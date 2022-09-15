https://ukraina.ru/20220915/1038780177.html

Путин в Самарканде, ПВО над Херсоном, дипломатия вокруг Украины. Итоги 15 сентября

Путин в Самарканде, ПВО над Херсоном, дипломатия вокруг Украины. Итоги 15 сентября - 15.09.2022 Украина.ру

Путин в Самарканде, ПВО над Херсоном, дипломатия вокруг Украины. Итоги 15 сентября

ВСУ обстреливали Херсонскую область и ЛНР, российский МИД сделал ряд заявлений, в Самарканде прошел первый день саммита ШОС

2022-09-15T19:00

2022-09-15T19:00

2022-09-15T19:00

эксклюзив

хроники

владимир путин

шос

захарова

дипломатия

обстрелы

херсонская область

лнр

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Обстрелы Херсонской области, ЛНР и приграничных территорийС раннего утра 15 сентября ВСУ вели обстрел Херсонской области: под огнем оказались город Новая Каховка и близлежащие села. Над городом работала российская система ПВО.В самом Херсоне во второй половине дня прогремело более пяти взрывов, также работало ПВО.Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале рассказала об обстрелах Киселевки. Она подчеркнула, что большая часть ударов ВСУ при обстрелах пришлась по мирному населению. При этом информации о жертвах и пострадавших пока нет.Ближе к вечеру администрация Новой Каховки снова снова сообщила о шести взрывах над городом, есть вероятность, что ВСУ пытались обстрелять Каховскую ГЭС. Украинская армия не оставляет попыток повредить гидроэлектростанцию с начала лета.В представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщили о нескольких обстрелах за день. Украинские войска из РСЗО HIMARS обстреляли города Стаханов и Перевальск. По предварительной информации один человек погиб, семеро получили ранения.Известно, что погибшая – девушка 18 лет, студентка Перевальского колледжа. Несколько преподавателей и студентов тоже были ранены в этом учебном заведении.В Стаханове огнем ВСУ повреждены три дома и линия электропередач. Всего по Стаханову выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших уточняется.Также глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление о ситуации в республике:Саммит ШОС: Переговоры Путина и СиВ четверг 15 сентября в Самарканде открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. В 2017 году статус государства-члена Организации был предоставлен Республике Индия и Исламской Республике Пакистан.Согласно подписанной в июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС (вступила в силу в 2003 году) приоритетом организации является обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.В этом году Иран сообщил о подписании договора и вступлении в организацию, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что также рассматривает такую возможность для своего государства.Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидерами Узбекистана, Монголии и Китайской Народной Республики.Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве позволит еще лучше выстраивать отношения РФ и Узбекистана, сообщил президент России Владимир Путин по итогам беседы с Шавкатом Мирзиёевым.Также Путин выразил позицию, что Россия, Китай и Монголия на трехсторонней встрече достигли договоренностей, которые предстоит обсудить правительствам стран и экспертам, а их реализация пойдет на пользу.В рамках трехсторонней встречи российский президент обсудил всестороннее развитие отношений с Ухнаагийном Хурэлсухом.По результатам беседы с председателем правительства КНР Си Цзиньпином, Путин сделал ряд важных заявлений:Заявления МИД РоссииРяд заявлений в четверг сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:Она предложила ввести термин "информационный коллаборационизм" для граждан России, распространяющих нарративы враждебной пропаганды.Некоторые россияне занимаются коллаборационизмом - Захарова назвала их представителями некой "инфоэлиты". В интернете они распространяют материалы от неких интеллектуалов, занимаются психологическим шантажом и психологическим терроризмом населения России.Также она объяснила, какие действия США могут считаться со стороны Москвы "красной линией".Неделей ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций".В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру объяснил, что Киев заинтересован в том, чтобы 29 видов систем вооружений с дальнобойными тактическими ракетами ATACMS поступили на Украину в как можно большем количестве.По его словам, США постоянно повторяют, что дальнобойные орудия дальностью 200-300 километров не должны применяться по территории России, но "это такая уловка со стороны американцев".

https://ukraina.ru/20220915/1038779039.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир путин, шос, захарова, дипломатия, обстрелы, херсонская область, лнр