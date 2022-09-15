Путин в Самарканде, ПВО над Херсоном, дипломатия вокруг Украины. Итоги 15 сентября
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкВстреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
ВСУ обстреливали Херсонскую область и ЛНР, российский МИД сделал ряд заявлений, в Самарканде прошел первый день саммита ШОС
Обстрелы Херсонской области, ЛНР и приграничных территорий
С раннего утра 15 сентября ВСУ вели обстрел Херсонской области: под огнем оказались город Новая Каховка и близлежащие села. Над городом работала российская система ПВО.
В самом Херсоне во второй половине дня прогремело более пяти взрывов, также работало ПВО.
Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале рассказала об обстрелах Киселевки. Она подчеркнула, что большая часть ударов ВСУ при обстрелах пришлась по мирному населению. При этом информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Ближе к вечеру администрация Новой Каховки снова снова сообщила о шести взрывах над городом, есть вероятность, что ВСУ пытались обстрелять Каховскую ГЭС. Украинская армия не оставляет попыток повредить гидроэлектростанцию с начала лета.
В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая (за текущие сутки – прим. ред.) Работает ПВО: 6 воздушных взрывов.
В представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщили о нескольких обстрелах за день.
Украинские войска из РСЗО HIMARS обстреляли города Стаханов и Перевальск. По предварительной информации один человек погиб, семеро получили ранения.
Украинские войска из РСЗО HIMARS обстреляли города Стаханов и Перевальск. По предварительной информации один человек погиб, семеро получили ранения.
Известно, что погибшая – девушка 18 лет, студентка Перевальского колледжа. Несколько преподавателей и студентов тоже были ранены в этом учебном заведении.
В Стаханове огнем ВСУ повреждены три дома и линия электропередач. Всего по Стаханову выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших уточняется.
Также глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление о ситуации в республике:
Действительно, ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Хочу заверить, что оснований для паники нет. Определенных успехов противник достиг. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР, но оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме, предприятия работают, идут восстановительные работы.
Саммит ШОС: Переговоры Путина и Си
В четверг 15 сентября в Самарканде открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. В 2017 году статус государства-члена Организации был предоставлен Республике Индия и Исламской Республике Пакистан.
Согласно подписанной в июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС (вступила в силу в 2003 году) приоритетом организации является обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.
В этом году Иран сообщил о подписании договора и вступлении в организацию, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что также рассматривает такую возможность для своего государства.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидерами Узбекистана, Монголии и Китайской Народной Республики.
Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве позволит еще лучше выстраивать отношения РФ и Узбекистана, сообщил президент России Владимир Путин по итогам беседы с Шавкатом Мирзиёевым.
Также Путин выразил позицию, что Россия, Китай и Монголия на трехсторонней встрече достигли договоренностей, которые предстоит обсудить правительствам стран и экспертам, а их реализация пойдет на пользу.
В заключение хотел бы выразить надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в таком трехстороннем формате и с удовольствием передаю председательство на следующей встрече нашим китайским друзьям.
В рамках трехсторонней встречи российский президент обсудил всестороннее развитие отношений с Ухнаагийном Хурэлсухом.
По результатам беседы с председателем правительства КНР Си Цзиньпином, Путин сделал ряд важных заявлений:
- —Россия высоко ценит сбалансированную позицию КНР по украинскому кризису.
- —Россия твердо придерживается принципа одного Китая и осуждает любые провокации США на Тайване.
- —Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете.
- —Встреча даст новый импульс российско-китайскому стратегическому партнерству — "как на двусторонней основе, так и в международном плане".
Заявления МИД России
Ряд заявлений в четверг сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:
Она предложила ввести термин "информационный коллаборационизм" для граждан России, распространяющих нарративы враждебной пропаганды.
Я считаю, что пора вводить термин "информационный коллаборационизм" у нас. Не знаю, возможно его уже ввели, возможно использовали - я не слышала. Я не претендую на то, чтобы присвоить этому термину какие-то права на использование. Дарю.
Некоторые россияне занимаются коллаборационизмом - Захарова назвала их представителями некой "инфоэлиты". В интернете они распространяют материалы от неких интеллектуалов, занимаются психологическим шантажом и психологическим терроризмом населения России.
Также она объяснила, какие действия США могут считаться со стороны Москвы "красной линией".
Ранее в распоряжении телеканала CNN появилась информация со ссылкой на заявления неких военных из Пентагона о проработке форм и методов украинских войск на среднесрочную и долгосрочную перспективу, не только на период специальной военной операции, которая, как ожидают в Вашингтоне, будет длительной, но и на 5 лет после ее окончания. Это говорит о том, что США тем самым демонстрируют свою заинтересованность в максимальном затягивании боевых действий на Украине, и конечно, в контроле над этой ситуацией, то есть о прямой вовлеченности Соединенных Штатов Америки в боевые действия.
Неделей ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций".
В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру объяснил, что Киев заинтересован в том, чтобы 29 видов систем вооружений с дальнобойными тактическими ракетами ATACMS поступили на Украину в как можно большем количестве.
По его словам, США постоянно повторяют, что дальнобойные орудия дальностью 200-300 километров не должны применяться по территории России, но "это такая уловка со стороны американцев".