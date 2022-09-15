https://ukraina.ru/20220915/1038769120.html
Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО
Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО - 15.09.2022 Украина.ру
Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО
Каждый регион России мог бы подготовить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев для участия в СВО, заявил 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров
2022-09-15T15:44
2022-09-15T15:44
2022-09-15T15:44
новости
мобилизация
кадыров
армия
добровольцы
спецоперация
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Кадыров отметил, что в масштабах государства в таком случае будет сформирован "внушительный военный контингент", 85 тыс. человек. По мнению Кадырова это – "почти армия".Глава Чечни настаивает на том, что самомобилизация сейчас необходима российским регионам.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сейчас не планируется общая мобилизация.
https://ukraina.ru/20220914/1038683749.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мобилизация, кадыров, армия, добровольцы, спецоперация
Новости, мобилизация, Кадыров, Армия, добровольцы, Спецоперация
Кадыров предложил вариант "самомобилизации" всех регионов России в условиях СВО
Каждый регион России мог бы подготовить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев для участия в СВО, заявил 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров