https://ukraina.ru/20220919/1038847325.html

В "Единой России" предложили решить проблему студентов, которые участвуют в СВО

В "Единой России" предложили решить проблему студентов, которые участвуют в СВО - 19.09.2022 Украина.ру

В "Единой России" предложили решить проблему студентов, которые участвуют в СВО

Депутат Госдумы от "Единой России Артём Метелев предложил гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине, сообщается на сайте партии 19 сентября

2022-09-19T10:36

2022-09-19T10:36

2022-09-19T10:36

новости

единая россия

сво

спецоперация

студенты

учеба

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Уточняется, что сейчас, студенты, отстаивающие в СВО интересы России, после возвращения выберут работу и учебу и перед ними не должно быть никаких барьеров.В "Единой России" настаивают на создании для них всех условий и расширении мер поддержки.

https://ukraina.ru/20220824/1038051690.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, единая россия, сво, спецоперация, студенты, учеба