https://ukraina.ru/20220919/1038861760.html
Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов
Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов - 19.09.2022 Украина.ру
Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов
На Украине вывели новый сорт посевной конопли "София", которую можно использовать для изготовления бронежилетов для военных, сообщает 19 сентября пресс-служба Национальной академии аграрных наук Украины на своей странице в Facebook*
2022-09-19T14:29
2022-09-19T14:29
2022-09-19T14:30
новости
украина
конопля
каннабис
бронежилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101687/52/1016875221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc1bfb7a7169dc0fde72d74ba7831678.jpg.webp
Уточняется, что к использованию пригодны и волокна, и семена растения.Академия сообщает, что у нового сорта конопли есть масса преимуществ: она используется для изготовления пороха, канатов и парашютов, а волокна конопли ни в чем не уступают синтетическому кевлару, из которого изготавливаются бронежилеты.Также волокна предлагают использовать в пошивке военной формы и при утеплении зданий.При правлении Владимира Зеленского украинские власти неоднократно поднимали вопрос о легализации медицинского каннабиса, в конце концов такое решение было принято Кабинетом министров в июне этого года.Ранее житомирский биодизайнер Олег Зимнухов сообщил о том, что из конопли в регионе начали создавать съедобную посуду.* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20210326/1030964746.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101687/52/1016875221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb2368d124384c5e949174cf41beda76.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, конопля, каннабис, бронежилеты
Новые приключения конопли на Украине: выведен сорт, который подойдет для изготовления бронежилетов
14:29 19.09.2022 (обновлено: 14:30 19.09.2022)
На Украине вывели новый сорт посевной конопли "София", которую можно использовать для изготовления бронежилетов для военных, сообщает 19 сентября пресс-служба Национальной академии аграрных наук Украины на своей странице в Facebook*
Уточняется, что к использованию пригодны и волокна, и семена растения.
Академия сообщает, что у нового сорта конопли есть масса преимуществ: она используется для изготовления пороха, канатов и парашютов, а волокна конопли ни в чем не уступают синтетическому кевлару, из которого изготавливаются бронежилеты.
Плиты из конопли выдерживают выстрелы из бронебойных патронов, в то же время, они легче, чем из кевлара.
Также волокна предлагают использовать в пошивке военной формы и при утеплении зданий.
При правлении Владимира Зеленского украинские власти неоднократно поднимали вопрос о легализации медицинского каннабиса, в конце концов такое решение было принято Кабинетом министров в июне этого года.
Ранее житомирский биодизайнер Олег Зимнухов сообщил о том, что из конопли в регионе начали создавать съедобную посуду.
* Компания Meta — владелец Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.