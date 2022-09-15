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Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм

Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм - 15.09.2022 Украина.ру

Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм

Украинский музыкант, фронтмен группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка пожаловался на отмену концертов в Европе, сообщает 15 сентября "Страна.UA"

2022-09-15T17:32

2022-09-15T17:32

2022-09-15T17:41

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фашизм

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Он рассказал, что концерты отменяются "под эгидой, что украинцы - это фашисты".Концерт Скрипки накануне отменили в Гамбурге, по его словам, потому, что "украинская музыка встретила неожиданное сопротивление в Германии".Тем не менее, музыкант заверил своих зрителей, что концерт состоится на другой площадке.Ранее в схожий скандал в Милане угодил украинский поэт и музыкант Сергей Жадан. Концерт его коллектива "Жадан и собаки" был отменен в одном из местных баров, потому что владелец бара запретил собирать деньги на ВСУ.Скрипка известен своими русофобскими и радикальными высказываниями, большинство которых касаются прав русскоязычного населения Украины:"Есть две причины, почему мы не хотим учить украинский язык. Одна — низкий IQ, дебилы. Люди с низким IQ — это дебилы. Если они дебилы, пусть пройдут комиссию, что у них низкий IQ, тогда мы освободим их от этой "сложной" обязанности выучить государственный язык. Они просто неспособны — тогда сделать гетто, и мы будем помогать им как волонтёры. Мы помогаем даунам, мы помогаем сиротам, и будем помогать этим дебилам и петь им "Владимирский централ".""Два языка — это ханжество. Это слабость — прикрывать свою безграмотность, лень и неуважение к истории и культуре какой-то псевдодемократией. В результате создается пятая колонна, и это очень хороший аргумент завоевывать территории и убивать людей на улице"."Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией".

https://ukraina.ru/20220901/1038316090.html

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новости, музыка, олег скрипка, европа, германия, гамбург, концерт, фашизм