https://ukraina.ru/20220915/1038769120.html

Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО

Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО - 15.09.2022 Украина.ру

Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО

Каждый регион России мог бы подготовить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев для участия в СВО, заявил 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров

2022-09-15T15:44

2022-09-15T15:44

2022-09-15T15:44

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мобилизация

кадыров

армия

добровольцы

спецоперация

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Кадыров отметил, что в масштабах государства в таком случае будет сформирован "внушительный военный контингент", 85 тыс. человек. По мнению Кадырова это – "почти армия".Глава Чечни настаивает на том, что самомобилизация сейчас необходима российским регионам.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сейчас не планируется общая мобилизация.

https://ukraina.ru/20220914/1038683749.html

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новости, мобилизация, кадыров, армия, добровольцы, спецоперация