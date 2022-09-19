Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов - 19.09.2022 Украина.ру
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Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов
Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов - 19.09.2022 Украина.ру
Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов
На Украине вывели новый сорт посевной конопли "София", которую можно использовать для изготовления бронежилетов для военных, сообщает 19 сентября пресс-служба Национальной академии аграрных наук Украины на своей странице в Facebook*
2022-09-19T14:29
2022-09-19T14:30
новости
украина
конопля
каннабис
бронежилеты
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Уточняется, что к использованию пригодны и волокна, и семена растения.Академия сообщает, что у нового сорта конопли есть масса преимуществ: она используется для изготовления пороха, канатов и парашютов, а волокна конопли ни в чем не уступают синтетическому кевлару, из которого изготавливаются бронежилеты.Также волокна предлагают использовать в пошивке военной формы и при утеплении зданий.При правлении Владимира Зеленского украинские власти неоднократно поднимали вопрос о легализации медицинского каннабиса, в конце концов такое решение было принято Кабинетом министров в июне этого года.Ранее житомирский биодизайнер Олег Зимнухов сообщил о том, что из конопли в регионе начали создавать съедобную посуду.* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, украина, конопля, каннабис, бронежилеты
Новости, Украина, конопля, каннабис, бронежилеты

Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов

14:29 19.09.2022 (обновлено: 14:30 19.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУничтожение дикорастущей конопли в Павловском районе Алтайского края
Уничтожение дикорастущей конопли в Павловском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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На Украине вывели новый сорт посевной конопли "София", которую можно использовать для изготовления бронежилетов для военных, сообщает 19 сентября пресс-служба Национальной академии аграрных наук Украины на своей странице в Facebook*
Уточняется, что к использованию пригодны и волокна, и семена растения.
Академия сообщает, что у нового сорта конопли есть масса преимуществ: она используется для изготовления пороха, канатов и парашютов, а волокна конопли ни в чем не уступают синтетическому кевлару, из которого изготавливаются бронежилеты.
Плиты из конопли выдерживают выстрелы из бронебойных патронов, в то же время, они легче, чем из кевлара.
Также волокна предлагают использовать в пошивке военной формы и при утеплении зданий.
При правлении Владимира Зеленского украинские власти неоднократно поднимали вопрос о легализации медицинского каннабиса, в конце концов такое решение было принято Кабинетом министров в июне этого года.
Ранее житомирский биодизайнер Олег Зимнухов сообщил о том, что из конопли в регионе начали создавать съедобную посуду.
* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Акция в Киеве за легализацию марихуаны - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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Киргизия заинтересовалась украинскими технологиями выращивания коноплиКиргизские аграрии заинтересовались наработками украинских коллег в выращивании и переработке технической конопли, сказал посол страны на Украине Жусупбек Шарипов 26 марта во время онлайн-конференции
 
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Заголовок открываемого материала
14:29Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов
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