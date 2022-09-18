https://ukraina.ru/20220918/1038833520.html

"Нарушение политических обязательств": Китай резко отреагировал на визит чешской делегации на Тайвань

"Нарушение политических обязательств": Китай резко отреагировал на визит чешской делегации на Тайвань - 18.09.2022 Украина.ру

"Нарушение политических обязательств": Китай резко отреагировал на визит чешской делегации на Тайвань

Китай обвинил Чехию в нарушении своего суверенитета, заявив, что визит чешской делегации на Тайвань серьезно нарушает суверенитет Китая. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте посольства КНР в Праге

2022-09-18T10:35

2022-09-18T10:35

2022-09-18T10:35

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тайвань

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визит

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В диппредставительстве назвали этот шаг "вопиющей поддержкой сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня" и "серьезным нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Китая".По данным посольства, Пекин уже сделал Праге "серьезное представление".Делегация из 14 человек во главе с сенатором и экс-главой Академии наук Чехии Йиржи Драгошем прибывает на Тайвань 18 сентября. Визит продлится шесть дней. Предполагается, что Драгош встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь.В преддверии поездки глава чешской делегации заявил, что напряженность вокруг Тайваня заставляет европейские политические круги опасаться превращения острова во "вторую Украину". По его словам, европейские страны не обязательно будут поставлять оружие Тайбэю, но они готовы углублять связи в таких сферах, как культура, наука и в других областях мягкой силы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе, после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран.

https://ukraina.ru/20220906/1038446770.html

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новости, тайвань, китай, чехия, визит