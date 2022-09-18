Крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию уничтожен под Харьковом - Минобороны РФ - 18.09.2022 Украина.ру
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Крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию уничтожен под Харьковом - Минобороны РФ
Крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию уничтожен под Харьковом - Минобороны РФ - 18.09.2022 Украина.ру
Крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию уничтожен под Харьковом - Минобороны РФ
Российские ВС уничтожили склад боеприпасов ВСУ с более 7,5 тысяч снарядов к западным артиллерийским системам в районе Харькова, об этом 18 сентября сообщили в Минобороны РФ
2022-09-18T14:18
2022-09-18T14:18
новости
украина
спецоперация
минобороны рф
харьков
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В ходе брифинга, официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки, по данным ведомства, в Запорожской области 65-я мехбригада ВСУ потеряла до 100 военнослужащих и более десяти единиц техники. Кроме того российские военные нанесли жесткий удар по складу боеприпасов ВСУ, уничтожив более 7,5 тысяч снарядов к западным артиллерийским системам в районе Харькова.Стало также известно, что ВСУ предприняли попытки наступления на николаево-криворожском направлении, но они оказались безуспешными, ВС РФ отбили атаки.В районе Краматорска ВКС России уничтожили гаубицу М777 США калибра 155 мм, радиолокатор С-300 и радиолокационную станцию ПВО в ДНР. Вместе с тем поражен украинский пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области.
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новости, украина, спецоперация, минобороны рф, харьков
Новости, Украина, Спецоперация, Минобороны РФ, Харьков

Крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию уничтожен под Харьковом - Минобороны РФ

14:18 18.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Российские ВС уничтожили склад боеприпасов ВСУ с более 7,5 тысяч снарядов к западным артиллерийским системам в районе Харькова, об этом 18 сентября сообщили в Минобороны РФ
В ходе брифинга, официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки, по данным ведомства, в Запорожской области 65-я мехбригада ВСУ потеряла до 100 военнослужащих и более десяти единиц техники.
Кроме того российские военные нанесли жесткий удар по складу боеприпасов ВСУ, уничтожив более 7,5 тысяч снарядов к западным артиллерийским системам в районе Харькова.
Стало также известно, что ВСУ предприняли попытки наступления на николаево-криворожском направлении, но они оказались безуспешными, ВС РФ отбили атаки.
В районе Краматорска ВКС России уничтожили гаубицу М777 США калибра 155 мм, радиолокатор С-300 и радиолокационную станцию ПВО в ДНР. Вместе с тем поражен украинский пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области.
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 04:00
"Потери в десятки раз больше" - военный эксперт о ситуации на херсонско-николаевском направленииНа херсонско-николаевском направлении идет серьезное расшатывание фронта, Россия несет потери, но у противника они в в десятки раз больше, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
14:18Крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию уничтожен под Харьковом - Минобороны РФ
12:06Украинский солдат откровенно рассказал американскому изданию о работе российской артиллерии
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