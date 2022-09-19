https://ukraina.ru/20220919/1038866755.html

Задавят всех. Что означают обыски у Коломойского

Задавят всех. Что означают обыски у Коломойского - 19.09.2022 Украина.ру

Задавят всех. Что означают обыски у Коломойского

Украина.ру, 19.09.2022

2022-09-19T15:41

2022-09-19T15:41

2022-09-19T15:41

эксклюзив

игорь коломойский

олигархи

сша

бизнес

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В воскресенье, 18 сентября, украинские силовики провели обыск у миллиардера Игоря Коломойского, который когда-то считался политическим покровителем и даже спонсором президента Владимира Зеленского.Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины явились домой к известному олигарху, который еще весной поселился в Ивано-Франковской области – на территории горнолыжного курорта Буковель.Обыск начался в пять часов утра, в выходной день. Судя по всему, это время было выбрано следователями специально, чтобы застать Коломойского врасплох, и он не смог бы укрыть возможные доказательства и улики. Как сообщают очевидцы, у бизнесмена изъяли документы и личный гаджет, содержимое которого изучат следователи НАБУ.Следственные процедуры проходят в рамках расследования дела о завладении имуществом нефтегазодобывающей компании "Укрнафта" – на общую сумму 13 млрд гривен (около 356 млн долларов). Причём обвинение касается периода 2015 года, когда Коломойский занимал должность главы Днепропетровской областной государственной организации, и не слишком различал между собой государственную и частную собственность. А его бизнес-структуры активно пользовались административным ресурсом своего шефа.Коломойский – один из совладельцев "Укрнафты", совместно со своими ближайшими деловыми партнерами Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей. Несмотря на обыск, на сегодня Коломойский еще не проходит по делу ни как обвиняемый, ни как подозреваемый. Однако в начале месяца детективы Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ предъявили обвинение большой группе топ-менеджеров компании "Укрнафта". И многие ожидают, что они дадут показания против своего босса.О том, что у Коломойского начались серьезные неприятности, свидетельствует не только внезапный обыск. Окружной админсуд Днепра накануне лишил его компанию права на эксплуатацию аэропорта "Днепр". Это было сделано по требованию депутатов местного горсовета, которые обвиняют Коломойского в завышенных ценах на авиабилеты. А поскольку в настоящий момент днепровский аэропорт не используется гражданской авиацией из-за боевых действий, такое решение суда явно представляет собой очередной политический наезд на бывшего хозяина области.Но главной проблемой миллиардера является подвешенный статус, в котором оказалось его украинское гражданство. Об этом стало известно еще в июле, когда народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Сергей Власенко опубликовал фотокопию секретного указа президента о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского и его давнего соратника – начальника штаба обороны Днепра Геннадия Корбана.Эксперты признали документ подлинным, хотя обратили внимание, что на нем нет подписи украинского президента. Впрочем, Зеленский мог подписать указ позже, потому что в Офисе президента фактически подтвердили существование таинственного постановления о лишении гражданства, под которое подпадает некая группа лиц. Однако на Банковой отказались конкретизировать, на кого распространяется его действие.Вскоре стало известно, что паспорт Коломойского отмечен в реестре Государственной миграционной службы Украины как недействительный. Другими словами, его без объяснений аннулировали по распоряжению власти. А через несколько дней пограничники не пустили в страну возвращавшегося из Европы Корбана и отобрали у него украинский паспорт. Хотя никаких официальных комментариев по этому поводу пока тоже не прозвучало.Над Игорем Коломойским сгустились тучи, и вскоре можно ожидать грома. В 2019 году многие украинские политологи считали его главным победителем президентских выборов. Тогда считалось, что неопытный Зеленский будет марионеткой в руках могущественного миллиардера, который открыл ему путь в большую политику. А некоторые даже видели в Коломойском будущего теневого правителя Украины.Политические амбиции миллиардера росли, вместе с аппетитами его бизнеса. Но все получилось наоборот – бывший актер Зеленский быстро освоился в новом статусе и избавился от попыток установить над ним политическую опеку.Новый президент Украины не собирался делиться полномочиями ни с кем – включая своих покровителей, которые сразу же стали для него неудобными и опасными конкурентами. Обиженный Коломойский не получил от Зеленского никаких существенных преференций и решил уйти в скрытую оппозицию. Некоторое время он боролся против Банковой с помощью подконтрольных депутатов из фракции президента. Но в конце концов лишился прежнего влияния на экономику и политику.Западные партнеры Зеленского тоже подталкивали его к окончательному решению олигархического вопроса. Американцы не скрывали намерений устранить украинских олигархов как относительно независимый фактор политического влияния. Чтобы украинская власть зависела только от них, а не от Ахметова с Коломойским.За последние годы американская юстиция выдвинула против украинского миллиардера четыре судебных иска, и открыла расследование против связанных с ним компаний. А Госдепартамент США ввел против Коломойского и членов его семьи персональные санкции."Введение санкций связано с действиями Коломойского на посту губернатора. Однако мы также обращаем внимание на нынешние действия Коломойского, которые подрывают демократические процессы и институты, что несет серьезную угрозу будущему Украины", – прокомментировал это решение глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.Создание Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры – особых силовых структур, которые были навязаны украинской власти Евросоюзом и США – предоставило Западу инструменты для преследования последних мастодонтов эпохи Кравчука, Кучмы и Ющенко. Как показывает расследование дела "Укрнафты", эти механизмы уже работают, и дело Коломойского явно идет к развязке.Судьба опального бизнесмена находится сейчас в руках у Зеленского. При желании украинский президент может и дальше держать Игоря Валерьевича в неопределенности, а может выдавить его за границу, как это проделали с Геннадием Корбаном. На Банковой явно рассматривают возможность экстрадиции миллиардера, чтобы расправиться с ним руками американской судебной системы. Чтобы президент отчитался перед украинцами об успешной борьбе против олигархов."С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над "і", приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а конфискованные деньги будут переданы украинскому народу – тем, кто от этого пострадал", –высказался о перспективах Коломойского бывший журналист и политик Сергей Лещенко, который работает с офисом украинского президента.Понятно, что украинскому народу при любом развитии событий не перепадет никаких олигархических денег. Но окружение Зеленского получит от раздела империи Коломойского огромные дивиденды. А процесс централизации украинской власти подойдет к своему логичному завершению – под контролем иностранных партнеров.

https://ukraina.ru/20220916/1038810352.html

https://ukraina.ru/20220728/1036966593.html

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Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, игорь коломойский, олигархи, сша, бизнес