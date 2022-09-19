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Президент США заявил об окончании пандемии, несмотря на множество смертей

Президент США заявил об окончании пандемии, несмотря на множество смертей - 19.09.2022 Украина.ру

Президент США заявил об окончании пандемии, несмотря на множество смертей

Пандемия COVID-19 завершилась. Об этом 18 сентября заявил президент США Джо Байден в интервью CBS

2022-09-19T08:35

2022-09-19T08:35

2022-09-19T08:51

коронавирус

пандемия

джо байден

новости

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"Пандемия окончена. У нас все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим", — сказал глава государства.Он пояснил, что его мнение связано с тем, что никто не носит масок, и "все, похоже, в хорошей форме".Тем временем, согласно данным New York Times, в Соединенных Штатах по-прежнему регистрируется в среднем более 400 смертей в день от COVID-19. А с начала пандемии от вируса умерло более 1 млн американцев.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

коронавирус, пандемия, джо байден, новости