"Не против российских граждан": Австралия отказалась запрещать въезд туристам из РФ - 18.09.2022 Украина.ру
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"Не против российских граждан": Австралия отказалась запрещать въезд туристам из РФ
"Не против российских граждан": Австралия отказалась запрещать въезд туристам из РФ - 18.09.2022 Украина.ру
"Не против российских граждан": Австралия отказалась запрещать въезд туристам из РФ
Австралия не намерена запрещать въезд российским туристам на свою территорию, санкции направлены только на правительство, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC
2022-09-18T10:19
2022-09-18T10:19
новости
австралия
турист
россия
рф
граждане
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Канберра не станет запрещать въезд российским туристам, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC.По его словам, санкции направлены на российское правительство, а не на самих россиян. Введение дополнительных ограничений не рассматривается.На прошлой неделе перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Теперь шенгенскую визу будет получить сложнее, а заявки туристов будут рассматривать в последнюю очередь. Некоторые участники шенгенского соглашения настаивают на более жестких мерах — так, Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вообще не пропускать через свои границы россиян, даже с визами, выданными другими странами.При этом Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказа во въезде только на основании гражданства. В Москве не раз называли эти ограничения проявлением национализма и дискриминации, а также отмечали, что они противоречат всем принципам, которые провозглашает сам Евросоюз, и его обязательствам в сфере прав человека.
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новости, австралия, турист, россия, рф, граждане
Новости, Австралия, турист, Россия, РФ, граждане

"Не против российских граждан": Австралия отказалась запрещать въезд туристам из РФ

10:19 18.09.2022
 
© Фото : CC0, PixabayАвстралия
Австралия - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Фото : CC0, Pixabay
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Австралия не намерена запрещать въезд российским туристам на свою территорию, санкции направлены только на правительство, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC
Канберра не станет запрещать въезд российским туристам, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC.
По его словам, санкции направлены на российское правительство, а не на самих россиян. Введение дополнительных ограничений не рассматривается.
На прошлой неделе перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Теперь шенгенскую визу будет получить сложнее, а заявки туристов будут рассматривать в последнюю очередь.
Некоторые участники шенгенского соглашения настаивают на более жестких мерах — так, Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вообще не пропускать через свои границы россиян, даже с визами, выданными другими странами.
При этом Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказа во въезде только на основании гражданства. В Москве не раз называли эти ограничения проявлением национализма и дискриминации, а также отмечали, что они противоречат всем принципам, которые провозглашает сам Евросоюз, и его обязательствам в сфере прав человека.
В России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 22:52
Запрет выдачи шенгенских виз гражданам России не поддержали в Греции и КипреГреция и Кипр не считают запрет выдачи туристических виз россиянам хорошей идеей. Об этом 19 августа сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в руководстве двух стран.
 
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