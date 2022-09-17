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Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана

Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана - 17.09.2022 Украина.ру

Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана

Соболезнования опубликовала пресс-служба Казанской епархии РПЦ.

2022-09-17T16:47

2022-09-17T16:47

2022-09-17T16:48

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священник

спецоперация

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея Анатолия Григорьева из Татарстана. Священник выполнял пастырские обязанности по духовному оформлению военнослужащих татарстанского батальона "Алга" ("Вперед" с татарского). Священник погиб 9 сентября.Отпевание состоится 18 сентября в Богоявленском соборе Казани. Батальон "Алга" - первый из двух именных татарстанских батальонов добровольцев. В июле бойцов отправили на курс обучения, а затем в зону специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20220502/1033899704.html

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новости, священник, спецоперация, погиб, патриарх