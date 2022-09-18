Шеслер: Говорить сейчас о референдуме абсурдно - 18.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220918/1038829099.html
Шеслер: Говорить сейчас о референдуме абсурдно
Шеслер: Говорить сейчас о референдуме абсурдно - 18.09.2022 Украина.ру
Шеслер: Говорить сейчас о референдуме абсурдно
В нынешней ситуации говорить о проведении референдумов на освобожденных территориях Украины абсурдно. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
2022-09-18T06:30
2022-09-18T06:30
новости
лариса шеслер
референдум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037427486_0:51:1279:770_1920x0_80_0_0_7d07f209af869b3207ec6d34a142707b.jpg
Украинская сторона не даст провести референдумы на освобожденных территориях. Киевские власти помешают создать комиссии для подсчета голосов, организовать избирательные участки, считает Шеслер.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил включить освобожденные территории Украины, а также Республики Донбасса в состав России без референдума.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037427486_0:0:1055:791_1920x0_80_0_0_2c3386e4191398805231927806ade465.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, лариса шеслер, референдум
Новости, Лариса Шеслер, референдум

Шеслер: Говорить сейчас о референдуме абсурдно

06:30 18.09.2022
 
© Фото : Владимир Рогов / TelegramЗапорожская область референдум
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
Читать в
В нынешней ситуации говорить о проведении референдумов на освобожденных территориях Украины абсурдно. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
Украинская сторона не даст провести референдумы на освобожденных территориях. Киевские власти помешают создать комиссии для подсчета голосов, организовать избирательные участки, считает Шеслер.
"Говорить об этом (референдуме. - Ред.) сейчас просто абсурдно. Я думаю, что включать освобожденные территории нужно, безусловно - на каком-то административном уровне принимать решения и делать все для того, чтобы люди там чувствовали себя в безопасности", - сказала Шеслер.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил включить освобожденные территории Украины, а также Республики Донбасса в состав России без референдума.
 
НовостиЛариса Шеслерреферендум
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00В Николаеве двух пенсионерок обвинили в подрывной деятельности за высказывания десятилетней давности
06:30Шеслер: Говорить сейчас о референдуме абсурдно
04:03Стали известны подробности ранения в Донецке чилийского журналиста, ранее дававшего интервью Украина.ру
04:00Военный эксперт Анпилогов: ВСУ по разным линиям фронта уже выдохлись
20:04Сергей Марков о том, с какой целью в Изюме представляют очередную фальсификацию "геноцида"
19:56Мир "Великого Кольца": порог Синед Роба
17:57В Донецке при обстреле ВСУ пострадал репортер из Венесуэлы
17:52Лучшее средство защиты – это нападение и своевременная реакция - Ходаковский о том, что необходимо ВС РФ
17:47Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины - МАГАТЭ
17:31Во Львовской области призвали уволить учителей, которые ходили в храмы УПЦ
17:27Командир батальона "Восток" рассказал, что сейчас происходит на угледарском направлении
17:07"Действуют по старой схеме": командир батальона "Восток" рассказал о приоритетных направлениях ВСУ
17:00Трое погибли и 11 человек ранены после обстрела ВСУ в Горловке
16:47Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана
16:07Разорвало на части! Как киевский режим убивает детей американскими ракетами. Спецрепортаж
16:02Военный эксперт рассказал, что нужно сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения
15:35Трое пострадали и один человек погиб после обстрела ВСУ в Белгородской области
15:31Военный эксперт объяснил, почему ВСУ начали контрнаступление по всем направлениям
15:02Пушилин об обстреле Донецка: Украина перешла все грани, сейчас это наиболее обострено
14:06"Могут атаковать": военный эксперт Леонков рассказал, что осталось от резервов ВСУ на фронте
Лента новостейМолния