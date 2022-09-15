https://ukraina.ru/20220915/1038767063.html

"Может уезжать туда": в Крыму уволили преподавателя за песню о Bayraktar

"Может уезжать туда": в Крыму уволили преподавателя за песню о Bayraktar - 15.09.2022 Украина.ру

"Может уезжать туда": в Крыму уволили преподавателя за песню о Bayraktar

РИА Новости сообщают, что преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров уволен в Крыму после того, как включил в аудитории украинскую националистическую песню про турецкий ударный беспилотник Bayraktar. Сообщение об этом появилось 15 сентября

2022-09-15T15:02

2022-09-15T15:02

2022-09-15T15:02

новости

песня

преподаватель

увольнение

крым

национализм

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Ранее в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель в присутствии учеников включил в аудитории видеоролик с украинской националистической песней.Помимо увольнения преподавателю грозит и наказание в рамках закона. В пресс-службе МВД республики сообщили, что по случившемуся инциденту начата проверка."В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили в ведомстве.

https://ukraina.ru/20220915/1038760565.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, песня, преподаватель, увольнение, крым, национализм