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ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью
ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью - 15.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью
Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, расположенное у границы с Харьковской областью. Об этом 15 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2022-09-15T17:42
2022-09-15T17:42
2022-09-15T17:42
новости
обстрелы
белгородская область
всу
дистанционное обучение
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ВСУ обстреляли село Красный Хутор, удары пришлись по 14 домовладениям. По предварительной информации, пострадавших нет. Жителей улиц вдоль границы отселили 14 сентября. Украинские войска начали обстреливать Красный Хутор 14 сентября. В трех домовладениях зафиксировали разрушения. Часть жителей уехала к родственникам и знакомым, часть местные власти вывезли в пункты временного размещения. В приграничных селах перевели школы на дистанционный формат работы.
https://ukraina.ru/20220915/1038746214.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, белгородская область, всу, дистанционное обучение
Новости, обстрелы, Белгородская область, ВСУ, дистанционное обучение
ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью
Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, расположенное у границы с Харьковской областью. Об этом 15 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков