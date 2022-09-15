ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью - 15.09.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью
ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью - 15.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью
Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, расположенное у границы с Харьковской областью. Об этом 15 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2022-09-15T17:42
2022-09-15T17:42
новости
обстрелы
белгородская область
всу
дистанционное обучение
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ВСУ обстреляли село Красный Хутор, удары пришлись по 14 домовладениям. По предварительной информации, пострадавших нет. Жителей улиц вдоль границы отселили 14 сентября. Украинские войска начали обстреливать Красный Хутор 14 сентября. В трех домовладениях зафиксировали разрушения. Часть жителей уехала к родственникам и знакомым, часть местные власти вывезли в пункты временного размещения. В приграничных селах перевели школы на дистанционный формат работы.
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новости, обстрелы, белгородская область, всу, дистанционное обучение
Новости, обстрелы, Белгородская область, ВСУ, дистанционное обучение

ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью

17:42 15.09.2022
 
Последствия обстрела села Красный Хутор в Белгородской области со стороны Украины
Последствия обстрела села Красный Хутор в Белгородской области со стороны Украины
Читать в
Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, расположенное у границы с Харьковской областью. Об этом 15 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли село Красный Хутор, удары пришлись по 14 домовладениям. По предварительной информации, пострадавших нет. Жителей улиц вдоль границы отселили 14 сентября.
Украинские войска начали обстреливать Красный Хутор 14 сентября. В трех домовладениях зафиксировали разрушения. Часть жителей уехала к родственникам и знакомым, часть местные власти вывезли в пункты временного размещения.
В приграничных селах перевели школы на дистанционный формат работы.
Эвакуация в селе Красный Хутор Белгородского района
09:42
В Белгородской области школы в приграничной зоне перевели на "дистанционку"Школьников в приграничных районах Белгородской области перевели на дистанционное обучение. Об этом 15 сентября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Эксперт назвал действенный механизм защиты активистов от украинских террористов
17:42ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью
17:32Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм
17:32"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины
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16:56Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин
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16:08Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками
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