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Президент США заявил об окончании пандемии, несмотря на множество смертей
Президент США заявил об окончании пандемии, несмотря на множество смертей - 19.09.2022 Украина.ру
Президент США заявил об окончании пандемии, несмотря на множество смертей
Пандемия COVID-19 завершилась. Об этом 18 сентября заявил президент США Джо Байден в интервью CBS
2022-09-19T08:35
2022-09-19T08:35
2022-09-19T08:51
коронавирус
пандемия
джо байден
новости
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"Пандемия окончена. У нас все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим", — сказал глава государства.Он пояснил, что его мнение связано с тем, что никто не носит масок, и "все, похоже, в хорошей форме".Тем временем, согласно данным New York Times, в Соединенных Штатах по-прежнему регистрируется в среднем более 400 смертей в день от COVID-19. А с начала пандемии от вируса умерло более 1 млн американцев.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
коронавирус, пандемия, джо байден, новости
коронавирус, пандемия, Джо Байден, Новости
Президент США заявил об окончании пандемии, несмотря на множество смертей
08:35 19.09.2022 (обновлено: 08:51 19.09.2022)
Пандемия COVID-19 завершилась. Об этом 18 сентября заявил президент США Джо Байден в интервью CBS
"Пандемия окончена. У нас все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим", — сказал глава государства.
Он пояснил, что его мнение связано с тем, что никто не носит масок, и "все, похоже, в хорошей форме".
Тем временем, согласно данным New York Times, в Соединенных Штатах по-прежнему регистрируется в среднем более 400 смертей в день от COVID-19. А с начала пандемии от вируса умерло более 1 млн американцев.