Электроника, продукты: разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ - 19.09.2022 Украина.ру
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Электроника, продукты: разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ
Электроника, продукты: разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ - 19.09.2022 Украина.ру
Электроника, продукты: разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ
Украинские войска располагают большим количеством западной электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания. Об этом рассказал боец подразделения разведки Вооруженных сил РФ с позывным "Ладан", передает 19 сентября РИА Новости
2022-09-19T12:12
2022-09-19T12:12
оружие
боец
украина
джавелины
новости
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"У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего — электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо", — пояснил военный.По его словам, он не берет ничего в качестве трофеев.США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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оружие, боец, украина, джавелины, новости
оружие, боец, Украина, Джавелины, Новости

Электроника, продукты: разведчик рассказал, чем Запад помогает ВСУ

12:12 19.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинские войска располагают большим количеством западной электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания. Об этом рассказал боец подразделения разведки Вооруженных сил РФ с позывным "Ладан", передает 19 сентября РИА Новости
"У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего — электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо", — пояснил военный.
По его словам, он не берет ничего в качестве трофеев.

"Один раз столкнулись: лежал "Джавелин" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс - ред.), а парень его попытался поднять. Под ним лежал "сюрприз", в итоге парень "двухсотый" теперь, погиб. По этой причине, я, допустим, стараюсь вообще ничего не трогать. А так, пересекался. Допустим, польский гранатомет одноразовый под названием "Комар". Видел его, видел "Джавелины", видел чешский подвид нашего РПГ... Видели снайперскую винтовку, лично сам в руках держал, американскую", — рассказал боец.

США и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
 
оружиебоецУкраинаДжавелиныНовости
 
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