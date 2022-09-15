https://ukraina.ru/20220915/1038766755.html

Женщина, пережившая перестройку и ставшая дипломатом благодаря России. Кто возглавит посольство США в РФ

Женщина, пережившая перестройку и ставшая дипломатом благодаря России. Кто возглавит посольство США в РФ - 15.09.2022 Украина.ру

Женщина, пережившая перестройку и ставшая дипломатом благодаря России. Кто возглавит посольство США в РФ

Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T15:14

2022-09-15T15:14

2022-09-15T15:14

эксклюзив

россия

сша

дипломатические отношения

посол

казахстан

туркменистан

армения

грузия

киргизия

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В момент, когда Белый дом открыто признаёт своё участие в разработке стратегии контрнаступления ВСУ против российских войск, американская дипмиссия в Москве остаётся без руководителя. Джон Салливан, назначенный послом США в РФ в 2019 году предыдущим президентом республиканцем Дональдом Трампом, вернулся на Родину 4 сентября, как подчеркнул представитель Госдепартамента в комментарии газете The Washington Post, в рамках плановой ротации, но позже сам дипломат рассказал изданию Politico, что завершил свою загранкомандировку досрочно в связи с серьёзным заболеванием супруги, а уже на следующий день, 5-го числа, Грейс Родригес скончалась от рака. Салливан подчеркнул, что решение уйти с должности посла США в Москве никак не было связано ни с политикой нынешней американской администрации во главе с президентом-демократом Джо Байденом, ни со специальной военной операцией России на Украине.Ряд бывших и действующих американских дипломатов в беседе с корреспондентами журнала Foreign Policy выразили мнение, что место главы дипмиссии в Москве может пустовать в течение нескольких месяцев, "отчасти учитывая негативное состояние двусторонних отношений после начала военных действий РФ на Украине". Затянуться процесс может также из-за необходимости утвердить кандидатуру нового посла в Сенате США и одобрения от российской стороны. Однако уже 14 сентября представители американской дипмиссии в Москве сообщили, что готовы в ближайшее время объявить имя нового руководителя. Российско-американские отношения на протяжении нескольких лет находятся в состоянии хуже некуда и практически сведены к нулю, но несмотря на это, власти обеих стран подчёркивают необходимость сохранения диалога, а должность посла США в РФ координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал "ключевым дипломатическим постом".И даже есть информация, кто его займёт. Источники газеты "Коммерсантъ" сообщили, что посольство в Москве может возглавить нынешний посол США в Армении Линн Трейси. Более того, по сведениям телеканала CNN, Вашингтон уже представил её кандидатуру России для получения агремана."Администрация Джо Байдена надеется в скором времени назначить её на место Джона Салливана. Сроки прибытия и официального назначения будут зависеть от того, согласится ли Россия принять её в качестве посла в период огромной напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой", - сказал один из дипломатических источников CNN.Как Россия перевернула жизнь ТрейсиО России дипломат знает не понаслышке. Получив степень бакалавра советологии в Университете Джорджии и выучив русский язык, Трейси переехала в Москву, где прожила с 1987 по 1990 годы."В молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия — тогда это был Советский Союз — становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!" - заявила она в 2017 году.В 1994 году Трейси поступила на дипломатическую службу в Госдепартамент США и отправилась в загранкомандировки в страны Центральной и Южной Азии, а спустя 20 лет вернулась в Москву – в качестве заместителя посла США в РФ, коим тогда был Джон Теффт (ранее руководивший американскими дипмиссиями в Грузии и на Украине). На этот период – с 2014 по 2017 годы – пришлось обострение российско-американских отношений из-за референдума в Крыму и Майдана на Украине. Сразу после назначения она совершила целое турне по российским регионам, расположенным не в центральной части страны, чтобы выяснить настроения определённых категорий населения: оппозиционеров, предпринимателей, студентов, политологов, представителей гражданского общества - причём действовала практически под прикрытием.Во Владивостоке 29-31 октября 2014 года американский дипломат провела встречу с местными бизнесменами в резиденции генерального консула США за закрытыми дверями, на которой пыталась донести тезис о том, что якобы Америка ввела против России санкции обоснованно, в ответ на нарушение ею международного права на Украине, но в будущем, несмотря на сложные времена, РФ и США смогут наладить экономические отношения.Трейси не делала никаких официальных заявлений по итогам визита, более того, убегала от журналистов в аэропорту.В 2015 году она посетила Якутск. И вот что написали местные СМИ: "Послы США (генеральный консул США во Владивостоке Эрик Холм-Олсен, его помощник по политико-экономическим вопросам Виктория Бутылева, начальник отдела безопасности генконсульства Майкл Сестарои Линн Трейси – ред.) мыкались по всяким закоулкам Якутска, не будучи допущены в деловые круги. И единственная нормальная встреча состоялась в клубе "Ротари". Тема заседания "Роль народной дипломатии в современности".По Екатеринбургу в 2016 году заместитель посла США в РФ передвигалась на Gelandewagen без регистрационных номеров и с тонированными стёклами, от журналистов, с которыми женщина не хотела общаться, машина скрылась в подземном паркинге отеля Hayatt, но позже Трейси всё же пришлось ответить на пару вопросов журналистов после экскурсии по Ельцин-центру. В ходе визита она побывала на ужине в резиденции генконсула США в Екатеринбурге Маркуса Микели, встретилась с местными чиновниками, европейскими дипломатами, работающими в городе, и уральскими промышленниками.В Челябинске в 2015-м Трейси повидалась с руководителем фонда "За природу" Андреем Талевлиным, признанным Минюстом РФ иностранным агентом, известным оппозиционными взглядами и, как выяснилось, получавшим финансирование от Штатов. Однако беседовали они не о природе и погоде, а об Украине."Необходимо признать существование достаточно глубоких разногласий между Россией и США по украинской ситуации", - заявила тогда американский дипломат.В Бурятию американские дипломаты приезжали дважды, в 2017 году они встречались с местными оппозиционерами, в частности с основателем движения "Эрхэ", бывшим лидером бурятского отделения молодёжной фракции партии "Яблоко" Доржо Дугаровым, который высказывался в поддержку украинских националистов и был привлечён к ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики. Вскоре после общения с Трейси и её коллегами мужчина уехал в США и получил политическое убежище.После завершения командировки в Москве Трейси работала старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США.Трейси многие годы замыкала кольцо Анаконды вокруг РоссииОстальная часть дипломатической службы Трейсли связана с Центральной и Южной Азией, причём преимущественно с постсовестскими соседями России. В 1995−1997 годах она работала в пакистанском Пешаваре, в 1997–2000 годах – в Киргизии, после чего вернулась в Вашингтон, где в 2000-2001 годах была сотрудником Управления специального представителя Госдепартамента США в новых независимых государствах, а в 2001–2002 годах - референтом по Грузии, после командировки в Афганистан в 2002-2003 годах становится референтом по Казахстану в Вашингтоне в 2003−2004 годах и отправляется на долгое время на работу за рубеж: в Казахстан в 2004 - 2006 годы, в Пакистан в статусе главы американского консульства в 2006- 2009 годы (где на неё совершили покушение, по завершении командировки получила награду "За проявленный героизм" от Хиллари Клинтон, бывшей тогда госсекретарём США) и в Туркменистан как заместитель посла США в 2010–2011 годах. В 2012-2014 годах Трейси в Вашингтоне работает заместителем помощника госсекретаря США по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента, затем до 2017 года находится в Москве, а в 2019-м назначена послом США в Армении.Трейси прикладывала максимум усилий, чтобы оторвать республики Центральной Азии от России и сблизить со Штатами. Так, в результате её деятельности в Туркменистане открыли представительства крупные американские компании Chevron, ExxonMobil, Jeneral Electric, Case. Дипломата выступала в поддержку проектов, способных связать страну с Западом.На международной конференции "Нефть и газ Туркменистана —2012" заместитель посла США заявила: "США поддерживают проект строительства Транскаспийского трубопровода, по которому ведут переговоры Туркмения, Азербайджан и Евросоюз. США придерживаются мнения, что если Туркмения и Азербайджан придут к соглашению о трубопроводе, который пересекает только их территориальные воды, то ни одна другая страна не может наложить вето на это решение".Газопровод должен связать Туркменистан с Азербайджаном с последующим транзитом энергоносителей в Европу, с октября 2021 года проект заморожен, но ходят разговоры о возобновлении его реализации.В период работы Трейси заместителем помощника госсекретаря США по Центральной Азии, произошло потепление отношений между США и Узбекистаном, тогда же Ташкент объявил о выходе из ОДКБ, в которой состоял вместе с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Киргизией и Таджикистаном.Создание зоны нестабильности вокруг российских границ – вот чем американские чиновники занимаются на протяжении многих лет, замыкают "кольцо анаконды", и Трейси сыграла в этом не последнюю роль.Реанимирует ли российско-американские отношения новый посол?В России не питают никаких иллюзий насчёт улучшения отношений с Вашингтоном в связи со сменой посла в Москве."Я сомневаюсь, что что-то изменится от этого назначения. Посмотрим", - сказал председатель комитета Совета Федерации, бывший заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.Аналогичной точки зрения придерживается и его первый заместитель Сергей Кисляк, в 2008-2017 годах занимавший должность посла РФ в США."Трудно себе представить, что что-то может измениться в условиях, когда Вашингтон держит отношения в таком состоянии", - заявил сенатор, отметив, что лично с Трейси не знаком.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал, что вряд ли можно связывать какие-то надежды на улучшение отношений с приходом нового главы американской дипмиссии.В свою очередь, председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов подчёркивает, что с учётом крайне конфликтного уровня отношений России с США важна личность посла."В том смысле, что его профессионализм важен для того, чтобы не довести дело до горячей фазы этого конфликта. Если это будет Трейси, то дипломат она опытный, с языком, знающий Россию и Ближнее зарубежье. Скорее всего, кого бы ни назначили, кардинально это ситуацию в ближайшее время не изменит. Пусть хотя бы не ухудшит. Маленькая надежда на это есть", – сказал депутат.В нынешних геополитических условиях отсутствие отрицательного результата действительно можно расценивать как положительный результат.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, дипломатические отношения, посол, казахстан, туркменистан, армения, грузия, киргизия