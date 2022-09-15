Репрессии в Харьковской области: ГБР отчиталось о новых арестах - 15.09.2022 Украина.ру
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Репрессии в Харьковской области: ГБР отчиталось о новых арестах
Репрессии в Харьковской области: ГБР отчиталось о новых арестах - 15.09.2022 Украина.ру
Репрессии в Харьковской области: ГБР отчиталось о новых арестах
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины отчиталось о задержании троих "коллаборантов" в захваченном Изюме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 15 сентября
2022-09-15T15:29
2022-09-15T15:29
новости
гбр
харьковская область
репрессии
арест
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"Чиновница местной налоговой службы после начала войны продолжила работу уже в оккупационной администрации россиян. Она занималась подбором кадров для оккупационного совета Изюма, передавала информацию о местных патриотах Украины. Чтобы отблагодарить россиян за доверие, женщина не пропускала массовые мероприятия, где с гордостью рассказывала прокремлевским пропагандистам, как ей хорошо стало жить. Сюжеты с ее интервью изобиловали в эфирах российских каналов", - сообщается об одной из арестованных.Другая женщина, которая попала под каток репрессий, служила в народной милиции региона, оставшись выполнять свой долг, когда город был освобожден от власти киевского режима.Третья задержанная, по информации ГБР, работала в налоговой службе Купянска.Всем троим женщинам украинские правоохранители объявили подозрение в госизмене, что подразумевает наказание вплоть до пожизненного срока с конфискацией имущества.Накануне ГБР отчиталась о задержании двоих полицейских, служивших в Балаклее и Великом Бурлуке.Военно-гражданская администрация Харьковской области сообщала о массовых репрессиях, пытках и казнях в городах, занятых ВСУ.Военные киевского режима и иностранные наемники расстреливают мирных жителей в посёлке Великий Бурлук и городе Купянск, чтобы затем обвинить в этих преступлениях Россию. Об этом заявил глава администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев.В интервью Украина.ру политолог и радиоведущий Армен Гаспарян подчеркнул, что главная проблема состоит в том, что мирное население, которое теперь опять под "хутором" (киевским режимом), "снова будет подвергнуто политическим репрессиям и казням, как в Буче".
https://ukraina.ru/20220912/1038655056.html
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новости, гбр, харьковская область, репрессии, арест
Новости, ГБР, Харьковская область, репрессии, арест

Репрессии в Харьковской области: ГБР отчиталось о новых арестах

15:29 15.09.2022
 
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гбр
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины отчиталось о задержании троих "коллаборантов" в захваченном Изюме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 15 сентября
"Чиновница местной налоговой службы после начала войны продолжила работу уже в оккупационной администрации россиян. Она занималась подбором кадров для оккупационного совета Изюма, передавала информацию о местных патриотах Украины. Чтобы отблагодарить россиян за доверие, женщина не пропускала массовые мероприятия, где с гордостью рассказывала прокремлевским пропагандистам, как ей хорошо стало жить. Сюжеты с ее интервью изобиловали в эфирах российских каналов", - сообщается об одной из арестованных.
Другая женщина, которая попала под каток репрессий, служила в народной милиции региона, оставшись выполнять свой долг, когда город был освобожден от власти киевского режима.
Третья задержанная, по информации ГБР, работала в налоговой службе Купянска.
Всем троим женщинам украинские правоохранители объявили подозрение в госизмене, что подразумевает наказание вплоть до пожизненного срока с конфискацией имущества.
Накануне ГБР отчиталась о задержании двоих полицейских, служивших в Балаклее и Великом Бурлуке.
Военно-гражданская администрация Харьковской области сообщала о массовых репрессиях, пытках и казнях в городах, занятых ВСУ.
Военные киевского режима и иностранные наемники расстреливают мирных жителей в посёлке Великий Бурлук и городе Купянск, чтобы затем обвинить в этих преступлениях Россию. Об этом заявил глава администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев.
В интервью Украина.ру политолог и радиоведущий Армен Гаспарян подчеркнул, что
главная проблема состоит в том, что мирное население, которое теперь опять под "хутором" (киевским режимом), "снова будет подвергнуто политическим репрессиям и казням, как в Буче".
- РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 16:11
Репрессии в Харьковской области, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 12 сентября
 
НовостиГБРХарьковская областьрепрессииарест
 
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