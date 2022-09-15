https://ukraina.ru/20220915/1038771250.html

Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками

Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками - 15.09.2022 Украина.ру

Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками

Дебаты, имевшие место в парламенте Испании по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, вновь напомнили о разногласиях внутри правящей коалиции страны. Об этом говорится в статье, опубликованной 15 сентября в испанской газете La Razón

2022-09-15T16:08

2022-09-15T16:08

2022-09-15T16:08

испания

новости

парламент

нато

сша

депутат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101177/39/1011773932_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_a9e155b898210245cb4e9e6a41145b05.jpg

Издание напоминает, что правящая Испанская социалистическая рабочая партия поддерживает расширение НАТО и поддерживает киевский режим, в то время, как другой член правящей коалиции – партия Podemos ("Мы можем") выступает против расширения западного военного блока и за нейтралитет страны в вооружённом конфликте на Украине.Газета приводит отрывки из выступления Херардо Писарельо, депутата от Podemos, который заявил, что европейцы капитулируют перед геополитическими приоритетами США, которые заинтересованы в том, чтобы Европа осталась без собственной оборонной политики.Депутат также указал на то, что США ведут войну против России и Китая чужими руками, "без своих убитых".В ходе выступления он призвал к поддержке дипломатических усилий, направленных на достижение мира.Партия Podemos является четвёртой по количеству голосующих за неё испанских избирателей и имеет 23 депутатских места из 349 в парламенте страны.

https://ukraina.ru/20220810/1037496008.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

испания, новости, парламент, нато, сша, депутат