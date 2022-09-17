Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана - 17.09.2022 Украина.ру
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана - 17.09.2022 Украина.ру
Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана
Соболезнования опубликовала пресс-служба Казанской епархии РПЦ.
2022-09-17T16:47
2022-09-17T16:48
новости
священник
спецоперация
погиб
патриарх
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея Анатолия Григорьева из Татарстана. Священник выполнял пастырские обязанности по духовному оформлению военнослужащих татарстанского батальона "Алга" ("Вперед" с татарского). Священник погиб 9 сентября.Отпевание состоится 18 сентября в Богоявленском соборе Казани. Батальон "Алга" - первый из двух именных татарстанских батальонов добровольцев. В июле бойцов отправили на курс обучения, а затем в зону специальной военной операции.
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новости, священник, спецоперация, погиб, патриарх
Новости, священник, Спецоперация, погиб, патриарх

Патриарх Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея из Татарстана

16:47 17.09.2022 (обновлено: 16:48 17.09.2022)
 
© пресс-служба Казанской епархииИерей Анатолий Григорьев
Иерей Анатолий Григорьев
© пресс-служба Казанской епархии
Читать в
Соболезнования опубликовала пресс-служба Казанской епархии РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования после гибели на Украине иерея Анатолия Григорьева из Татарстана. Священник выполнял пастырские обязанности по духовному оформлению военнослужащих татарстанского батальона "Алга" ("Вперед" с татарского). Священник погиб 9 сентября.
"... отец Анатолий осуществлял окормление военнослужащих татарстанских батальонов, принимающих участие в специальной военной операции. Исполняя это ответственное послушание, сей верный труженик на ниве Христовой явил полноту жертвенной любви и положил душу свою за друзей своих", - заявил патриарх.
Отпевание состоится 18 сентября в Богоявленском соборе Казани.
Батальон "Алга" - первый из двух именных татарстанских батальонов добровольцев. В июле бойцов отправили на курс обучения, а затем в зону специальной военной операции.
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