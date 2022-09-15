Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками - 15.09.2022 Украина.ру
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Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками
Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками - 15.09.2022 Украина.ру
Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками
Дебаты, имевшие место в парламенте Испании по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, вновь напомнили о разногласиях внутри правящей коалиции страны. Об этом говорится в статье, опубликованной 15 сентября в испанской газете La Razón
2022-09-15T16:08
2022-09-15T16:08
испания
новости
парламент
нато
сша
депутат
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Издание напоминает, что правящая Испанская социалистическая рабочая партия поддерживает расширение НАТО и поддерживает киевский режим, в то время, как другой член правящей коалиции – партия Podemos ("Мы можем") выступает против расширения западного военного блока и за нейтралитет страны в вооружённом конфликте на Украине.Газета приводит отрывки из выступления Херардо Писарельо, депутата от Podemos, который заявил, что европейцы капитулируют перед геополитическими приоритетами США, которые заинтересованы в том, чтобы Европа осталась без собственной оборонной политики.Депутат также указал на то, что США ведут войну против России и Китая чужими руками, "без своих убитых".В ходе выступления он призвал к поддержке дипломатических усилий, направленных на достижение мира.Партия Podemos является четвёртой по количеству голосующих за неё испанских избирателей и имеет 23 депутатских места из 349 в парламенте страны.
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испания, новости, парламент, нато, сша, депутат
Испания, Новости, парламент, НАТО, США, депутат

Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками

16:08 15.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Испания. Мадрид
Страны мира. Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Дебаты, имевшие место в парламенте Испании по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, вновь напомнили о разногласиях внутри правящей коалиции страны. Об этом говорится в статье, опубликованной 15 сентября в испанской газете La Razón
Издание напоминает, что правящая Испанская социалистическая рабочая партия поддерживает расширение НАТО и поддерживает киевский режим, в то время, как другой член правящей коалиции – партия Podemos ("Мы можем") выступает против расширения западного военного блока и за нейтралитет страны в вооружённом конфликте на Украине.
Газета приводит отрывки из выступления Херардо Писарельо, депутата от Podemos, который заявил, что европейцы капитулируют перед геополитическими приоритетами США, которые заинтересованы в том, чтобы Европа осталась без собственной оборонной политики.
Депутат также указал на то, что США ведут войну против России и Китая чужими руками, "без своих убитых".

Согласие на это (участие Европы в такой войне – ред.) — это не переход на сторону подвергшихся нападению, это подчинение себя военно-экономической олигархии, которой нет дела до судьбы подвергшихся нападению

Херардо Писарельо
Испанский депутат
В ходе выступления он призвал к поддержке дипломатических усилий, направленных на достижение мира.
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Партия Podemos является четвёртой по количеству голосующих за неё испанских избирателей и имеет 23 депутатских места из 349 в парламенте страны.
 
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