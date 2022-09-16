Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? - Борис Рожин - 16.09.2022 Украина.ру
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Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? - Борис Рожин
Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? - Борис Рожин - 16.09.2022 Украина.ру
Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? - Борис Рожин
О самых вероятных направлениях ближайших атак ВСУ и состоянии линии соприкосновения изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической... Украина.ру, 16.09.2022
2022-09-16T07:11
2022-09-16T07:11
рожин
интервью
россия
украина
спецоперация
всу
вс рф
сво
наступление
контрнаступление
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О самых вероятных направлениях ближайших атак ВСУ и состоянии линии соприкосновения изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин.— Борис, если коротко по обстановке на фронте, правильно ли я понимаю, что украинское контрнаступление не такое активное, как было или вовсе остановилось?— Нет, ну противник продолжает попытки наступления на реке Оскол, также идут бои в районе Студенка, в районе Купянска. Продолжаются и столкновения в районе Святогорска и Красного Лимана.Также противник пытается наступать по линии Белогоровки, Лисичанска. Тоже идут бои, но серьезного продвижения противника нет. Это что касается Харьковской, Донецкой и Луганской областей.Если говорить о ситуации на Херсонском направлении, там линия фронта за последние сутки без изменения. Пытаются атаковать в покровском направлении и плацдарма реки Ингулец, но серьезных успехов там у ВСУ нет.В Запорожской области вчера были атаки в районе Орехово, также безрезультатно.Тем не менее, накапливаются силы, так что возможен переход в ближайшую неделю к активным действиям на запорожском направлении.— Я так понимаю, могут кроме запорожского направления могут и на Донецк пойти?— Противник накапливает силы, но предпринимает дезинформационные мероприятия, чтобы скрыть направление главного удара.— А как вы считаете, где наиболее вероятное направление главного удара?— На запорожском направлении, наиболее вероятно, будет попытка.— Это им нужна АЭС или они хотят в Мелитополь врезаться и закрепиться?— Они хотят там победу, чтобы сорвать референдум в Запорожской области.— Верно ли будет сказать, что резервы ВСУ заканчиваются и мы переходим к позиционным боям в ближайшее время?— Противник сейчас перебрасывает силы, минимум на одну наступательную операцию резервы наскребет.— А у наших ребят еще есть резервы, которые не были задействованы, мы планируем где-то прорывы?— Командование осуществляет переброску резервов на угрожающие направления, есть задача стабилизировать фронт, после этого уже, видимо, будем переходить к атаке.— Можно ли сказать в целом, что вот эта украинская контратака в целом застопорилась или она на паузе?— Пока они пытаются продолжать наступать и добиться большего. В ближайшие дни ждем продолжения атак в районе Оскола, на лисичанском направлении и в районе Красного Лимана.— Имеет ли смысл бить по энергетической инфраструктуре Украины и отбивать потерянные территории Харьковской области?— Атаки необходимо продолжать. Касательно второго - после завершения активных действий противника можно и возвращать территории, в том числе, и в Харьковской области.
https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html
https://ukraina.ru/20220915/1038764054.html
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рожин, интервью, россия, украина, спецоперация, всу, вс рф, сво, наступление, контрнаступление, бои, харьков, запорожская область, запорожская аэс, мелитополь
Рожин, Интервью, Россия, Украина, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ, СВО, наступление, контрнаступление, бои, Харьков, Запорожская область, Запорожская АЭС, Мелитополь

Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? - Борис Рожин

07:11 16.09.2022
 
© Андрей БлинскийБорис Рожин интервью
Борис Рожин интервью
© Андрей Блинский
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Александр Светлов
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О самых вероятных направлениях ближайших атак ВСУ и состоянии линии соприкосновения изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин.
— Борис, если коротко по обстановке на фронте, правильно ли я понимаю, что украинское контрнаступление не такое активное, как было или вовсе остановилось?
— Нет, ну противник продолжает попытки наступления на реке Оскол, также идут бои в районе Студенка, в районе Купянска. Продолжаются и столкновения в районе Святогорска и Красного Лимана.
Также противник пытается наступать по линии Белогоровки, Лисичанска. Тоже идут бои, но серьезного продвижения противника нет. Это что касается Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Если говорить о ситуации на Херсонском направлении, там линия фронта за последние сутки без изменения. Пытаются атаковать в покровском направлении и плацдарма реки Ингулец, но серьезных успехов там у ВСУ нет.
В Запорожской области вчера были атаки в районе Орехово, также безрезультатно.
Тем не менее, накапливаются силы, так что возможен переход в ближайшую неделю к активным действиям на запорожском направлении.
— Я так понимаю, могут кроме запорожского направления могут и на Донецк пойти?
— Противник накапливает силы, но предпринимает дезинформационные мероприятия, чтобы скрыть направление главного удара.
Борис Рожин интервью
17 июля, 11:38
Борис Рожин: Кто онЭксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad
— А как вы считаете, где наиболее вероятное направление главного удара?
— На запорожском направлении, наиболее вероятно, будет попытка.
— Это им нужна АЭС или они хотят в Мелитополь врезаться и закрепиться?
— Они хотят там победу, чтобы сорвать референдум в Запорожской области.
— Верно ли будет сказать, что резервы ВСУ заканчиваются и мы переходим к позиционным боям в ближайшее время?
— Противник сейчас перебрасывает силы, минимум на одну наступательную операцию резервы наскребет.
— А у наших ребят еще есть резервы, которые не были задействованы, мы планируем где-то прорывы?
— Командование осуществляет переброску резервов на угрожающие направления, есть задача стабилизировать фронт, после этого уже, видимо, будем переходить к атаке.
— Можно ли сказать в целом, что вот эта украинская контратака в целом застопорилась или она на паузе?
— Пока они пытаются продолжать наступать и добиться большего. В ближайшие дни ждем продолжения атак в районе Оскола, на лисичанском направлении и в районе Красного Лимана.
— Имеет ли смысл бить по энергетической инфраструктуре Украины и отбивать потерянные территории Харьковской области?
— Атаки необходимо продолжать. Касательно второго - после завершения активных действий противника можно и возвращать территории, в том числе, и в Харьковской области.
Алексей Анпилогов интервью
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Горькая правда для ВСУ. Почему контратака ВСУ выдохлась, и где будет следующая - Алексей Анпилогов
 
РожинИнтервьюРоссияУкраинаСпецоперацияВСУВС РФСВОнаступлениеконтрнаступлениебоиХарьковЗапорожская областьЗапорожская АЭСМелитополь
 
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