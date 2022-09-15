Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм - 15.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220915/1038777841.html
Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм
Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм - 15.09.2022 Украина.ру
Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм
Украинский музыкант, фронтмен группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка пожаловался на отмену концертов в Европе, сообщает 15 сентября "Страна.UA"
2022-09-15T17:32
2022-09-15T17:41
новости
музыка
олег скрипка
европа
германия
гамбург
концерт
фашизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101857/39/1018573982_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_1ff38f0f442cfe3f4001cbdcf0cddeea.jpg.webp
Он рассказал, что концерты отменяются "под эгидой, что украинцы - это фашисты".Концерт Скрипки накануне отменили в Гамбурге, по его словам, потому, что "украинская музыка встретила неожиданное сопротивление в Германии".Тем не менее, музыкант заверил своих зрителей, что концерт состоится на другой площадке.Ранее в схожий скандал в Милане угодил украинский поэт и музыкант Сергей Жадан. Концерт его коллектива "Жадан и собаки" был отменен в одном из местных баров, потому что владелец бара запретил собирать деньги на ВСУ.Скрипка известен своими русофобскими и радикальными высказываниями, большинство которых касаются прав русскоязычного населения Украины:"Есть две причины, почему мы не хотим учить украинский язык. Одна — низкий IQ, дебилы. Люди с низким IQ — это дебилы. Если они дебилы, пусть пройдут комиссию, что у них низкий IQ, тогда мы освободим их от этой "сложной" обязанности выучить государственный язык. Они просто неспособны — тогда сделать гетто, и мы будем помогать им как волонтёры. Мы помогаем даунам, мы помогаем сиротам, и будем помогать этим дебилам и петь им "Владимирский централ".""Два языка — это ханжество. Это слабость — прикрывать свою безграмотность, лень и неуважение к истории и культуре какой-то псевдодемократией. В результате создается пятая колонна, и это очень хороший аргумент завоевывать территории и убивать людей на улице"."Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией".
https://ukraina.ru/20220901/1038316090.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101857/39/1018573982_453:0:3184:2048_1920x0_80_0_0_1bbd892acfab33b004a77134ce28c968.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, музыка, олег скрипка, европа, германия, гамбург, концерт, фашизм
Новости, музыка, Олег Скрипка, Европа, Германия, Гамбург, концерт, фашизм

Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм

17:32 15.09.2022 (обновлено: 17:41 15.09.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЮбилейный концерт группы "Вопли Видоплясова"
Юбилейный концерт группы Вопли Видоплясова - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинский музыкант, фронтмен группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка пожаловался на отмену концертов в Европе, сообщает 15 сентября "Страна.UA"
Он рассказал, что концерты отменяются "под эгидой, что украинцы - это фашисты".
И фашистам нельзя петь на родном языке свои песни. Мы понимаем, откуда ноги растут. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля.
Концерт Скрипки накануне отменили в Гамбурге, по его словам, потому, что "украинская музыка встретила неожиданное сопротивление в Германии".
Тем не менее, музыкант заверил своих зрителей, что концерт состоится на другой площадке.
Ранее в схожий скандал в Милане угодил украинский поэт и музыкант Сергей Жадан. Концерт его коллектива "Жадан и собаки" был отменен в одном из местных баров, потому что владелец бара запретил собирать деньги на ВСУ.
Скрипка известен своими русофобскими и радикальными высказываниями, большинство которых касаются прав русскоязычного населения Украины:
"Есть две причины, почему мы не хотим учить украинский язык. Одна — низкий IQ, дебилы. Люди с низким IQ — это дебилы. Если они дебилы, пусть пройдут комиссию, что у них низкий IQ, тогда мы освободим их от этой "сложной" обязанности выучить государственный язык. Они просто неспособны — тогда сделать гетто, и мы будем помогать им как волонтёры. Мы помогаем даунам, мы помогаем сиротам, и будем помогать этим дебилам и петь им "Владимирский централ"."
"Два языка — это ханжество. Это слабость — прикрывать свою безграмотность, лень и неуважение к истории и культуре какой-то псевдодемократией. В результате создается пятая колонна, и это очень хороший аргумент завоевывать территории и убивать людей на улице".
"Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией".
Жадан и собаки
1 сентября, 10:33
"Стыдно и противно": украинский поэт Жадан попал в скандал в ИталииВ Милане был отменен благотворительный концерт украинского поэта и писателя Сергея Жадана, так как правила клуба, в котором он должен был выступать, не позволяют собирать деньги на военные нужды. Об этом он 1 сентября сообщил на своей странице в Facebook*
 
НовостимузыкаОлег СкрипкаЕвропаГерманияГамбургконцертфашизм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Эксперт назвал действенный механизм защиты активистов от украинских террористов
17:42ВСУ обстреляли 14 домов в российском селе на границе с Харьковской областью
17:32Лидера группы "Вопли Водоплясова" погнали из Германии за фашизм
17:32"Были "вставлены" в Украинскую ССР": эксперт о том, как земли Новороссии вошли в состав Украины
17:23Депутат Госдумы ответил, перейдут ли страны ШОС на общую валюту по образцу евро
16:56Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин
16:23Оружие для ВСУ рассорило Шольца с США, словаки ждут победы РФ: что в мире говорили об Украине 15 сентября
16:23Пасечник заявил, что ВСУ подошли к границам ЛНР, но паниковать не стоит
16:08Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками
16:06Зачем Си Цзиньпин покинул Китай и будет ли под Харьковом вторая Буча - Стариков. Видео
16:00Мощная радиационная авария, обстрел колонии, взрывы в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 15 сентября
15:56Василий Колташов о странностях энергополитики Украины: Предлагать Европе то, чего самим не хватает
15:48ДТП для Украины: контрнаступление выдыхается, а Зеленский делает вид победителя из-под авто
15:44Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО
15:35Горькая правда для ВСУ. Почему контратака ВСУ выдохлась, и где будет следующая - Алексей Анпилогов
15:29Репрессии в Харьковской области: ГБР отчиталось о новых арестах
15:27Депутат Госдумы рассказал, почему формат ШОС выгоден для её участников
15:14Женщина, пережившая перестройку и ставшая дипломатом благодаря России. Кто возглавит посольство США в РФ
15:02"Может уезжать туда": в Крыму уволили преподавателя за песню о Bayraktar
14:52Ренат Карчаа, сопровождавший главу МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС: украинцы угрожали моей дочери убийством
Лента новостейМолния