https://ukraina.ru/20220917/1038803848.html

О возвращении территорий ВС РФ нужно думать во вторую очередь - Рожин

О возвращении территорий ВС РФ нужно думать во вторую очередь - Рожин - 17.09.2022 Украина.ру

О возвращении территорий ВС РФ нужно думать во вторую очередь - Рожин

Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, имеет ли смысл бить по энергетической инфраструктуре Украины и отбивать потерянные территории Харьковской области

2022-09-17T07:15

2022-09-17T07:15

2022-09-17T07:15

рожин

эксперт

новости

территории

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8045ab0b7012ce7abe44399a3ec94fc2.jpg.webp

По его словам, бои сейчас идут на реке Оскол, в районе Студенка и Купянска. Происходят столкновения в районе Святогорска, Красного Лимана, Белогоровки и Лисичанска. Продолжаются попытки атак также в покровском направлении в районе Орехово Запорожской области.Пока, утверждает эксперт, все попытки украинского контрнаступления мало результативны, но ВСУ копят силы для нового рывка.

https://ukraina.ru/20220916/1038774499.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рожин, эксперт, новости, территории, вс рф