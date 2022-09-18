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Русофобское объявление в автобусе Риги возмутило депутата Латвии

Русофобское объявление в автобусе Риги возмутило депутата Латвии - 18.09.2022 Украина.ру

Русофобское объявление в автобусе Риги возмутило депутата Латвии

Латвийский депутат Андрей Юдин в своем Твиттер возмутился русофобским объявлением в общественном транспорте Риги и призвал провести соответствующую проверку

2022-09-18T11:40

2022-09-18T11:40

2022-09-18T11:40

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Ранее появились сообщения о том, что в салоне одного из автобусов в столице Латвии якобы появилась табличка, где написано, что "места для русскоязычных находятся только на задней площадке".Парламентарий отметил, что Службе госбезопасности Латвии следует выяснить, размещалось ли это "объявление" в действительности.В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек. Из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский язык обладает статусом иностранного.

https://ukraina.ru/20220824/1038042084.html

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новости, латвия, депутат, русофобия, автобус, общественный транспорт