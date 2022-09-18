https://ukraina.ru/20220918/1038515589.html

"Вокруг Булгакова": собака – друг игемона

"Вокруг Булгакова": собака – друг игемона - 18.09.2022 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": собака – друг игемона

Собака появляется в романе "Мастер и Маргарита" в самом начале – во второй главе. Это друг пятого прокуратора Иудеи всадника Понтия Пилата по кличке Банга... Украина.ру, 18.09.2022

2022-09-18T07:54

2022-09-18T07:54

2022-09-18T07:55

литература

история

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мастер и маргарита

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собаки

эксклюзив

"вокруг булгакова"

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Собака появляется в романе "Мастер и Маргарита" в самом начале – во второй главе. Это друг пятого прокуратора Иудеи всадника Понтия Пилата по кличке Банга. Помимо него собаки фигурируют в романе неоднократно. Иешуа, в частности, уверяет, что не считает обзывание "собакой" оскорблением. Впрочем, обо всём по порядку.Имя собаки Пилата взято не с потолка – Банга (от "Любанга"), – домашнее имя второй жены писателя Любови Белозерской. Она была большой любительницей домашних и не очень домашних животных – таскала домой котят и щенят, училась верховой езде… В доме Булгаковых жили кошка Мука и котёнок Флюшка (как считается – один из прообразов кота Бегемота), пёс Бутон (по имени слуги Мольера) и даже, вроде бы, собака Бегемот (якобы о такой собаке писала Ирина Галинская, но в её книге мы такой информации не нашли). В общем, Белозерская привила Булгакову любовь к животным (в детстве и юности у него их не было) и нелюбовь к любителям животных – судя по оговоркам писателя, одной из причин расставания стала банальная ревность…Собака как таковаяРугательства "собака" и "сука" появились не просто так. Восприятие собаки как животного нечистого является частью иудейской традиции – собак не разрешалось держать в доме, употреблять в пищу, приносить в жертву.Автоматически эта традиция была перенесена на христианство: "не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас" (Мф. 7:6). Тут, как видим, упомянуты оба "грязных" животных иудаизма на равных основаниях.Потому, когда Иешуа, упоминая, что Левий Мавей называл его "собакой" говорит, что "я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово", это явный вызов и иудейской традиции и… Св. Евангелисту Матфею, допустившему такой выпад.Более того, дальше Левий Матвей оказывается свидетелем смерти своего кумира в столь же вызывающей компании: "за цепью двух римских кентурий оказались только две неизвестно кому принадлежащие и зачем-то попавшие на холм собаки. Но и их сморила жара, и они легли, высунув языки, тяжело дыша".Ну и последний, совсем уж бьющий в глаза намёк – Левий Матвей "вперял безнадёжный взор в жёлтую землю и видел на ней полуразрушенный собачий череп". В христианской традиции Лысая гора – место упокоения праотца Адама. Это его череп и кости помещаются ниже распятия. А тут – собачий череп…С нашей стороны было бы самонадеянно утверждать, что мы разгадали этот богословский ребус Булгакова. Это может быть фиксация того, что в христианстве "нечистых" животных нет, поскольку все они создания Божии. Но может и, напротив, быть сигналом того, что описываемая в ершалаимских главах "Мастера и Маргариты" реальность не христианская – в вопросе о том, описан ли в лице Иешуа Иисус, между булгаковедами единства нет.Собаки в текстеГлавной собакой Ершалаима является Банга. Это единственное существо преданное Пилату: "рядом с тем человеком, которого любил, уважал и считал самым могучим в мире, повелителем всех людей, благодаря которому и самого себя пёс считал существом привилегированным, высшим и особенным". В то же время, это единственное существо, которое сам Пилат безусловно любит: Иешуа говорит ему – "твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан". Образ чисто булгаковский – в Евангелиях у Пилата никакой собаки нет.Порода Банги неопределённая. Первоначально это был "жёлтый травильный дог", а в последнем варианте это "гигантский остроухий пёс серой шерсти" без определённой породы. Надо учитывать, что "дог" долгое время был названием всякой крупой собаки вообще, сама порода появилась в конце XIX века. Описанию примерно соответствует порода кане-корсо, появившаяся именно в римские времена в качестве военной собаки (в т.ч. – собаки-гладиатора). В случае с купированными ушами собака может быть остроухой.Можно предположить, что фраза "кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?" скорее относится именно к этой паре, а не мастеру и Маргарите – там отношения куда как менее однозначные.Ряд исследователей полагает, что неразлучную пару человека и собаки Булгаков видел во МХАТе – это знаменитый Василий Качалов и его доберман Джек (вообще Качалов был большой любитель собак, у него их было несколько). Тот самый Джек – воспетый Сергеем Есениным. Вполне вероятно, что Булгаков, как человек театральный, прикидывал в своём окружении возможных исполнителей ролей "Мастера и Маргариты" и вполне мог остановить свой выбор на Качалове и Джеке. Даже если и не собирался всерьёз инсценировать собственный роман.В ранней версии романа "Копыто инженера" фигурирует пёс Бимка – предводитель собак, живущих на Патриарших прудах. Он по-своему подаёт сигналы Берлиозу, но тот не понимает собачьего…Вторая собака, названная по имени – милицейский Тузбубён. Именно благодаря ему удаётся быстро найти пропавшего финдиректора Римского: "стоило только сопоставить поведение Тузабубён у таксомоторной стоянки возле кинематографа с некоторыми датами времени, вроде того, когда кончился сеанс и когда именно мог исчезнуть Римский, чтобы немедленно дать телеграмму в Ленинград".Прототипом, скорее всего, был доберман-пинчер Треф, работавший в полиции, а потом и в милиции с Владимиром Дмитриевым. Эта пара раскрыла около полутора тысяч преступлений. Газеты писали: "Его следовало бы назвать Шерлок Холмс или Пинкертон!" В феврале 1919 году Дмитриев и Треф принимали участие в поисках бандитов, напавших на В.И. Ленина. Последний встретился с Дмитриевым и вынес вердикт: "Собака умница, да и её хозяин не дурак, но политик. Это ужасно". Дмитриева расстреляли в 1920 году, собака тоже погибла – не хотела работать с другим вожатым.В архиве Булгакова нашли вырезку из газеты "Правда" от 6 ноября 1921 года, рассказывающую о побеге Ленина в Финляндию летом 1917 года. В статье указывалось, что к поискам Ленина были привлечены собаки, в частности – знаменитый Треф.В гадании на картах треф – масть, связанная с властью и деньгами. А бубны – символ беспечной, весёлой жизни и… расплаты за неё: в дореволюционной России заключённые носили на одежде знак в виде жёлтого ромба, который в обиходе назывался "бубновый туз". Такая вот карточная игра – оба символа относятся к правоохранительным органам, но – с разных сторон. К тому же после революции они поменялись местами – кто был никем, тот стал всем…Ну и, наконец, пудель. Воланд на Патриарших "под мышкой нёс трость с чёрным набалдашником в виде головы пуделя", а позже Коровьев "повесил на грудь Маргариты тяжёлое в овальной раме изображение чёрного пуделя на тяжёлой цепи", а "какой-то чернокожий подкинул под ноги Маргарите подушку с вышитым на ней золотым пуделем". Это всё – химически чистая отсылка к Гёте. Ведь Мефистофель явился Фаусту в облике чёрного пуделя и это не случайно – в средние века считалось, что сатана является, в частности, в облике чёрной собаки. Впрочем, связь собак с потусторонним миром относится к ещё дохристианским временам – вспомнить, хотя бы, Цербера и Анубиса.

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

литература, история, булгаков, мастер и маргарита, москва, собаки, эксклюзив