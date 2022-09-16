О чём договорились Россия и США и к чему готовиться объединённому Западу - Тавровский. Видео - 16.09.2022 Украина.ру
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О чём договорились Россия и США и к чему готовиться объединённому Западу - Тавровский. Видео
О чём договорились Россия и США и к чему готовиться объединённому Западу - Тавровский. Видео - 16.09.2022 Украина.ру
О чём договорились Россия и США и к чему готовиться объединённому Западу - Тавровский. Видео
Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру рассказал о встрече лидеров... Украина.ру, 16.09.2022
2022-09-16T16:48
2022-09-16T16:48
тавровский
шос
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Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру рассказал о встрече лидеров России и Китая на полях саммита ШОС, а также о вероятности военной операции со стороны КНР:01:17 - Встреча лидеров России и Китая на полях саммита ШОС. Причина притягательности организации и перспективы её распространения;08:45 - Почему такое внимание к саммиту со стороны всего мирового сообщества?13:03 - Комитет сената США предполагает выделение Тайваню военной помощи на $4,5 млрд и присвоение статуса "основного союзника вне НАТО": означает ли это отказ США от политики одного Китая?22:06 - Стоит ли ожидать усиления кризиса вокруг Тайваня?
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тавровский, шос, видео, видео
Тавровский, ШОС, Видео

О чём договорились Россия и США и к чему готовиться объединённому Западу - Тавровский. Видео

16:48 16.09.2022
 
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Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру рассказал о встрече лидеров России и Китая на полях саммита ШОС, а также о вероятности военной операции со стороны КНР:
01:17 - Встреча лидеров России и Китая на полях саммита ШОС. Причина притягательности организации и перспективы её распространения;
08:45 - Почему такое внимание к саммиту со стороны всего мирового сообщества?
13:03 - Комитет сената США предполагает выделение Тайваню военной помощи на $4,5 млрд и присвоение статуса "основного союзника вне НАТО": означает ли это отказ США от политики одного Китая?
22:06 - Стоит ли ожидать усиления кризиса вокруг Тайваня?
 
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