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Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм
Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм - 15.09.2022 Украина.ру
Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм
Украинский музыкант, фронтмен группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка пожаловался на отмену концертов в Европе, сообщает 15 сентября "Страна.UA"
2022-09-15T17:32
2022-09-15T17:32
2022-09-15T17:41
новости
музыка
олег скрипка
европа
германия
гамбург
концерт
фашизм
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Он рассказал, что концерты отменяются "под эгидой, что украинцы - это фашисты".Концерт Скрипки накануне отменили в Гамбурге, по его словам, потому, что "украинская музыка встретила неожиданное сопротивление в Германии".Тем не менее, музыкант заверил своих зрителей, что концерт состоится на другой площадке.Ранее в схожий скандал в Милане угодил украинский поэт и музыкант Сергей Жадан. Концерт его коллектива "Жадан и собаки" был отменен в одном из местных баров, потому что владелец бара запретил собирать деньги на ВСУ.Скрипка известен своими русофобскими и радикальными высказываниями, большинство которых касаются прав русскоязычного населения Украины:"Есть две причины, почему мы не хотим учить украинский язык. Одна — низкий IQ, дебилы. Люди с низким IQ — это дебилы. Если они дебилы, пусть пройдут комиссию, что у них низкий IQ, тогда мы освободим их от этой "сложной" обязанности выучить государственный язык. Они просто неспособны — тогда сделать гетто, и мы будем помогать им как волонтёры. Мы помогаем даунам, мы помогаем сиротам, и будем помогать этим дебилам и петь им "Владимирский централ".""Два языка — это ханжество. Это слабость — прикрывать свою безграмотность, лень и неуважение к истории и культуре какой-то псевдодемократией. В результате создается пятая колонна, и это очень хороший аргумент завоевывать территории и убивать людей на улице"."Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, музыка, олег скрипка, европа, германия, гамбург, концерт, фашизм
Новости, музыка, Олег Скрипка, Европа, Германия, Гамбург, концерт, фашизм
Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм
17:32 15.09.2022 (обновлено: 17:41 15.09.2022)
Украинский музыкант, фронтмен группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка пожаловался на отмену концертов в Европе, сообщает 15 сентября "Страна.UA"
Он рассказал, что концерты отменяются "под эгидой, что украинцы - это фашисты".
И фашистам нельзя петь на родном языке свои песни. Мы понимаем, откуда ноги растут. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля.
Концерт Скрипки накануне отменили в Гамбурге, по его словам, потому, что "украинская музыка встретила неожиданное сопротивление в Германии".
Тем не менее, музыкант заверил своих зрителей, что концерт состоится на другой площадке.
Ранее в схожий скандал в Милане угодил украинский поэт и музыкант Сергей Жадан. Концерт его коллектива "Жадан и собаки" был отменен в одном из местных баров, потому что владелец бара запретил собирать деньги на ВСУ.
Скрипка известен своими русофобскими и радикальными высказываниями, большинство которых касаются прав русскоязычного населения Украины:
"Есть две причины, почему мы не хотим учить украинский язык. Одна — низкий IQ, дебилы. Люди с низким IQ — это дебилы. Если они дебилы, пусть пройдут комиссию, что у них низкий IQ, тогда мы освободим их от этой "сложной" обязанности выучить государственный язык. Они просто неспособны — тогда сделать гетто, и мы будем помогать им как волонтёры. Мы помогаем даунам, мы помогаем сиротам, и будем помогать этим дебилам и петь им "Владимирский централ"."
"Два языка — это ханжество. Это слабость — прикрывать свою безграмотность, лень и неуважение к истории и культуре какой-то псевдодемократией. В результате создается пятая колонна, и это очень хороший аргумент завоевывать территории и убивать людей на улице".
"Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией".