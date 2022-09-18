https://ukraina.ru/20220918/1038833379.html
"Не против российских граждан": Австралия отказалась запрещать въезд туристам из РФ
"Не против российских граждан": Австралия отказалась запрещать въезд туристам из РФ - 18.09.2022 Украина.ру
"Не против российских граждан": Австралия отказалась запрещать въезд туристам из РФ
Австралия не намерена запрещать въезд российским туристам на свою территорию, санкции направлены только на правительство, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC
2022-09-18T10:19
2022-09-18T10:19
2022-09-18T10:19
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турист
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Канберра не станет запрещать въезд российским туристам, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC.По его словам, санкции направлены на российское правительство, а не на самих россиян. Введение дополнительных ограничений не рассматривается.На прошлой неделе перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Теперь шенгенскую визу будет получить сложнее, а заявки туристов будут рассматривать в последнюю очередь. Некоторые участники шенгенского соглашения настаивают на более жестких мерах — так, Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вообще не пропускать через свои границы россиян, даже с визами, выданными другими странами.При этом Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказа во въезде только на основании гражданства. В Москве не раз называли эти ограничения проявлением национализма и дискриминации, а также отмечали, что они противоречат всем принципам, которые провозглашает сам Евросоюз, и его обязательствам в сфере прав человека.
https://ukraina.ru/20220819/1037891893.html
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новости, австралия, турист, россия, рф, граждане
Новости, Австралия, турист, Россия, РФ, граждане
"Не против российских граждан": Австралия отказалась запрещать въезд туристам из РФ
Австралия не намерена запрещать въезд российским туристам на свою территорию, санкции направлены только на правительство, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC
Канберра не станет запрещать въезд российским туристам, заявил
министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC.
По его словам, санкции направлены на российское правительство, а не на самих россиян. Введение дополнительных ограничений не рассматривается.
На прошлой неделе перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Теперь шенгенскую визу будет получить сложнее, а заявки туристов будут рассматривать в последнюю очередь.
Некоторые участники шенгенского соглашения настаивают на более жестких мерах — так, Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вообще не пропускать через свои границы россиян, даже с визами, выданными другими странами.
При этом Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказа во въезде только на основании гражданства. В Москве не раз называли эти ограничения проявлением национализма и дискриминации, а также отмечали, что они противоречат всем принципам, которые провозглашает сам Евросоюз, и его обязательствам в сфере прав человека.