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Шеслер: Говорить сейчас о референдуме абсурдно
Шеслер: Говорить сейчас о референдуме абсурдно - 18.09.2022 Украина.ру
Шеслер: Говорить сейчас о референдуме абсурдно
В нынешней ситуации говорить о проведении референдумов на освобожденных территориях Украины абсурдно. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
2022-09-18T06:30
2022-09-18T06:30
2022-09-18T06:30
новости
лариса шеслер
референдум
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Украинская сторона не даст провести референдумы на освобожденных территориях. Киевские власти помешают создать комиссии для подсчета голосов, организовать избирательные участки, считает Шеслер.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил включить освобожденные территории Украины, а также Республики Донбасса в состав России без референдума.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лариса шеслер, референдум
Новости, Лариса Шеслер, референдум
Шеслер: Говорить сейчас о референдуме абсурдно
В нынешней ситуации говорить о проведении референдумов на освобожденных территориях Украины абсурдно. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
Украинская сторона не даст провести референдумы на освобожденных территориях. Киевские власти помешают создать комиссии для подсчета голосов, организовать избирательные участки, считает Шеслер.
"Говорить об этом (референдуме. - Ред.) сейчас просто абсурдно. Я думаю, что включать освобожденные территории нужно, безусловно - на каком-то административном уровне принимать решения и делать все для того, чтобы люди там чувствовали себя в безопасности", - сказала Шеслер.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил включить освобожденные территории Украины, а также Республики Донбасса в состав России без референдума.