Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин - 15.09.2022 Украина.ру
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Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин
Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин - 15.09.2022 Украина.ру
Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин
На саммите ШОС в Самарканде 15 сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Главы государств обговорили сотрудничество и украинский конфликт
2022-09-15T16:56
2022-09-15T16:56
новости
владимир путин
си цзиньпин
переговоры
узбекистан
самарканд
шос
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Также Путин отметил, что "попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливое очертание".В этом контексте он подчеркнул, что Москва твердо придерживается принципа одного Китая и осуждает любые провокации США на Тайване.В свою очередь председатель Си заявил, что "перед лицом мировых, исторических и эпохальных изменений Китай вместе с Россией продолжают играть роль ведущих мировых держав".
https://ukraina.ru/20220915/1038741487.html
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новости, владимир путин, си цзиньпин, переговоры, узбекистан, самарканд, шос
Новости, Владимир Путин, Си Цзиньпин, переговоры, Узбекистан, Самарканд, ШОС

Россия высоко ценит позицию Китая по Украине – Путин

16:56 15.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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На саммите ШОС в Самарканде 15 сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Главы государств обговорили сотрудничество и украинский конфликт
"Россия высоко ценит сбалансированную позицию КНР по украинскому кризису", - Владимир Путин.
Также Путин отметил, что "попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели уродливое очертание".
В этом контексте он подчеркнул, что Москва твердо придерживается принципа одного Китая и осуждает любые провокации США на Тайване.
В свою очередь председатель Си заявил, что "перед лицом мировых, исторических и эпохальных изменений Китай вместе с Россией продолжают играть роль ведущих мировых держав".
Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
09:00
Покушение на руководство Запорожской области, диалог с Путиным. Главное на Украине на утро 15 сентября
 
НовостиВладимир ПутинСи ЦзиньпинпереговорыУзбекистанСамаркандШОС
 
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