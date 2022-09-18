https://ukraina.ru/20220918/1038831619.html

Запорожская АЭС возвращается на Украину. Что это значит и кто за этим стоит

Запорожская АЭС возвращается на Украину. Что это значит и кто за этим стоит - 18.09.2022 Украина.ру

Запорожская АЭС возвращается на Украину. Что это значит и кто за этим стоит

СМИ, со ссылкой на МАГАТЭ, сообщили, что после проведённого бригадой "Энергоатома" ремонта распределяющих устройств, 17 сентября Запорожская АЭС включилась в... Украина.ру, 18.09.2022

2022-09-18T07:51

2022-09-18T07:51

2022-09-18T07:51

украина

запорожская аэс

василий стоякин

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СМИ, со ссылкой на МАГАТЭ, сообщили, что после проведённого бригадой "Энергоатома" ремонта распределяющих устройств, 17 сентября Запорожская АЭС включилась в энергосистему Украины. Кризис вокруг станции временно преодолён. Причём – не в интересах России.Очевидно, что между Россией и Украиной, при посредничестве МАГАТЭ, заключено соглашение.Российская сторона отказывается от планов включения ЗАЭС в энергосистему России. Надо сказать, достижение небольшое – в результате украинских обстрелов это включение стало физически невозможным.Украинская сторона, оставаясь единственным оператором ЗАЭС, отказывается от обстрелов и планов вооружённого захвата станции (а в последнее время распространялись слухи, что ВСУ опять готовят речной десант возле Энергодара).Собственно говоря, ситуация для российской стороны была нерешаема – возможностей для того, чтобы отодвинуть фронт на расстояние, которое сделает невозможным обстрелы АЭС, нет. Более того, если отодвинуть фронт на 150 километров, американцы предоставят ракеты с дальностью стрельбы 300 км. Дальнейшее существование в нынешнем режиме рано или поздно привела бы к более или менее тяжёлой радиационной аварии. Украинская сторона не только её не боится, но даже считает желательной – ведь вина за происшествие будет возложена на российскую сторону, которая контролирует станцию. Последствия второго Чернобыля для Украины нынешнюю власть не интересуют – они уже давно чувствуют себя "лидерами цивилизованного мира в противостоянии путинской агрессии" и легко жертвуют страной и людьми ради этого.Но, кстати, если это так, то почему Киев согласился на эту сделку? Разумеется, не из-за авторитета МАГАТЭ. Секрет сговорчивости Киева раскрыл Владимир Путин во время саммита ШОС в Самарканде – то, что мы посчитали началом системных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, было предупреждением – что может последовать, если Украина не согласится на предложенную МАГАТЭ сделку.Честно говоря, мы даже вздохнули с некоторым облегчением – ничего неожиданного не произошло, Россия не начала воевать в полную силу и, главное, не стала бить по простым гражданам Украины, продолжая руководствоваться идеями гуманизма.Существует ли риск того, что украинская сторона не будет выполнять свои обязательства в рамках энергетического соглашения? Вообще-то говоря существует твёрдая уверенность, что не будет, просто потому, что официальный Киев никогда и ничего не выполняет. И уж конечно не остановит его "авторитет" МАГАТЭ.Но тут действуют два важным фактора.Во-первых, в случае разрыва сделки Россия может возобновить атаки электростанций. То, что она может их эффективно проводить, даже не смотря на сопротивление украинской ПВО, наглядно продемонстрировано.Во-вторых, Зеленский уже понаобещал Европе поставлять туда электроэнергию, что будет сомнительно в случае дальнейшего простоя ЗАЭС и тем более будет невозможно в случае продолжения российских ударов по электростанциям.Кстати говоря, игроков в сделке, судя по всему, больше. Например, США заявили, что не будут поставлять Украине ракетные системы дальностью до 300 км. А ведь эти поставки были уже анонсированы… Мы, разумеется, не знаем, с чем этом связано, но, похоже, речь идёт о "намёках" в рамках даже нескольких проектов – энергетической сделки и давления на Украину с тем, чтобы она возобновила участие в мирных переговорах (следствием чего стало появление украинского "мирного плана").Разумеется, такая сделка для России невыгодна – ей было бы лучше восстановить энергоснабжение освобождённых территорий (надеемся, что прекращение украинских обстрелов позволит это осуществить), но, повторим, ситуация безвыходна в чисто военном смысле.Ну а планам СВО, по утверждению Путина, это не мешает – целью спецпоперации по-прежнему является освобождение Донбасса. Причём Россия "не торопится".

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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2022

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украина, запорожская аэс, василий стоякин, эксклюзив