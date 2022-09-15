Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО - 15.09.2022 Украина.ру
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Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО
Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО - 15.09.2022 Украина.ру
Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО
Каждый регион России мог бы подготовить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев для участия в СВО, заявил 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров
2022-09-15T15:44
2022-09-15T15:44
новости
мобилизация
кадыров
армия
добровольцы
спецоперация
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Кадыров отметил, что в масштабах государства в таком случае будет сформирован "внушительный военный контингент", 85 тыс. человек. По мнению Кадырова это – "почти армия".Глава Чечни настаивает на том, что самомобилизация сейчас необходима российским регионам.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сейчас не планируется общая мобилизация.
https://ukraina.ru/20220914/1038683749.html
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новости, мобилизация, кадыров, армия, добровольцы, спецоперация
Новости, мобилизация, Кадыров, Армия, добровольцы, Спецоперация

Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО

15:44 15.09.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие дворца танца Чеченского Государственного ансамбля "Вайнах"
Открытие дворца танца Чеченского Государственного ансамбля Вайнах - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Каждый регион России мог бы подготовить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев для участия в СВО, заявил 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров
Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев. Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я бы даже сказал, что это - минимум, который субъекты должны выполнить для начала.
Кадыров отметил, что в масштабах государства в таком случае будет сформирован "внушительный военный контингент", 85 тыс. человек. По мнению Кадырова это – "почти армия".
Глава Чечни настаивает на том, что самомобилизация сейчас необходима российским регионам.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сейчас не планируется общая мобилизация.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 05:55
Кнутов ответил на вопрос о необходимости мобилизацииМобилизация в России "ничего не даст" для ускорения достижения целей спецоперации на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
НовостимобилизацияКадыровАрмиядобровольцыСпецоперация
 
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