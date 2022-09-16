https://ukraina.ru/20220916/1038793000.html

Зеленская посетит похороны и прощание с Елизаветой II

Зеленская посетит похороны и прощание с Елизаветой II - 16.09.2022 Украина.ру

Зеленская посетит похороны и прощание с Елизаветой II

Первая леди Украины Елена Зеленская посетит похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 16 сентября сообщает The Sun

2022-09-16T11:11

2022-09-16T11:11

2022-09-16T11:11

новости

елена зеленская

королева

елизавета ii

похороны

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Также, по мнению TheSun, присутствие Зеленской на похоронах является знаком дружбы и уважения между Киевом и Лондоном.Сообщается также, что президент США Джо Байдент и президент Франции Эммануэль Макрон – среди самых "высокопоставленных особ", чье присутствие согласовано.Ранее на здании диппредставительства Украины в Лондоне появилась проекция в честь скончавшейся недавно королевы Великобритании Елизаветы II. На здании, по мысли посольства, должна была появиться надпись Queen Elizabeth II 1926-2022 ("Королева Елизавета II 1926-2022"), однако в первом слове закралась ошибка и "королева" превратилась в "квир" (queer) – то есть представитель гендерной или сексуальной идентичности, которая отличается от общественной.

https://ukraina.ru/20220908/1038571544.html

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новости, елена зеленская, королева, елизавета ii, похороны