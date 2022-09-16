https://ukraina.ru/20220916/1038780727.html

Главное на 16 сентября: в России и в мире

Главное на 16 сентября: в России и в мире

Главное на 16 сентября: в России и в мире

В Самарканде продолжается саммит глав государств-участниц ШОС, канцлер Германии Олаф Шольц и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обсуждают вопросы внешней политики и экономики, а французские авиадиспетчеры продолжают бастовать против низких зарплат. Какие еще события ожидают нас 16 сентября - читайте в подборке Украина.ру

2022-09-16T06:01

2022-09-16T06:01

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В Самарканде (Узбекистан) продолжается саммит глав государств-участниц ШОСНа полях саммита пройдут двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с президентами Турции и Азербайджана Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Россия Пройдет прощание с главным редактором "Комсомольской правды" Владимиром СунгоркинымСунгоркин будет похоронен на Аллее журналистов рядом с Андреем Стениным, Михаилом Зеленским, Анатолием Лысенко и Сергеем Доренко. Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался 14 сентября 2022 года в Приморском крае. Причиной его смерти, по предварительным данным, стал инсульт.Состоится презентация издания "Черная книга. Зверства бандеровцев"Среди участников - научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков, писатель Армен Гаспарян.По словам Михаила Мягкова, в основу документального свидетельства преступлений последователей Бандеры легли рассекреченные Центральный архивом министерства обороны РФ документы. В Калининграде пройдет инаугурация избранного губернатора Антона АлихановаНа прошедших 9-11 сентября выборах губернатора победу одержал действующий глава региона Антон Алиханов, который заручился поддержкой 80,21% пришедших на участки избирателей.В Саратове состоится инаугурация губернатора Саратовской области Романа БусаргинаВ мероприятии примет участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Ранее облизбирком утвердил победу Бусаргина в губернаторских выборах. Его соперниками были Ольга Алимова, Артем Чеботарев, Дмитрий Пьяных и Александр Ванцов.Ближнее зарубежьеВ Эстонии откроется заседание военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов стран-союзницМир В Берлине пройдут переговоры канцлера Германии Олафа Шольца со спикером палаты представителей США Нэнси ПелосиПредставитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что в центре внимания сторон, как ожидается, будут находиться двусторонние, региональные, внешнеполитические и экономические темы.Состоится визит президента ЮАР Сирила Рамапосы в СШАЛидеры в продолжение беседы в апреле текущего года и стратегического диалога ЮАР - США в августе обсудят возможности расширения сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, инфраструктурных проектов, климата, энергетики и здравоохранения, - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.В США состоится пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООНВ повестке встречи - запрос на предоставление президенту Украины Владимиру Зеленскому права выступить на Генассамблее ООН в виртуальном формате.В Бельгии состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром Во Франции пройдет забастовка авиадиспетчеровИз-за этого французское управление гражданской авиации предупредило пассажиров о возможных сбоях в расписаниях авиарейсов.Между тем французская авиакомпания Air France уже анонсировала увеличение зарплат своих сотрудников и предоставление им единовременного бонуса в размере 1 тысячи евро.

https://ukraina.ru/20211013/1032449556.html

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эксклюзив, анонс, главное, россия, мир, самарканд, шос, забастовка