https://ukraina.ru/20220917/1038819527.html

Президент Зеленский и его стимуляторы

Президент Зеленский и его стимуляторы - 17.09.2022 Украина.ру

Президент Зеленский и его стимуляторы

Украина.ру, 17.09.2022

2022-09-17T10:24

2022-09-17T10:24

2022-09-17T10:24

украина

владимир зеленский

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Во время посещения Изюма несколько дней назад президент Зеленский сфотографировался с военными, сказал небольшую речь и уехал.Многие обратили внимание на две детали. Первое - краткость визита и отсутствие общения с обычными людьми.Говорят, что политтехнологи решили не рисковать: мало ли что скажут президенту Украины жители Изюма. Но это не аргумент. В таких ситуациях украинская власть поступает очень просто: режиссирует небольшой спектакль.Так было даже при записи новогоднего обращения президента Украины, когда все дети оказались маленькими актерами. Вдруг что-то ляпнет невпопад маленький украинец. Расстроит ещё Владимира Александровича. Президенту комфортнее в ситуации, где все роли расписаны и отрепетированы.Так делается в случаях, когда надо показать массовый митинг или "ходу в вышиванках" в Харькове, Одессе или Запорожье. Да, местных коллаборантов тоже хватает, граждане в вышиванках в этих городах имеются. Но надо же артистично, ярко. И главное, чтобы надёжно, без неприятных для президента неожиданностей.А то будет, как во время первых интервью Зеленского, когда он не мог сдержать эмоций и начинал язвить, пререкаться с журналистами и вступать в спор с обычными людьми.Тем более что сейчас он находится в гораздо худшей форме - и физической, и эмоциональной. Это очевидно.Несмотря на профессию лицедея, держать лицо в публичных ситуациях Зеленский не умел и не умеет. Особенно, как говорят, это касается Елены Зеленской. Ни в коем случае нельзя обидеть жену президента. Иначе...Именно насмешки и упрёки со стороны партии Петра Порошенко в адрес Елены Зеленской стали причиной недавнего громкого "закрытия ботоферм" партии Порошенко.Порошенко и его соратники посмели нелицеприятно высказаться по поводу летней гламурной фотосессии Елены в глянцевом журнале. Мол, не время сейчас, война идёт.И сразу же получили ответный удар - арест в Украине центров, которые руководили тысячами фейковых аккаунтов в интернете. Все эти "пользователи" активно выступали в поддержку Порошенко и его партии.Политологи Порошенко кинулись писать о том, как президент Украины боится своего конкурента, "сывочолого гетьмана" Петра. Но поскольку и Петро, и Владимир управляются из одного центра принятия решений, то зачем бороться здесь, тем более в интернете? Надо ехать и звонить в Лондон и Вашингтон.Нет, это была просто мелкая месть, небольшой реванш.Мелочность - вот зачастую тот мотив, который движет президентом Украины.Так что "держать лицо" Зеленский может только в компании проплаченных актёров или дисциплинированных военных. В окружении своего пресс-секретаря, главы Администрации и других лиц, которые моментально могут прийти на помощь президенту. В позе "страхующих" застыли в Изюме прямо рядом с президентом и Андрей Ермак, глава Администрации, и пресс- секретарь Сергей Никифоров.Но всё-таки пару "жительниц Изюма" можно было бы привезти, из какого-нибудь ТЮЗа. Они бы целовали, обнимали "Зе", благодарили с театральным надрывом. Всё, как любит тщеславный истеричный комик - президент. Ну что, почему не продумали?Продумали, конечно. Вся медийная линия поведения президента Украины выстраивается западными руководителями. А они отлично знают толк в постановках и фальсификациях действительности.Значит, была причина для отказа от такого сценария.И тут мы переходим к вопросу номер два.Зеленский в этой поездке был крайне подавлен. Он с трудом говорил и кажется, с трудом держался на ногах."Готовил контрнаступление, устал", как пишут ботофермы уже Зеленского в соцсетях - нет, эта версия тоже не выдерживает критики. Скорее всего, Зеленского не допускают даже к мелким подробностям военных операций. Да и что он может посоветовать?Все военные действия готовятся центрами принятия решений за пределами Украины и их представителями в Киеве. Об этом уже, кстати, официально сообщили Британия и США. Не могли сдержать ликования. "Это мы, мы готовили! Не аборигены, куда уж им".Но почему же так подавлен "Зе" в момент, когда он должен выглядеть радостно, уверенно и просто обязан воодушевлять войска?Есть такое мнение, что причина такого состояния - дисфория. Это противоположность эйфории. Психиатры, наркологи, хорошо знакомые с проблемой, давно диагностируют это состояние у президента. Интересный разбор психологического состояния Зеленского, его мимики, речевых особенностей сделан врачом в видеоролике, который выложил в сеть депутат ВР Украины Гео Лерос.Для состояния дисфории характерны раздражительность, злоба, внезапные вспышки агрессии и невероятная подавленность. Это практически клиническая депрессия. Человек видит всё вокруг в чёрном цвете. Состояние невыносимое. Становится временно легче после проявления агрессии.Слухи о зависимости Зеленского возникли очень давно, ещё в период предвыборной компании.Вспомним рекламу Порошенко перед выборами президента Украины в 2019 году, где обыграли склонность Владимира Зеленского к наркотикам. Был скандал, Порошенко предложил Зеленскому сдать тест на употребление наркотиков. В ответ Зеленский предложил сдать тест ещё и на алкогольную зависимость (камень в огород Порошенко).Но не возникало же ни у кого мысли требовать сдать тест на наркотики у предыдущих президентов. Кучма, Янукович, Ющенко. У них были свои причуды и странности. Но никто не говорил им - а ну, докажи, что не принимаешь.Вспомним разоблачения блогера Анатолия Шария, который долго намекал в своих видео Зеленскому, что неприметный человек взял анализ его мочи в туалете одного из ресторанов Одессы.Итоги этих анализов (если они были) не были обнародованы. Но всё-таки, видимо не зря возникают все эти намеки?По данным одного из украинских телеграм-каналов (это, безусловно, только слухи и предположения) Зеленский принимал несколько дней перед поездкой в Изюм ударные дозы кокаина.Подбадривал себя. Очень боялся, что его могут убить. Что его готовят специально, как "сакральную жертву". Поэтому охрана позволила ему "употребить" немного больше, чем обычно. Не секрет, что охрана Зеленского - британская, и больше похожа на конвой.Но в эйфории долго находиться невозможно. И вот результат - тяжелейшая дисфория.Видимо, если бы президента выпустили в стадии эйфории, было бы значительно хуже. Все мы помним эти неадекватные ролики Зеленского с улыбкой, хриплым и вкрадчивым голосом, неуместной ласковостью речей.Как писали комментаторы под этим видео: "Хорошо, что у нашей страны нет ядерного оружия. Страшно представить себе, на что способен этот клоун". Это да.И видимо, он уже не может без стимуляторов.Недавно "говорящая голова" Офиса президента, Алексей Арестович на вопрос о том, что "Зеленский плотно сидит на наркотиках" ответил в своей обычной витиеватой манере:"Он главнокомандующий... И он живой человек, не киборг... Потому плотно - неплотно... Никто не имеет права его за это осуждать. Вообще не нужно это даже обсуждать".Странная точка зрения. Есть много профессий с предельными нагрузками для психики. И нигде не предполагается принятие наркотиков. А вот актер, играющий роль президента, якобы не может справиться с нагрузками без стимуляторов.Удивительно другое. Арестович практически признал "проблему" Зеленского. Это может значить многое. Например, то, что зависимость и медицинское состояние президента скоро совершенно невозможно будет скрывать.

https://ukraina.ru/20220917/1038802071.html

https://ukraina.ru/20220904/1038430391.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, владимир зеленский