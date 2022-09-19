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"Шольц - не жилец. Да и Макрон тоже": Голубовский о необратимых процессах в Евросоюзе. Видео

"Шольц - не жилец. Да и Макрон тоже": Голубовский о необратимых процессах в Евросоюзе. Видео - 19.09.2022 Украина.ру

"Шольц - не жилец. Да и Макрон тоже": Голубовский о необратимых процессах в Евросоюзе. Видео

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой Монетный Дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о перспективах торгово-экономического партнёрства России со странами-членами ШОС, а также о главной ошибке стран Евросоюза и об устойчивости финансового сектора России:

2022-09-19T13:01

2022-09-19T13:01

2022-09-19T13:01

санкции

видео

нефть

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00:40 - Перспективы торгово-экономического партнёрства со странами ШОС;06:20 - Сколько ещё сможет терпеть европейское общество?10:15 - Провален ли экономический блицкриг Запада в отношении России?11:30 - США предупредили о невозможности наращивания поставок сланцевого газа и нефти в Европу: помощи не будет?14:20 - Был ли у Европы другой вариант развития событий?17:20 - Насколько устойчив финансовый сектор России к санкциям? Какое влияние оказало сокращение использования доллара? Производители сланцевого газа и нефти в США не смогут предстоящей зимой резко увеличить поставки в страны Европы, которая рискует столкнуться с энергетическим кризисом. Об этом 14 сентября сообщила британская газета Financial Times.

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