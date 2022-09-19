https://ukraina.ru/20220919/1038860698.html

"Диверсия?" Глава "Оператора ГТС Украины" удивился своему увольнению

"Диверсия?" Глава "Оператора ГТС Украины" удивился своему увольнению - 19.09.2022 Украина.ру

"Диверсия?" Глава "Оператора ГТС Украины" удивился своему увольнению

Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон 19 сентября в соцсетях заявил, что его уволили с должности по непонятным для него причинам

2022-09-19T14:22

2022-09-19T14:22

2022-09-19T14:22

сергей макогон

гтс

новости

увольнение

украина

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"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ ("Акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины" - ред.) меня уволило в минувшую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял по каким причинам. Не знаю, что это? Диверсия - парализовать работу стратегической компании во время войны?" - написал Макогон.По его мнению, это может быть попыткой "провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса".В предприятии "Магистральные газопроводы Украины", которое является владельцем "Оператора ГТС Украины", подтвердили увольнение Макогона."Прекращены полномочия генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона", - говорится на сайте акционерного общества.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей макогон, гтс, новости, увольнение, украина