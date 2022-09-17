https://ukraina.ru/20220917/1038800736.html
Рожин ответил, зачем Украине атаки в запорожском направлении
Рожин ответил, зачем Украине атаки в запорожском направлении - 17.09.2022 Украина.ру
Рожин ответил, зачем Украине атаки в запорожском направлении
ВСУ накапливают силы для новой попытки контратаки, а пока проводят дезинформационные мероприятия, чтобы скрыть направление планируемого удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин
2022-09-17T06:00
2022-09-17T06:00
2022-09-17T06:00
новости
рожин
украина
запорожская область
атака
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По его мнению, информация о том, что украинские военные попытаются атаковать на донецком направлении, не соответствуют действительности, и на самом деле контрнаступление планируется на запорожском направлении.На уточняющий вопрос журналиста, почему именно эта территория выбрана, нужна ли Украине Запорожская АЭС или ВСУ планируют закрепиться в Мелитополе, Рожин ответил следующее.
https://ukraina.ru/20220916/1038774499.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рожин, украина, запорожская область, атака
Новости, Рожин, Украина, Запорожская область, атака
Рожин ответил, зачем Украине атаки в запорожском направлении
ВСУ накапливают силы для новой попытки контратаки, а пока проводят дезинформационные мероприятия, чтобы скрыть направление планируемого удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин