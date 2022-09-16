https://ukraina.ru/20220916/1038793000.html
Зеленская посетит похороны и прощание с Елизаветой II
Зеленская посетит похороны и прощание с Елизаветой II - 16.09.2022 Украина.ру
Зеленская посетит похороны и прощание с Елизаветой II
Первая леди Украины Елена Зеленская посетит похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 16 сентября сообщает The Sun
2022-09-16T11:11
2022-09-16T11:11
2022-09-16T11:11
новости
елена зеленская
королева
елизавета ii
похороны
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Также, по мнению TheSun, присутствие Зеленской на похоронах является знаком дружбы и уважения между Киевом и Лондоном.Сообщается также, что президент США Джо Байдент и президент Франции Эммануэль Макрон – среди самых "высокопоставленных особ", чье присутствие согласовано.Ранее на здании диппредставительства Украины в Лондоне появилась проекция в честь скончавшейся недавно королевы Великобритании Елизаветы II. На здании, по мысли посольства, должна была появиться надпись Queen Elizabeth II 1926-2022 ("Королева Елизавета II 1926-2022"), однако в первом слове закралась ошибка и "королева" превратилась в "квир" (queer) – то есть представитель гендерной или сексуальной идентичности, которая отличается от общественной.
https://ukraina.ru/20220908/1038571544.html
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Украина.ру
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новости, елена зеленская, королева, елизавета ii, похороны
Новости, Елена Зеленская, королева, Елизавета II, похороны
Зеленская посетит похороны и прощание с Елизаветой II
Первая леди Украины Елена Зеленская посетит похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом 16 сентября сообщает The Sun
"Источник сказал: "Присутствие Елены Зеленской еще один знак глобальной поддержки Украины в то время как Россия изолирована", - пишет издание.
Также, по мнению TheSun, присутствие Зеленской на похоронах является знаком дружбы и уважения между Киевом и Лондоном.
Сообщается также, что президент США Джо Байдент и президент Франции Эммануэль Макрон – среди самых "высокопоставленных особ", чье присутствие согласовано.
Ранее на здании диппредставительства Украины в Лондоне появилась проекция в честь скончавшейся недавно королевы Великобритании Елизаветы II. На здании, по мысли посольства, должна была появиться надпись Queen Elizabeth II 1926-2022 ("Королева Елизавета II 1926-2022"), однако в первом слове закралась ошибка и "королева" превратилась в "квир" (queer) – то есть представитель гендерной или сексуальной идентичности, которая отличается от общественной.