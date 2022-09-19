https://ukraina.ru/20220919/1038861760.html

Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов

Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов - 19.09.2022 Украина.ру

Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов

На Украине вывели новый сорт посевной конопли "София", которую можно использовать для изготовления бронежилетов для военных, сообщает 19 сентября пресс-служба Национальной академии аграрных наук Украины на своей странице в Facebook*

2022-09-19T14:29

2022-09-19T14:29

2022-09-19T14:30

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украина

конопля

каннабис

бронежилеты

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Уточняется, что к использованию пригодны и волокна, и семена растения.Академия сообщает, что у нового сорта конопли есть масса преимуществ: она используется для изготовления пороха, канатов и парашютов, а волокна конопли ни в чем не уступают синтетическому кевлару, из которого изготавливаются бронежилеты.Также волокна предлагают использовать в пошивке военной формы и при утеплении зданий.При правлении Владимира Зеленского украинские власти неоднократно поднимали вопрос о легализации медицинского каннабиса, в конце концов такое решение было принято Кабинетом министров в июне этого года.Ранее житомирский биодизайнер Олег Зимнухов сообщил о том, что из конопли в регионе начали создавать съедобную посуду.* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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новости, украина, конопля, каннабис, бронежилеты