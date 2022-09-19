"Диверсия?" Глава "Оператора ГТС Украины" удивился своему увольнению - 19.09.2022 Украина.ру
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"Диверсия?" Глава "Оператора ГТС Украины" удивился своему увольнению
"Диверсия?" Глава "Оператора ГТС Украины" удивился своему увольнению - 19.09.2022 Украина.ру
"Диверсия?" Глава "Оператора ГТС Украины" удивился своему увольнению
Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон 19 сентября в соцсетях заявил, что его уволили с должности по непонятным для него причинам
2022-09-19T14:22
2022-09-19T14:22
сергей макогон
гтс
новости
увольнение
украина
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"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ ("Акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины" - ред.) меня уволило в минувшую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял по каким причинам. Не знаю, что это? Диверсия - парализовать работу стратегической компании во время войны?" - написал Макогон.По его мнению, это может быть попыткой "провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса".В предприятии "Магистральные газопроводы Украины", которое является владельцем "Оператора ГТС Украины", подтвердили увольнение Макогона."Прекращены полномочия генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона", - говорится на сайте акционерного общества.
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сергей макогон, гтс, новости, увольнение, украина
Сергей Макогон, ГТС, Новости, увольнение, Украина

"Диверсия?" Глава "Оператора ГТС Украины" удивился своему увольнению

14:22 19.09.2022
 
© Фото : пресс-служба Оператора ГТСГлава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : пресс-служба Оператора ГТС
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Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон 19 сентября в соцсетях заявил, что его уволили с должности по непонятным для него причинам
"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ ("Акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины" - ред.) меня уволило в минувшую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял по каким причинам. Не знаю, что это? Диверсия - парализовать работу стратегической компании во время войны?" - написал Макогон.

По его мнению, это может быть попыткой "провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса".

"Особенно цинично это выглядит после того, как Европейский союз, Секретариат энергетического сообщества и Всемирный Банк поддержали реформу корпоративного управления оператора газотранспортной системы Украины… это происходит при неформальной поддержке министерства энергетики, которое тоже недавно предлагало своего представителя на позицию руководителя "Оператора ГТС Украины". В любом случае, это очень безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны", - отметил Макогон.

В предприятии "Магистральные газопроводы Украины", которое является владельцем "Оператора ГТС Украины", подтвердили увольнение Макогона.

"Прекращены полномочия генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона", - говорится на сайте акционерного общества.
 
Сергей МакогонГТСНовостиувольнениеУкраина
 
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