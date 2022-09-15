https://ukraina.ru/20220915/1038775840.html
Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин
Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин - 15.09.2022 Украина.ру
Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин
На саммите ШОС в Самарканде 15 сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Главы государств обговорили сотрудничество и украинский конфликт
2022-09-15T16:56
2022-09-15T16:56
2022-09-15T16:56
новости
владимир путин
си цзиньпин
переговоры
узбекистан
самарканд
шос
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Также Путин отметил, что "попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливое очертание".В этом контексте он подчеркнул, что Москва твердо придерживается принципа одного Китая и осуждает любые провокации США на Тайване.В свою очередь председатель Си заявил, что "перед лицом мировых, исторических и эпохальных изменений Китай вместе с Россией продолжают играть роль ведущих мировых держав".
https://ukraina.ru/20220915/1038741487.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, си цзиньпин, переговоры, узбекистан, самарканд, шос
Новости, Владимир Путин, Си Цзиньпин, переговоры, Узбекистан, Самарканд, ШОС
Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин
На саммите ШОС в Самарканде 15 сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Главы государств обговорили сотрудничество и украинский конфликт
"Россия высоко ценит сбалансированную позицию КНР по украинскому кризису", - Владимир Путин.
Также Путин отметил, что "попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливое очертание".
В этом контексте он подчеркнул, что Москва твердо придерживается принципа одного Китая и осуждает любые провокации США на Тайване.
В свою очередь председатель Си заявил, что "перед лицом мировых, исторических и эпохальных изменений Китай вместе с Россией продолжают играть роль ведущих мировых держав".