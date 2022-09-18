Русофобское объявление в автобусе Риги возмутило депутата Латвии - 18.09.2022 Украина.ру
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Русофобское объявление в автобусе Риги возмутило депутата Латвии
Русофобское объявление в автобусе Риги возмутило депутата Латвии - 18.09.2022 Украина.ру
Русофобское объявление в автобусе Риги возмутило депутата Латвии
Латвийский депутат Андрей Юдин в своем Твиттер возмутился русофобским объявлением в общественном транспорте Риги и призвал провести соответствующую проверку
2022-09-18T11:40
2022-09-18T11:40
новости
латвия
депутат
русофобия
автобус
общественный транспорт
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Ранее появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов в столице Латвии якобы появилась табличка, где написано, что "места для русскоязычных находятся только на задней площадке".Парламентарий отметил, что Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это "объявление" в действительности.В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.
https://ukraina.ru/20220824/1038042084.html
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452
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новости, латвия, депутат, русофобия, автобус, общественный транспорт
Новости, Латвия, депутат, Русофобия, автобус, общественный транспорт

Русофобское объявление в автобусе Риги возмутило депутата Латвии

11:40 18.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости . Сергей Мелконов
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Латвийский депутат Андрей Юдин в своем Твиттер возмутился русофобским объявлением в общественном транспорте Риги и призвал провести соответствующую проверку
Ранее появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов в столице Латвии якобы появилась табличка, где написано, что "места для русскоязычных находятся только на задней площадке".
Парламентарий отметил, что Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это "объявление" в действительности.
Снова работа для СГБ. Статья 78 УК. Деяние, направленное на возбуждение национальной ненависти и розни путем составления, изготовления и распространения таких ложных объявлений.
Андрей Юдин
Депутат сейма Латвии
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.
Внеочередные выборы в Рижскую думу
24 августа, 16:25
Президент Латвии: Русских надо просто изолировать Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что часть русской общины Латвии нелояльна к государству, поэтому ее нужно изолировать. Об этом он заявил 24 августа в эфире в эфире Латвийского радио
 
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