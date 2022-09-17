О возвращении территорий ВС РФ нужно думать во вторую очередь - Рожин - 17.09.2022 Украина.ру
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О возвращении территорий ВС РФ нужно думать во вторую очередь - Рожин
О возвращении территорий ВС РФ нужно думать во вторую очередь - Рожин - 17.09.2022 Украина.ру
О возвращении территорий ВС РФ нужно думать во вторую очередь - Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, имеет ли смысл бить по энергетической инфраструктуре Украины и отбивать потерянные территории Харьковской области
2022-09-17T07:15
2022-09-17T07:15
рожин
эксперт
новости
территории
вс рф
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По его словам, бои сейчас идут на реке Оскол, в районе Студенка и Купянска. Происходят столкновения в районе Святогорска, Красного Лимана, Белогоровки и Лисичанска. Продолжаются попытки атак также в покровском направлении в районе Орехово Запорожской области.Пока, утверждает эксперт, все попытки украинского контрнаступления мало результативны, но ВСУ копят силы для нового рывка.
https://ukraina.ru/20220916/1038774499.html
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рожин, эксперт, новости, территории, вс рф
Рожин, эксперт, Новости, территории, ВС РФ

О возвращении территорий ВС РФ нужно думать во вторую очередь - Рожин

07:15 17.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, имеет ли смысл бить по энергетической инфраструктуре Украины и отбивать потерянные территории Харьковской области
"Атаки необходимо продолжать. Касательно второго - после завершения активных действий противника можно и возвращать территории, в том числе, и в Харьковской области", - сказал он.
По его словам, бои сейчас идут на реке Оскол, в районе Студенка и Купянска. Происходят столкновения в районе Святогорска, Красного Лимана, Белогоровки и Лисичанска. Продолжаются попытки атак также в покровском направлении в районе Орехово Запорожской области.
Пока, утверждает эксперт, все попытки украинского контрнаступления мало результативны, но ВСУ копят силы для нового рывка.
Борис Рожин интервью
Вчера, 07:11
Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? — Борис Рожин
 
РожинэкспертНовоститерриторииВС РФ
 
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