая своих покровителей, которые сразу же стали для него неудобными и опасными конкурентами.
Обиженный Коломойский не получил от Зеленского никаких существенных преференций и решил уйти в скрытую оппозицию. Некоторое время он боролся против Банковой с помощью подконтрольных депутатов из фракции президента. Но в конце концов лишился прежнего влияния на экономику и политику.
Западные партнеры Зеленского тоже подталкивали его к окончательному решению олигархического вопроса. Американцы не скрывали намерений устранить украинских олигархов как относительно независимый фактор политического влияния. Чтобы украинская власть зависела только от них, а не от Ахметова с Коломойским.
Игорь Коломойский
28 июля, 13:52
В Киеве не исключили передачу Коломойского СШАУкраинского олигарха Игоря Коломойского могут выдать США, но информация пока не подтверждена, об этом в интервью YouTube-каналу Breakfast Show рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко 28 июля
За последние годы американская юстиция выдвинула против украинского миллиардера четыре судебных иска, и открыла расследование против связанных с ним компаний. А Госдепартамент США ввел против Коломойского и членов его семьи персональные санкции.
"Введение санкций связано с действиями Коломойского на посту губернатора. Однако мы также обращаем внимание на нынешние действия Коломойского, которые подрывают демократические процессы и институты, что несет серьезную угрозу будущему Украины", – прокомментировал это решение глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Создание Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры – особых силовых структур, которые были навязаны украинской власти Евросоюзом и США – предоставило Западу инструменты для преследования последних мастодонтов эпохи Кравчука, Кучмы и Ющенко.
Как показывает расследование дела "Укрнафты", эти механизмы уже работают, и дело Коломойского явно идет к развязке.
Судьба опального бизнесмена находится сейчас в руках у Зеленского. При желании украинский президент может и дальше держать Игоря Валерьевича в неопределенности, а может выдавить его за границу, как это проделали с Геннадием Корбаном.
На Банковой явно рассматривают возможность экстрадиции миллиардера, чтобы расправиться с ним руками американской судебной системы. Чтобы президент отчитался перед украинцами об успешной борьбе против олигархов.
"С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над "і", приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а конфискованные деньги будут переданы украинскому народу – тем, кто от этого пострадал", –высказался о перспективах Коломойского бывший журналист и политик Сергей Лещенко, который работает с офисом украинского президента.
Понятно, что украинскому народу при любом развитии событий не перепадет никаких олигархических денег. Но окружение Зеленского получит от раздела империи Коломойского огромные дивиденды. А процесс централизации украинской власти подойдет к своему логичному завершению – под контролем иностранных партнеров.
 
ЭксклюзивИгорь КоломойскийолигархиСШАбизнес
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12Общественная палата ЛНР призывает провести референдум немедленно
17:10Сергей Марков: После саммита ШОС Путин ужесточит позицию по Украине
17:06Украинский певец, критиковавший СВО, продолжит зарабатывать на россиянах
17:03Вашингтон признал факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины - Минобороны
17:00Домрин: китайцы понимают, что международное право написано европейцами не для них
16:32Эксперт объяснил, чем для России может обернуться статус страны-спонсора терроризма
16:18Готовим сюрпризы для ВСУ: Бородай о том, чего ждать в октябре. Видео
16:07Где Зеленский — там скандал. Украина и Запад вероломно нарушили правила ООН
16:04"Возможность хорошо подумать": в Запорожской области объяснили решение о выдворение некоторых жителей
16:01Сальдо вернулся к управлению Херсонской областью
16:00Удар по Донецку, возвращение Сальдо. Главное на Украине на 16:00 19 сентября
16:00Домрин: я вынужден преподавать международное право по американскому учебнику
15:41Задавят всех. Что означают обыски у Коломойского
15:29Олег Царёв: Коломойского могут выдать Америке — Байден ничего не забыл
15:25“Диссидент” со Сталинскими премиями. Музыковед рассказал о нелепостях киевской пропаганды
15:23Как иранские беспилотники уничтожают американское оружие и где ждать контрнаступления - Рожин. Видео
14:48"За нашу победу!" Почему режиссер культового фильма про разведчиков покончил с собой
14:47Борис Рожин о ситуации на фронте и пользе от иранских беспилотников для России
14:45Отражена атака ВСУ на Кременную – Пушилин
14:29Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов
Лента новостейМолния