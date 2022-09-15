https://ukraina.ru/20220915/1038771864.html

Зачем Си Цзиньпин покинул Китай и будет ли под Харьковом вторая Буча - Стариков. Видео

Зачем Си Цзиньпин покинул Китай и будет ли под Харьковом вторая Буча - Стариков. Видео - 15.09.2022 Украина.ру

Зачем Си Цзиньпин покинул Китай и будет ли под Харьковом вторая Буча - Стариков. Видео

Политолог, публицист, член Центрального совета партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру прокомментировал телефонные переговоры президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также рассказал о методах борьбы с украинскими репрессиями, угрозами в адрес артистов и пропагандой киевского режима:

2022-09-15T16:06

2022-09-15T16:06

2022-09-15T16:06

николай стариков

видео

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00:50 - Телефонные переговоры президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца: был ли это обмен формальными позициями или здесь есть позитивные сигналы?02:59 - Встреча президента Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС в Самарканде: что может дать встреча каждому из лидеров?04:46 - Украинская пропаганда: станет ли Изюм "второй Бучей"?06:25 - Угрозы лишения званий в адрес украинских артистов, поддерживающих Россию; 07:38 - Украинские репрессии и методы борьбы с ними; 09:55 - Украинский проект капитуляции России или гарантии безопасности Украины: кто из возможных стран гарантов пойдёт на такие договорённости? 11:09 – Информационная война Запада и методы борьбы с ней. Напомним, Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор. Он продлился 1,5 часа. Как заявили в Берлине, главным образом, лидеры говорили о ситуации на территории Украины. Шольц призвал как можно быстрее найти дипломатическое решение конфликта, прекратить огонь и вывести российские войска. В Кремле же сообщили, что Путин заострил внимание канцлера на нарушениях гуманитарного права со стороны Киева. Поговорили также о зерновой сделке. Российский президент еще раз отметил, что география морских поставок украинского зерна оказалась несбалансированной. Лишь малая часть зерна в итоге отправилась в нуждающиеся страны, подчеркнул Путин.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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