https://ukraina.ru/20220917/1038800736.html

Рожин ответил, зачем Украине атаки в запорожском направлении

Рожин ответил, зачем Украине атаки в запорожском направлении - 17.09.2022 Украина.ру

Рожин ответил, зачем Украине атаки в запорожском направлении

ВСУ накапливают силы для новой попытки контратаки, а пока проводят дезинформационные мероприятия, чтобы скрыть направление планируемого удара. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин

2022-09-17T06:00

2022-09-17T06:00

2022-09-17T06:00

новости

рожин

украина

запорожская область

атака

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По его мнению, информация о том, что украинские военные попытаются атаковать на донецком направлении, не соответствуют действительности, и на самом деле контрнаступление планируется на запорожском направлении.На уточняющий вопрос журналиста, почему именно эта территория выбрана, нужна ли Украине Запорожская АЭС или ВСУ планируют закрепиться в Мелитополе, Рожин ответил следующее.

https://ukraina.ru/20220916/1038774499.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, рожин, украина, запорожская область, атака