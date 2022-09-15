https://ukraina.ru/20220915/1038768226.html

Репрессии в Харьковской области: ГБР отчиталось о новых арестах

Репрессии в Харьковской области: ГБР отчиталось о новых арестах - 15.09.2022 Украина.ру

Репрессии в Харьковской области: ГБР отчиталось о новых арестах

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины отчиталось о задержании троих "коллаборантов" в захваченном Изюме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 15 сентября

2022-09-15T15:29

2022-09-15T15:29

2022-09-15T15:29

новости

гбр

харьковская область

репрессии

арест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102406/27/1024062799_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_dbf1bc30d801f198f7b0f4e8e8db34e7.jpg

"Чиновница местной налоговой службы после начала войны продолжила работу уже в оккупационной администрации россиян. Она занималась подбором кадров для оккупационного совета Изюма, передавала информацию о местных патриотах Украины. Чтобы отблагодарить россиян за доверие, женщина не пропускала массовые мероприятия, где с гордостью рассказывала прокремлевским пропагандистам, как ей хорошо стало жить. Сюжеты с ее интервью изобиловали в эфирах российских каналов", - сообщается об одной из арестованных.Другая женщина, которая попала под каток репрессий, служила в народной милиции региона, оставшись выполнять свой долг, когда город был освобожден от власти киевского режима.Третья задержанная, по информации ГБР, работала в налоговой службе Купянска.Всем троим женщинам украинские правоохранители объявили подозрение в госизмене, что подразумевает наказание вплоть до пожизненного срока с конфискацией имущества.Накануне ГБР отчиталась о задержании двоих полицейских, служивших в Балаклее и Великом Бурлуке.Военно-гражданская администрация Харьковской области сообщала о массовых репрессиях, пытках и казнях в городах, занятых ВСУ.Военные киевского режима и иностранные наемники расстреливают мирных жителей в посёлке Великий Бурлук и городе Купянск, чтобы затем обвинить в этих преступлениях Россию. Об этом заявил глава администрации подконтрольной России части Харьковской области Виталий Ганчев.В интервью Украина.ру политолог и радиоведущий Армен Гаспарян подчеркнул, что главная проблема состоит в том, что мирное население, которое теперь опять под "хутором" (киевским режимом), "снова будет подвергнуто политическим репрессиям и казням, как в Буче".

https://ukraina.ru/20220912/1038655056.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, гбр, харьковская область, репрессии, арест