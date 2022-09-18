https://ukraina.ru/20220918/1038834473.html
Крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию уничтожен под Харьковом - Минобороны РФ
Крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию уничтожен под Харьковом - Минобороны РФ - 18.09.2022 Украина.ру
Крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию уничтожен под Харьковом - Минобороны РФ
Российские ВС уничтожили склад боеприпасов ВСУ с более 7,5 тысяч снарядов к западным артиллерийским системам в районе Харькова, об этом 18 сентября сообщили в Минобороны РФ
2022-09-18T14:18
2022-09-18T14:18
2022-09-18T14:18
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спецоперация
минобороны рф
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В ходе брифинга, официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки, по данным ведомства, в Запорожской области 65-я мехбригада ВСУ потеряла до 100 военнослужащих и более десяти единиц техники. Кроме того российские военные нанесли жесткий удар по складу боеприпасов ВСУ, уничтожив более 7,5 тысяч снарядов к западным артиллерийским системам в районе Харькова.Стало также известно, что ВСУ предприняли попытки наступления на николаево-криворожском направлении, но они оказались безуспешными, ВС РФ отбили атаки.В районе Краматорска ВКС России уничтожили гаубицу М777 США калибра 155 мм, радиолокатор С-300 и радиолокационную станцию ПВО в ДНР. Вместе с тем поражен украинский пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области.
https://ukraina.ru/20220902/1038318183.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, минобороны рф, харьков
Новости, Украина, Спецоперация, Минобороны РФ, Харьков
Крупный склад ВСУ со снарядами к западному оружию уничтожен под Харьковом - Минобороны РФ
Российские ВС уничтожили склад боеприпасов ВСУ с более 7,5 тысяч снарядов к западным артиллерийским системам в районе Харькова, об этом 18 сентября сообщили в Минобороны РФ
В ходе брифинга, официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки, по данным ведомства, в Запорожской области 65-я мехбригада ВСУ потеряла до 100 военнослужащих и более десяти единиц техники.
Кроме того российские военные нанесли жесткий удар по складу боеприпасов ВСУ, уничтожив более 7,5 тысяч снарядов к западным артиллерийским системам в районе Харькова.
Стало также известно, что ВСУ предприняли попытки наступления на николаево-криворожском направлении, но они оказались безуспешными, ВС РФ отбили атаки.
В районе Краматорска ВКС России уничтожили гаубицу М777 США калибра 155 мм, радиолокатор С-300 и радиолокационную станцию ПВО в ДНР. Вместе с тем поражен украинский пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области.