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Электроника, продукты: разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ

Электроника, продукты: разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ - 19.09.2022 Украина.ру

Электроника, продукты: разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ

Украинские войска располагают большим количеством западной электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания. Об этом рассказал боец подразделения разведки Вооруженных сил РФ с позывным "Ладан", передает 19 сентября РИА Новости

2022-09-19T12:12

2022-09-19T12:12

2022-09-19T12:12

оружие

боец

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новости

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"У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего — электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо", — пояснил военный.По его словам, он не берет ничего в качестве трофеев.США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, боец, украина, джавелины, новости