https://ukraina.ru/20220915/1038771250.html
Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками
Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками - 15.09.2022 Украина.ру
Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками
Дебаты, имевшие место в парламенте Испании по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, вновь напомнили о разногласиях внутри правящей коалиции страны. Об этом говорится в статье, опубликованной 15 сентября в испанской газете La Razón
2022-09-15T16:08
2022-09-15T16:08
2022-09-15T16:08
испания
новости
парламент
нато
сша
депутат
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Издание напоминает, что правящая Испанская социалистическая рабочая партия поддерживает расширение НАТО и поддерживает киевский режим, в то время, как другой член правящей коалиции – партия Podemos ("Мы можем") выступает против расширения западного военного блока и за нейтралитет страны в вооружённом конфликте на Украине.Газета приводит отрывки из выступления Херардо Писарельо, депутата от Podemos, который заявил, что европейцы капитулируют перед геополитическими приоритетами США, которые заинтересованы в том, чтобы Европа осталась без собственной оборонной политики.Депутат также указал на то, что США ведут войну против России и Китая чужими руками, "без своих убитых".В ходе выступления он призвал к поддержке дипломатических усилий, направленных на достижение мира.Партия Podemos является четвёртой по количеству голосующих за неё испанских избирателей и имеет 23 депутатских места из 349 в парламенте страны.
https://ukraina.ru/20220810/1037496008.html
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испания, новости, парламент, нато, сша, депутат
Испания, Новости, парламент, НАТО, США, депутат
Депутат испанского парламента раскритиковал США за войну против России чужими руками
Дебаты, имевшие место в парламенте Испании по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, вновь напомнили о разногласиях внутри правящей коалиции страны. Об этом говорится в статье, опубликованной 15 сентября в испанской газете La Razón
Издание напоминает
, что правящая Испанская социалистическая рабочая партия поддерживает расширение НАТО и поддерживает киевский режим, в то время, как другой член правящей коалиции – партия Podemos ("Мы можем") выступает против расширения западного военного блока и за нейтралитет страны в вооружённом конфликте на Украине.
Газета приводит отрывки из выступления Херардо Писарельо, депутата от Podemos, который заявил, что европейцы капитулируют перед геополитическими приоритетами США, которые заинтересованы в том, чтобы Европа осталась без собственной оборонной политики.
Депутат также указал на то, что США ведут войну против России и Китая чужими руками, "без своих убитых".
Согласие на это (участие Европы в такой войне – ред.) — это не переход на сторону подвергшихся нападению, это подчинение себя военно-экономической олигархии, которой нет дела до судьбы подвергшихся нападению
Херардо Писарельо
Испанский депутат
В ходе выступления он призвал к поддержке дипломатических усилий, направленных на достижение мира.
Партия Podemos является четвёртой по количеству голосующих за неё испанских избирателей и имеет 23 депутатских места из 349 в парламенте страны.