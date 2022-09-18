https://ukraina.ru/20220918/1038834032.html
Украинский солдат откровенно рассказал американскому изданию о работе российской артиллерии
Украинский солдат откровенно рассказал американскому изданию о работе российской артиллерии - 18.09.2022 Украина.ру
Украинский солдат откровенно рассказал американскому изданию о работе российской артиллерии
По словам украинского солдата, который сражается на передовой, ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе и уступают территорию под натиском Вооруженных сил России. Об этом он рассказал в интервью The New York Times
2022-09-18T12:06
2022-09-18T12:06
2022-09-18T12:06
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всу
донбасс
спецоперация
артиллерия
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Он отметил, что, в частности, обратил внимание на масштаб работы российской артиллерии.Военнослужащий отметил, что российская армия добивается успеха и постепенно выбивает ВСУ с занятых позиций.
https://ukraina.ru/20220902/1038382092.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс, спецоперация, артиллерия
Новости, ВСУ, Донбасс, Спецоперация, артиллерия
Украинский солдат откровенно рассказал американскому изданию о работе российской артиллерии
По словам украинского солдата, который сражается на передовой, ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе и уступают территорию под натиском Вооруженных сил России. Об этом он рассказал в интервью The New York Times
Он отметил, что, в частности, обратил внимание на масштаб работы российской артиллерии.
"Украинские военные несут тяжелые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день", — цитирует солдата NYT.
Военнослужащий отметил, что российская армия добивается успеха и постепенно выбивает ВСУ с занятых позиций.
Российская спецоперация на Украине
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.
ВС РФ совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.