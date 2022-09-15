"Может уезжать туда": в Крыму уволили преподавателя за песню о Bayraktar
РИА Новости сообщают, что преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозеров уволен в Крыму после того, как включил в аудитории украинскую националистическую песню про турецкий ударный беспилотник Bayraktar. Сообщение об этом появилось 15 сентября
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель в присутствии учеников включил в аудитории видеоролик с украинской националистической песней.
"Преподаватель техникума уволен. Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров, если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо", - сказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Помимо увольнения преподавателю грозит и наказание в рамках закона. В пресс-службе МВД республики сообщили, что по случившемуся инциденту начата проверка.
"В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщили в ведомстве.
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