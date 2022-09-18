Украинский солдат откровенно рассказал американскому изданию о работе российской артиллерии - 18.09.2022 Украина.ру
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Украинский солдат откровенно рассказал американскому изданию о работе российской артиллерии
Украинский солдат откровенно рассказал американскому изданию о работе российской артиллерии - 18.09.2022 Украина.ру
Украинский солдат откровенно рассказал американскому изданию о работе российской артиллерии
По словам украинского солдата, который сражается на передовой, ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе и уступают территорию под натиском Вооруженных сил России. Об этом он рассказал в интервью The New York Times
2022-09-18T12:06
2022-09-18T12:06
новости
всу
донбасс
спецоперация
артиллерия
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Он отметил, что, в частности, обратил внимание на масштаб работы российской артиллерии.Военнослужащий отметил, что российская армия добивается успеха и постепенно выбивает ВСУ с занятых позиций.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, донбасс, спецоперация, артиллерия
Новости, ВСУ, Донбасс, Спецоперация, артиллерия

Украинский солдат откровенно рассказал американскому изданию о работе российской артиллерии

12:06 18.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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По словам украинского солдата, который сражается на передовой, ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе и уступают территорию под натиском Вооруженных сил России. Об этом он рассказал в интервью The New York Times
Он отметил, что, в частности, обратил внимание на масштаб работы российской артиллерии.
"Украинские военные несут тяжелые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день", — цитирует солдата NYT.
Военнослужащий отметил, что российская армия добивается успеха и постепенно выбивает ВСУ с занятых позиций.
Российская спецоперация на Украине

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.

ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

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12:06Украинский солдат откровенно рассказал американскому изданию о работе российской артиллерии
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