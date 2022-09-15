Путин в Самарканде, ПВО над Херсоном, дипломатия вокруг Украины. Итоги 15 сентября - 15.09.2022 Украина.ру
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Путин в Самарканде, ПВО над Херсоном, дипломатия вокруг Украины. Итоги 15 сентября
Путин в Самарканде, ПВО над Херсоном, дипломатия вокруг Украины. Итоги 15 сентября - 15.09.2022 Украина.ру
Путин в Самарканде, ПВО над Херсоном, дипломатия вокруг Украины. Итоги 15 сентября
ВСУ обстреливали Херсонскую область и ЛНР, российский МИД сделал ряд заявлений, в Самарканде прошел первый день саммита ШОС
2022-09-15T19:00
2022-09-15T19:00
эксклюзив
хроники
владимир путин
шос
захарова
дипломатия
обстрелы
херсонская область
лнр
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Обстрелы Херсонской области, ЛНР и приграничных территорийС раннего утра 15 сентября ВСУ вели обстрел Херсонской области: под огнем оказались город Новая Каховка и близлежащие села. Над городом работала российская система ПВО.В самом Херсоне во второй половине дня прогремело более пяти взрывов, также работало ПВО.Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале рассказала об обстрелах Киселевки. Она подчеркнула, что большая часть ударов ВСУ при обстрелах пришлась по мирному населению. При этом информации о жертвах и пострадавших пока нет.Ближе к вечеру администрация Новой Каховки снова снова сообщила о шести взрывах над городом, есть вероятность, что ВСУ пытались обстрелять Каховскую ГЭС. Украинская армия не оставляет попыток повредить гидроэлектростанцию с начала лета.В представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщили о нескольких обстрелах за день. Украинские войска из РСЗО HIMARS обстреляли города Стаханов и Перевальск. По предварительной информации один человек погиб, семеро получили ранения.Известно, что погибшая – девушка 18 лет, студентка Перевальского колледжа. Несколько преподавателей и студентов тоже были ранены в этом учебном заведении.В Стаханове огнем ВСУ повреждены три дома и линия электропередач. Всего по Стаханову выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших уточняется.Также глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление о ситуации в республике:Саммит ШОС: Переговоры Путина и СиВ четверг 15 сентября в Самарканде открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. В 2017 году статус государства-члена Организации был предоставлен Республике Индия и Исламской Республике Пакистан.Согласно подписанной в июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС (вступила в силу в 2003 году) приоритетом организации является обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.В этом году Иран сообщил о подписании договора и вступлении в организацию, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что также рассматривает такую возможность для своего государства.Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидерами Узбекистана, Монголии и Китайской Народной Республики.Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве позволит еще лучше выстраивать отношения РФ и Узбекистана, сообщил президент России Владимир Путин по итогам беседы с Шавкатом Мирзиёевым.Также Путин выразил позицию, что Россия, Китай и Монголия на трехсторонней встрече достигли договоренностей, которые предстоит обсудить правительствам стран и экспертам, а их реализация пойдет на пользу.В рамках трехсторонней встречи российский президент обсудил всестороннее развитие отношений с Ухнаагийном Хурэлсухом.По результатам беседы с председателем правительства КНР Си Цзиньпином, Путин сделал ряд важных заявлений:Заявления МИД РоссииРяд заявлений в четверг сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:Она предложила ввести термин "информационный коллаборационизм" для граждан России, распространяющих нарративы враждебной пропаганды.Некоторые россияне занимаются коллаборационизмом - Захарова назвала их представителями некой "инфоэлиты". В интернете они распространяют материалы от неких интеллектуалов, занимаются психологическим шантажом и психологическим терроризмом населения России.Также она объяснила, какие действия США могут считаться со стороны Москвы "красной линией".Неделей ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций".В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру объяснил, что Киев заинтересован в том, чтобы 29 видов систем вооружений с дальнобойными тактическими ракетами ATACMS поступили на Украину в как можно большем количестве.По его словам, США постоянно повторяют, что дальнобойные орудия дальностью 200-300 километров не должны применяться по территории России, но "это такая уловка со стороны американцев".
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, шос, захарова, дипломатия, обстрелы, херсонская область, лнр
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, ШОС, Захарова, дипломатия, обстрелы, Херсонская область, ЛНР

Путин в Самарканде, ПВО над Херсоном, дипломатия вокруг Украины. Итоги 15 сентября

19:00 15.09.2022
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкВстреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
Встреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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ВСУ обстреливали Херсонскую область и ЛНР, российский МИД сделал ряд заявлений, в Самарканде прошел первый день саммита ШОС
Обстрелы Херсонской области, ЛНР и приграничных территорий
С раннего утра 15 сентября ВСУ вели обстрел Херсонской области: под огнем оказались город Новая Каховка и близлежащие села. Над городом работала российская система ПВО.
В самом Херсоне во второй половине дня прогремело более пяти взрывов, также работало ПВО.
Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале рассказала об обстрелах Киселевки. Она подчеркнула, что большая часть ударов ВСУ при обстрелах пришлась по мирному населению. При этом информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Ближе к вечеру администрация Новой Каховки снова снова сообщила о шести взрывах над городом, есть вероятность, что ВСУ пытались обстрелять Каховскую ГЭС. Украинская армия не оставляет попыток повредить гидроэлектростанцию с начала лета.
В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвёртая (за текущие сутки – прим. ред.) Работает ПВО: 6 воздушных взрывов.
В представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, также сообщили о нескольких обстрелах за день.

Украинские войска из РСЗО HIMARS обстреляли города Стаханов и Перевальск. По предварительной информации один человек погиб, семеро получили ранения.
Известно, что погибшая – девушка 18 лет, студентка Перевальского колледжа. Несколько преподавателей и студентов тоже были ранены в этом учебном заведении.
В Стаханове огнем ВСУ повреждены три дома и линия электропередач. Всего по Стаханову выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших уточняется.
Также глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление о ситуации в республике:
Действительно, ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Хочу заверить, что оснований для паники нет. Определенных успехов противник достиг. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР, но оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме, предприятия работают, идут восстановительные работы.
Саммит ШОС: Переговоры Путина и Си
В четверг 15 сентября в Самарканде открылся саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. В 2017 году статус государства-члена Организации был предоставлен Республике Индия и Исламской Республике Пакистан.
Согласно подписанной в июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС (вступила в силу в 2003 году) приоритетом организации является обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.
В этом году Иран сообщил о подписании договора и вступлении в организацию, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что также рассматривает такую возможность для своего государства.
Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидерами Узбекистана, Монголии и Китайской Народной Республики.
Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве позволит еще лучше выстраивать отношения РФ и Узбекистана, сообщил президент России Владимир Путин по итогам беседы с Шавкатом Мирзиёевым.
Также Путин выразил позицию, что Россия, Китай и Монголия на трехсторонней встрече достигли договоренностей, которые предстоит обсудить правительствам стран и экспертам, а их реализация пойдет на пользу.
В заключение хотел бы выразить надежду на продолжение плодотворного сотрудничества в таком трехстороннем формате и с удовольствием передаю председательство на следующей встрече нашим китайским друзьям.
В рамках трехсторонней встречи российский президент обсудил всестороннее развитие отношений с Ухнаагийном Хурэлсухом.
По результатам беседы с председателем правительства КНР Си Цзиньпином, Путин сделал ряд важных заявлений:
  • Россия высоко ценит сбалансированную позицию КНР по украинскому кризису.
  • Россия твердо придерживается принципа одного Китая и осуждает любые провокации США на Тайване.
  • Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете.
  • Встреча даст новый импульс российско-китайскому стратегическому партнерству — "как на двусторонней основе, так и в международном плане".
Заявления МИД России
Ряд заявлений в четверг сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:
Она предложила ввести термин "информационный коллаборационизм" для граждан России, распространяющих нарративы враждебной пропаганды.
Я считаю, что пора вводить термин "информационный коллаборационизм" у нас. Не знаю, возможно его уже ввели, возможно использовали - я не слышала. Я не претендую на то, чтобы присвоить этому термину какие-то права на использование. Дарю.
Некоторые россияне занимаются коллаборационизмом - Захарова назвала их представителями некой "инфоэлиты". В интернете они распространяют материалы от неких интеллектуалов, занимаются психологическим шантажом и психологическим терроризмом населения России.
Также она объяснила, какие действия США могут считаться со стороны Москвы "красной линией".
Ранее в распоряжении телеканала CNN появилась информация со ссылкой на заявления неких военных из Пентагона о проработке форм и методов украинских войск на среднесрочную и долгосрочную перспективу, не только на период специальной военной операции, которая, как ожидают в Вашингтоне, будет длительной, но и на 5 лет после ее окончания. Это говорит о том, что США тем самым демонстрируют свою заинтересованность в максимальном затягивании боевых действий на Украине, и конечно, в контроле над этой ситуацией, то есть о прямой вовлеченности Соединенных Штатов Америки в боевые действия.
Неделей ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что Украина составила новый список вооружений, которые хочет получить от США для "наступательных операций".
В перечень включили 29 видов систем вооружений, среди них танки, дроны, артиллерия, противокорабельные ракеты "Гарпун", 2 тысячи ракет для HIMARS и дальнобойные тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру объяснил, что Киев заинтересован в том, чтобы 29 видов систем вооружений с дальнобойными тактическими ракетами ATACMS поступили на Украину в как можно большем количестве.
По его словам, США постоянно повторяют, что дальнобойные орудия дальностью 200-300 километров не должны применяться по территории России, но "это такая уловка со стороны американцев".
Последствия обстрела села Красный Хутор в Белгородской области со стороны Украины
17:42
ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областьюУкраинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, расположенное у границы с Харьковской областью. Об этом 15 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
 
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