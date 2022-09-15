https://ukraina.ru/20220915/1038769732.html

Мощная радиационная авария, обстрел колонии, взрывы в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 15 сентября

Мощная радиационная авария, обстрел колонии, взрывы в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 15 сентября - 15.09.2022 Украина.ру

Мощная радиационная авария, обстрел колонии, взрывы в Херсоне. Главное на Украине на 16:00 15 сентября

Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T16:00

2022-09-15T16:00

2022-09-15T16:52

каховка

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взрывы

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ВСУ пытаются спровоцировать масштабную радиационную аварию. Донецкая исправительная колония подверглась артобстрелу со стороны украинских войск. В Херсоне произошло более пяти мощных взрывов.Зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил, что ВСУ намеренно обстреливают «наиболее уязвимые узлы» Запорожской атомной электростанции (АЭС), провоцируя таким образом масштабную радиационную аварию.По его словам, Россия разделяет выводы Гендиректора МАГАТЭ о том, что основную угрозу безопасности ЗАЭС представляют обстрелы ее территории.«Подчеркиваем: США и ЕС своим замалчиванием ситуации с атаками на станцию поощряют опасные провокации киевского режима», — добавил Буякевич.Запорожская АЭС находится под контролем российских военных и подвергается частым обстрелам со стороны Украины. Последний из работавших энергоблоков АЭС — шестой — был остановлен на прошлой неделе. Причиной стало повреждение высоковольтных ЛЭП, по которым генерирующаяся на станции электроэнергия подавалась в систему. Единственная работавшая ЛЭП идет на подконтрольные Киеву территории, но власти Запорожской области сообщали, что она несколько дней не принимала энергию.В четверг глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга отметил, что вариант возобновления работы Запорожской атомной электростанции, последний реактор которой был остановлен в минувшие выходные, рассматривается. «1700 человек дежурного состава постоянно работают на самой станции. В случае ввода в эксплуатацию — а такой вариант сейчас рассматривается — я думаю, что люди будут готовы выйти в полном составе для проведения дальнейшей работы и контроля жизнедеятельности самой станции», — сказал он.По его словам, энергоснабжение Энергодара после остановки последнего энергоблока Запорожской АЭС обеспечивается за счет электроэнергии, поступающей из России.«Сейчас идет у нас электричество из Российской Федерации, Запорожская атомная станция ничего не вырабатывает», — сказал он.Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во время выступления на сессии Совета управляющих МАГАТЭ подчеркнул, что западным государствам известно, что украинская сторона обстреливает Запорожскую АЭС. Поэтому именно они несут ответственность за возможные ядерные инциденты, так как до сих пор не призвали Киев прекратить обстрелы. «Западные государства, безусловно, знают о том, что обстрелы осуществляет украинская сторона. В последнее время большинство из них воздерживаются от абсурдных утверждений о том, что русские на ЗАЭС вот уже почти два месяца систематически обстреливают сами себя. Но, если западные страны всерьез озабочены опасностью ядерной катастрофы, они должны прямо призвать Киев прекратить безрассудные действия. Пока они этого не сделали, ответственность за возможные ядерные инциденты ложится и на них», — говорится в тексте его выступления, размещенном в телеграм-канале миссии.Обстрелы ДонбассаУкраинские войска обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив 11 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Обстрелы Донецка были зафиксированы в 13:15 и 14:00, украинские силовики выпустили по Петровскому и Кировскому районам города по три снаряда калибрами 152 и 155 миллиметров.Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что при обстреле города мужчина получил ранения. Он также указал, что украинские войска обстреливают поселок шахты им. Н. А. Изотова, и призвал жителей поселка «уйти с улиц и переместиться в укрытия».Артобстрелу со стороны украинских войск подверглась и Донецкая исправительная колония, пострадавших нет, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.«Сегодня около 9 часов утра Донецкая исправительная колония Государственной службы исполнения наказаний минюста ДНР подверглась очередному артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Пострадавших среди осуждённых и личного состава нет», — сказано в телеграм-канале штаба.По данным мининформации ДНР, почти 48 тысяч абонентов остались без электроснабжения в ДНР в результате боевых действий.«В результате боевых действий в Кировском, Куйбышевском и Петровским районах обесточены 236 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались 47 550 абонентов. По данным СЦКК, обстрелы районов продолжаются», — говорится в сообщении министерства.Что касается Луганской Народной Республики, глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления по всему фронту.По словам Пасечника, ситуация в регионе остается напряженной, однако союзные войска гарантируют безопасность местным жителям.«Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. На сегодняшний день он находится практически у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме», — заявил он.Глава республики отметил, что предпринятая украинскими войсками попытка контрнаступления будет подавлена.Ранее Пасечник заявил, что Киев следует логике постепенного «затаскивания» НАТО на территорию Украины. Он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «все равно, сколько и где людей погибнет, где будут полыхать пожары войны».Взрывы в ХерсонеВооруженные силы Украины с конца августа ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. 3 сентября был нанесен ракетный удар по жилым кварталам Херсона.Более пяти взрывов прогремело в четверг в Херсоне, предположительно, работают российские силы ПВО.Взрывы были слышны около 14:15. При этом в небе над городом не видели следов от ракет.Официального подтверждения о работе российской системы ПВО пока не было.Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева в своем телеграм-канале рассказала об обстрелах Киселевки. Она подчеркнула, что большая часть ударов ВСУ при обстрелах пришлась по мирному населению.По ее словам, украинские войска мстят защитникам Херсонской области «за отличную боевую работу, пытаясь накрыть позиции артиллерией, но большинство прилетов приходится по мирному населению».Другой замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов в четверг сообщал, что ВСУ стягивают силы к селу Киселевка на автодороге между Херсоном и Николаевом.Как заявила Губарева, «Киселевка находится в надежных руках русских воинов».«Бойцы 127 полка НМ (Народной милиции. — Ред.) ДНР совместно с военнослужащими российской армии не только уверено держат оборону, но и гоняют по полям солдат ВСУ», — написала она.Замглавы ВГА региона также сообщила о захваченном союзными силами кузове-фургоне, «который использовался СБУ как допросная».Ранее украинские СМИ уже заявляли о взятии Киселевки в Херсонской области, однако эти утверждения были опровергнуты. В ночь на 14 сентября союзные силы отразили попытки наступления ВСУ у сел Давыдов Брод и Киселевка, сообщал Стремоусов. По его словам, предпосылки для изменения ситуации в пользу украинских войск на этих направлениях отсутствуют.В свою очередь, администрация Каховского района сообщает, что украинские войска продолжают обстреливать район Новой Каховки в Херсонской области, в районе в третий раз за сутки объявлена воздушная тревога.Глава администрации Каховского Района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские войска обстреливают гражданскую инфраструктуру района по семь-восемь раз за сутки.«Удары не прекращаются, обычно семь-восемь ударов за день. И все они приходятся по гражданской инфраструктуре. У нас ГЭС регулярно обстреливают, Центральный Каховский канал, Северо-Крымский канал, заводы, гражданские дома», — сказал Леонтьев.По его словам, в результате утренних обстрелов Новой Каховки украинскими войсками тяжелораненых и убитых нет.«Когда мы говорим о раненых, мы имеем в виду тяжелораненых. Тяжелых, убитых нет. А легкораненые есть всегда, после каждого ракетного удара. Люди уже привыкли, сами себе оказывают первую помощь, помогают прохожие и медики», — пояснил Леонтьев.По словам Стремоусова, в целом на херсонском направлении наблюдается наращивание украинских подразделений.«Мы продолжаем жить мирной жизнью, несмотря на то, что скопление этих орд и полчищ накапливается на херсонском направлении... Я искренне верю, что шансов у нацистов просто добежать до Херсона нет, потому что артиллерия, авиация, все ВКС, которые существуют сегодня в Российской Федерации, стоят на страже освобожденных территорий», — заверил он.

https://ukraina.ru/20220915/1038755842.html

https://ukraina.ru/20220915/1038741487.html

https://ukraina.ru/20220914/1038730950.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

каховка, хроники, эксклюзив, херсон, всу, днр, лнр, обстрелы, взрывы