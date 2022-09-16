https://ukraina.ru/20220916/1038774499.html
Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? - Борис Рожин
Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? - Борис Рожин - 16.09.2022 Украина.ру
Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? - Борис Рожин
О самых вероятных направлениях ближайших атак ВСУ и состоянии линии соприкосновения изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической... Украина.ру, 16.09.2022
2022-09-16T07:11
2022-09-16T07:11
2022-09-16T07:11
рожин
интервью
россия
украина
спецоперация
всу
вс рф
сво
наступление
контрнаступление
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О самых вероятных направлениях ближайших атак ВСУ и состоянии линии соприкосновения изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин.— Борис, если коротко по обстановке на фронте, правильно ли я понимаю, что украинское контрнаступление не такое активное, как было или вовсе остановилось?— Нет, ну противник продолжает попытки наступления на реке Оскол, также идут бои в районе Студенка, в районе Купянска. Продолжаются и столкновения в районе Святогорска и Красного Лимана.Также противник пытается наступать по линии Белогоровки, Лисичанска. Тоже идут бои, но серьезного продвижения противника нет. Это что касается Харьковской, Донецкой и Луганской областей.Если говорить о ситуации на Херсонском направлении, там линия фронта за последние сутки без изменения. Пытаются атаковать в покровском направлении и плацдарма реки Ингулец, но серьезных успехов там у ВСУ нет.В Запорожской области вчера были атаки в районе Орехово, также безрезультатно.Тем не менее, накапливаются силы, так что возможен переход в ближайшую неделю к активным действиям на запорожском направлении.— Я так понимаю, могут кроме запорожского направления могут и на Донецк пойти?— Противник накапливает силы, но предпринимает дезинформационные мероприятия, чтобы скрыть направление главного удара.— А как вы считаете, где наиболее вероятное направление главного удара?— На запорожском направлении, наиболее вероятно, будет попытка.— Это им нужна АЭС или они хотят в Мелитополь врезаться и закрепиться?— Они хотят там победу, чтобы сорвать референдум в Запорожской области.— Верно ли будет сказать, что резервы ВСУ заканчиваются и мы переходим к позиционным боям в ближайшее время?— Противник сейчас перебрасывает силы, минимум на одну наступательную операцию резервы наскребет.— А у наших ребят еще есть резервы, которые не были задействованы, мы планируем где-то прорывы?— Командование осуществляет переброску резервов на угрожающие направления, есть задача стабилизировать фронт, после этого уже, видимо, будем переходить к атаке.— Можно ли сказать в целом, что вот эта украинская контратака в целом застопорилась или она на паузе?— Пока они пытаются продолжать наступать и добиться большего. В ближайшие дни ждем продолжения атак в районе Оскола, на лисичанском направлении и в районе Красного Лимана.— Имеет ли смысл бить по энергетической инфраструктуре Украины и отбивать потерянные территории Харьковской области?— Атаки необходимо продолжать. Касательно второго - после завершения активных действий противника можно и возвращать территории, в том числе, и в Харьковской области.
https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
рожин, интервью, россия, украина, спецоперация, всу, вс рф, сво, наступление, контрнаступление, бои, харьков, запорожская область, запорожская аэс, мелитополь
Рожин, Интервью, Россия, Украина, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ, СВО, наступление, контрнаступление, бои, Харьков, Запорожская область, Запорожская АЭС, Мелитополь
О самых вероятных направлениях ближайших атак ВСУ и состоянии линии соприкосновения изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин.
— Борис, если коротко по обстановке на фронте, правильно ли я понимаю, что украинское контрнаступление не такое активное, как было или вовсе остановилось?
— Нет, ну противник продолжает попытки наступления на реке Оскол, также идут бои в районе Студенка, в районе Купянска. Продолжаются и столкновения в районе Святогорска и Красного Лимана.
Также противник пытается наступать по линии Белогоровки, Лисичанска. Тоже идут бои, но серьезного продвижения противника нет. Это что касается Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
Если говорить о ситуации на Херсонском направлении, там линия фронта за последние сутки без изменения. Пытаются атаковать в покровском направлении и плацдарма реки Ингулец, но серьезных успехов там у ВСУ нет.
В Запорожской области вчера были атаки в районе Орехово, также безрезультатно.
Тем не менее, накапливаются силы, так что возможен переход в ближайшую неделю к активным действиям на запорожском направлении.
— Я так понимаю, могут кроме запорожского направления могут и на Донецк пойти?
— Противник накапливает силы, но предпринимает дезинформационные мероприятия, чтобы скрыть направление главного удара.
— А как вы считаете, где наиболее вероятное направление главного удара?
— На запорожском направлении, наиболее вероятно, будет попытка.
— Это им нужна АЭС или они хотят в Мелитополь врезаться и закрепиться?
— Они хотят там победу, чтобы сорвать референдум в Запорожской области.
— Верно ли будет сказать, что резервы ВСУ заканчиваются и мы переходим к позиционным боям в ближайшее время?
— Противник сейчас перебрасывает силы, минимум на одну наступательную операцию резервы наскребет.
— А у наших ребят еще есть резервы, которые не были задействованы, мы планируем где-то прорывы?
— Командование осуществляет переброску резервов на угрожающие направления, есть задача стабилизировать фронт, после этого уже, видимо, будем переходить к атаке.
— Можно ли сказать в целом, что вот эта украинская контратака в целом застопорилась или она на паузе?
— Пока они пытаются продолжать наступать и добиться большего. В ближайшие дни ждем продолжения атак в районе Оскола, на лисичанском направлении и в районе Красного Лимана.
— Имеет ли смысл бить по энергетической инфраструктуре Украины и отбивать потерянные территории Харьковской области?
— Атаки необходимо продолжать. Касательно второго - после завершения активных действий противника можно и возвращать территории, в том числе, и в Харьковской области.