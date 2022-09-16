https://ukraina.ru/20220916/1038815215.html

О чём договорились Россия и США и к чему готовиться объединённому Западу - Тавровский. Видео

О чём договорились Россия и США и к чему готовиться объединённому Западу - Тавровский. Видео - 16.09.2022 Украина.ру

О чём договорились Россия и США и к чему готовиться объединённому Западу - Тавровский. Видео

Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру рассказал о встрече лидеров... Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T16:48

2022-09-16T16:48

2022-09-16T16:48

тавровский

шос

видео

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Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру рассказал о встрече лидеров России и Китая на полях саммита ШОС, а также о вероятности военной операции со стороны КНР:01:17 - Встреча лидеров России и Китая на полях саммита ШОС. Причина притягательности организации и перспективы её распространения;08:45 - Почему такое внимание к саммиту со стороны всего мирового сообщества?13:03 - Комитет сената США предполагает выделение Тайваню военной помощи на $4,5 млрд и присвоение статуса "основного союзника вне НАТО": означает ли это отказ США от политики одного Китая?22:06 - Стоит ли ожидать усиления кризиса вокруг Тайваня?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

тавровский, шос, видео, видео