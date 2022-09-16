https://ukraina.ru/20220916/1038774499.html

Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? - Борис Рожин

Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? - Борис Рожин - 16.09.2022 Украина.ру

Донецк, Лисичанск, Мелитополь? Куда хочет ударить ВСУ и есть ли резервы для этого? - Борис Рожин

О самых вероятных направлениях ближайших атак ВСУ и состоянии линии соприкосновения изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической... Украина.ру, 16.09.2022

2022-09-16T07:11

2022-09-16T07:11

2022-09-16T07:11

рожин

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россия

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контрнаступление

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О самых вероятных направлениях ближайших атак ВСУ и состоянии линии соприкосновения изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин.— Борис, если коротко по обстановке на фронте, правильно ли я понимаю, что украинское контрнаступление не такое активное, как было или вовсе остановилось?— Нет, ну противник продолжает попытки наступления на реке Оскол, также идут бои в районе Студенка, в районе Купянска. Продолжаются и столкновения в районе Святогорска и Красного Лимана.Также противник пытается наступать по линии Белогоровки, Лисичанска. Тоже идут бои, но серьезного продвижения противника нет. Это что касается Харьковской, Донецкой и Луганской областей.Если говорить о ситуации на Херсонском направлении, там линия фронта за последние сутки без изменения. Пытаются атаковать в покровском направлении и плацдарма реки Ингулец, но серьезных успехов там у ВСУ нет.В Запорожской области вчера были атаки в районе Орехово, также безрезультатно.Тем не менее, накапливаются силы, так что возможен переход в ближайшую неделю к активным действиям на запорожском направлении.— Я так понимаю, могут кроме запорожского направления могут и на Донецк пойти?— Противник накапливает силы, но предпринимает дезинформационные мероприятия, чтобы скрыть направление главного удара.— А как вы считаете, где наиболее вероятное направление главного удара?— На запорожском направлении, наиболее вероятно, будет попытка.— Это им нужна АЭС или они хотят в Мелитополь врезаться и закрепиться?— Они хотят там победу, чтобы сорвать референдум в Запорожской области.— Верно ли будет сказать, что резервы ВСУ заканчиваются и мы переходим к позиционным боям в ближайшее время?— Противник сейчас перебрасывает силы, минимум на одну наступательную операцию резервы наскребет.— А у наших ребят еще есть резервы, которые не были задействованы, мы планируем где-то прорывы?— Командование осуществляет переброску резервов на угрожающие направления, есть задача стабилизировать фронт, после этого уже, видимо, будем переходить к атаке.— Можно ли сказать в целом, что вот эта украинская контратака в целом застопорилась или она на паузе?— Пока они пытаются продолжать наступать и добиться большего. В ближайшие дни ждем продолжения атак в районе Оскола, на лисичанском направлении и в районе Красного Лимана.— Имеет ли смысл бить по энергетической инфраструктуре Украины и отбивать потерянные территории Харьковской области?— Атаки необходимо продолжать. Касательно второго - после завершения активных действий противника можно и возвращать территории, в том числе, и в Харьковской области.

https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html

https://ukraina.ru/20220915/1038764054.html

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Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

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