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ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью

ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью - 15.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью

Украинские войска обстреляли село Красный Хутор в Белгородской области, расположенное у границы с Харьковской областью. Об этом 15 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2022-09-15T17:42

2022-09-15T17:42

2022-09-15T17:42

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ВСУ обстреляли село Красный Хутор, удары пришлись по 14 домовладениям. По предварительной информации, пострадавших нет. Жителей улиц вдоль границы отселили 14 сентября. Украинские войска начали обстреливать Красный Хутор 14 сентября. В трех домовладениях зафиксировали разрушения. Часть жителей уехала к родственникам и знакомым, часть местные власти вывезли в пункты временного размещения. В приграничных селах перевели школы на дистанционный формат работы.

https://ukraina.ru/20220915/1038746214.html

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новости, обстрелы, белгородская область, всу, дистанционное обучение