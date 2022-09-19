https://ukraina.ru/20220919/1038847325.html
В "Единой России" предложили решить проблему студентов, которые участвуют в СВО
В "Единой России" предложили решить проблему студентов, которые участвуют в СВО - 19.09.2022 Украина.ру
В "Единой России" предложили решить проблему студентов, которые участвуют в СВО
Депутат Госдумы от "Единой России Артём Метелев предложил гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине, сообщается на сайте партии 19 сентября
2022-09-19T10:36
2022-09-19T10:36
2022-09-19T10:36
новости
единая россия
сво
спецоперация
студенты
учеба
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Уточняется, что сейчас, студенты, отстаивающие в СВО интересы России, после возвращения выберут работу и учебу и перед ними не должно быть никаких барьеров.В "Единой России" настаивают на создании для них всех условий и расширении мер поддержки.
https://ukraina.ru/20220824/1038051690.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, единая россия, сво, спецоперация, студенты, учеба
Новости, Единая Россия, СВО, Спецоперация, студенты, учеба
В "Единой России" предложили решить проблему студентов, которые участвуют в СВО
Депутат Госдумы от "Единой России Артём Метелев предложил гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине, сообщается на сайте партии 19 сентября