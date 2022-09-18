Шеслер: Говорить сейчас о референдуме абсурдно

"Говорить об этом (референдуме. - Ред.) сейчас просто абсурдно. Я думаю, что включать освобожденные территории нужно, безусловно - на каком-то административном уровне принимать решения и делать все для того, чтобы люди там чувствовали себя в безопасности", - сказала Шеслер.