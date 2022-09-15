https://ukraina.ru/20220915/1038775840.html

Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин

Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин - 15.09.2022 Украина.ру

Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин

На саммите ШОС в Самарканде 15 сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Главы государств обговорили сотрудничество и украинский конфликт

2022-09-15T16:56

2022-09-15T16:56

2022-09-15T16:56

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владимир путин

си цзиньпин

переговоры

узбекистан

самарканд

шос

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Также Путин отметил, что "попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливое очертание".В этом контексте он подчеркнул, что Москва твердо придерживается принципа одного Китая и осуждает любые провокации США на Тайване.В свою очередь председатель Си заявил, что "перед лицом мировых, исторических и эпохальных изменений Китай вместе с Россией продолжают играть роль ведущих мировых держав".

https://ukraina.ru/20220915/1038741487.html

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новости, владимир путин, си цзиньпин, переговоры, узбекистан, самарканд, шос