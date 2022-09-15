Женщина, пережившая перестройку и ставшая дипломатом благодаря России. Кто возглавит посольство США в РФ - 15.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220915/1038766755.html
Женщина, пережившая перестройку и ставшая дипломатом благодаря России. Кто возглавит посольство США в РФ
Женщина, пережившая перестройку и ставшая дипломатом благодаря России. Кто возглавит посольство США в РФ - 15.09.2022 Украина.ру
Женщина, пережившая перестройку и ставшая дипломатом благодаря России. Кто возглавит посольство США в РФ
Украина.ру, 15.09.2022
2022-09-15T15:14
2022-09-15T15:14
эксклюзив
россия
сша
дипломатические отношения
посол
казахстан
туркменистан
армения
грузия
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038767312_1156:673:2572:1470_1920x0_80_0_0_8adaff056a21dc66a6ad57550921410a.jpg.webp
В момент, когда Белый дом открыто признаёт своё участие в разработке стратегии контрнаступления ВСУ против российских войск, американская дипмиссия в Москве остаётся без руководителя. Джон Салливан, назначенный послом США в РФ в 2019 году предыдущим президентом республиканцем Дональдом Трампом, вернулся на Родину 4 сентября, как подчеркнул представитель Госдепартамента в комментарии газете The Washington Post, в рамках плановой ротации, но позже сам дипломат рассказал изданию Politico, что завершил свою загранкомандировку досрочно в связи с серьёзным заболеванием супруги, а уже на следующий день, 5-го числа, Грейс Родригес скончалась от рака. Салливан подчеркнул, что решение уйти с должности посла США в Москве никак не было связано ни с политикой нынешней американской администрации во главе с президентом-демократом Джо Байденом, ни со специальной военной операцией России на Украине.Ряд бывших и действующих американских дипломатов в беседе с корреспондентами журнала Foreign Policy выразили мнение, что место главы дипмиссии в Москве может пустовать в течение нескольких месяцев, "отчасти учитывая негативное состояние двусторонних отношений после начала военных действий РФ на Украине". Затянуться процесс может также из-за необходимости утвердить кандидатуру нового посла в Сенате США и одобрения от российской стороны. Однако уже 14 сентября представители американской дипмиссии в Москве сообщили, что готовы в ближайшее время объявить имя нового руководителя. Российско-американские отношения на протяжении нескольких лет находятся в состоянии хуже некуда и практически сведены к нулю, но несмотря на это, власти обеих стран подчёркивают необходимость сохранения диалога, а должность посла США в РФ координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал "ключевым дипломатическим постом".И даже есть информация, кто его займёт. Источники газеты "Коммерсантъ" сообщили, что посольство в Москве может возглавить нынешний посол США в Армении Линн Трейси. Более того, по сведениям телеканала CNN, Вашингтон уже представил её кандидатуру России для получения агремана."Администрация Джо Байдена надеется в скором времени назначить её на место Джона Салливана. Сроки прибытия и официального назначения будут зависеть от того, согласится ли Россия принять её в качестве посла в период огромной напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой", - сказал один из дипломатических источников CNN.Как Россия перевернула жизнь ТрейсиО России дипломат знает не понаслышке. Получив степень бакалавра советологии в Университете Джорджии и выучив русский язык, Трейси переехала в Москву, где прожила с 1987 по 1990 годы."В молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия — тогда это был Советский Союз — становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!" - заявила она в 2017 году.В 1994 году Трейси поступила на дипломатическую службу в Госдепартамент США и отправилась в загранкомандировки в страны Центральной и Южной Азии, а спустя 20 лет вернулась в Москву – в качестве заместителя посла США в РФ, коим тогда был Джон Теффт (ранее руководивший американскими дипмиссиями в Грузии и на Украине). На этот период – с 2014 по 2017 годы – пришлось обострение российско-американских отношений из-за референдума в Крыму и Майдана на Украине. Сразу после назначения она совершила целое турне по российским регионам, расположенным не в центральной части страны, чтобы выяснить настроения определённых категорий населения: оппозиционеров, предпринимателей, студентов, политологов, представителей гражданского общества - причём действовала практически под прикрытием.Во Владивостоке 29-31 октября 2014 года американский дипломат провела встречу с местными бизнесменами в резиденции генерального консула США за закрытыми дверями, на которой пыталась донести тезис о том, что якобы Америка ввела против России санкции обоснованно, в ответ на нарушение ею международного права на Украине, но в будущем, несмотря на сложные времена, РФ и США смогут наладить экономические отношения.Трейси не делала никаких официальных заявлений по итогам визита, более того, убегала от журналистов в аэропорту.В 2015 году она посетила Якутск. И вот что написали местные СМИ: "Послы США (генеральный консул США во Владивостоке Эрик Холм-Олсен, его помощник по политико-экономическим вопросам Виктория Бутылева, начальник отдела безопасности генконсульства Майкл Сестарои Линн Трейси – ред.) мыкались по всяким закоулкам Якутска, не будучи допущены в деловые круги. И единственная нормальная встреча состоялась в клубе "Ротари". Тема заседания "Роль народной дипломатии в современности".По Екатеринбургу в 2016 году заместитель посла США в РФ передвигалась на Gelandewagen без регистрационных номеров и с тонированными стёклами, от журналистов, с которыми женщина не хотела общаться, машина скрылась в подземном паркинге отеля Hayatt, но позже Трейси всё же пришлось ответить на пару вопросов журналистов после экскурсии по Ельцин-центру. В ходе визита она побывала на ужине в резиденции генконсула США в Екатеринбурге Маркуса Микели, встретилась с местными чиновниками, европейскими дипломатами, работающими в городе, и уральскими промышленниками.В Челябинске в 2015-м Трейси повидалась с руководителем фонда "За природу" Андреем Талевлиным, признанным Минюстом РФ иностранным агентом, известным оппозиционными взглядами и, как выяснилось, получавшим финансирование от Штатов. Однако беседовали они не о природе и погоде, а об Украине."Необходимо признать существование достаточно глубоких разногласий между Россией и США по украинской ситуации", - заявила тогда американский дипломат.В Бурятию американские дипломаты приезжали дважды, в 2017 году они встречались с местными оппозиционерами, в частности с основателем движения "Эрхэ", бывшим лидером бурятского отделения молодёжной фракции партии "Яблоко" Доржо Дугаровым, который высказывался в поддержку украинских националистов и был привлечён к ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики. Вскоре после общения с Трейси и её коллегами мужчина уехал в США и получил политическое убежище.После завершения командировки в Москве Трейси работала старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США.Трейси многие годы замыкала кольцо Анаконды вокруг РоссииОстальная часть дипломатической службы Трейсли связана с Центральной и Южной Азией, причём преимущественно с постсовестскими соседями России. В 1995−1997 годах она работала в пакистанском Пешаваре, в 1997–2000 годах – в Киргизии, после чего вернулась в Вашингтон, где в 2000-2001 годах была сотрудником Управления специального представителя Госдепартамента США в новых независимых государствах, а в 2001–2002 годах - референтом по Грузии, после командировки в Афганистан в 2002-2003 годах становится референтом по Казахстану в Вашингтоне в 2003−2004 годах и отправляется на долгое время на работу за рубеж: в Казахстан в 2004 - 2006 годы, в Пакистан в статусе главы американского консульства в 2006- 2009 годы (где на неё совершили покушение, по завершении командировки получила награду "За проявленный героизм" от Хиллари Клинтон, бывшей тогда госсекретарём США) и в Туркменистан как заместитель посла США в 2010–2011 годах. В 2012-2014 годах Трейси в Вашингтоне работает заместителем помощника госсекретаря США по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента, затем до 2017 года находится в Москве, а в 2019-м назначена послом США в Армении.Трейси прикладывала максимум усилий, чтобы оторвать республики Центральной Азии от России и сблизить со Штатами. Так, в результате её деятельности в Туркменистане открыли представительства крупные американские компании Chevron, ExxonMobil, Jeneral Electric, Case. Дипломата выступала в поддержку проектов, способных связать страну с Западом.На международной конференции "Нефть и газ Туркменистана —2012" заместитель посла США заявила: "США поддерживают проект строительства Транскаспийского трубопровода, по которому ведут переговоры Туркмения, Азербайджан и Евросоюз. США придерживаются мнения, что если Туркмения и Азербайджан придут к соглашению о трубопроводе, который пересекает только их территориальные воды, то ни одна другая страна не может наложить вето на это решение".Газопровод должен связать Туркменистан с Азербайджаном с последующим транзитом энергоносителей в Европу, с октября 2021 года проект заморожен, но ходят разговоры о возобновлении его реализации.В период работы Трейси заместителем помощника госсекретаря США по Центральной Азии, произошло потепление отношений между США и Узбекистаном, тогда же Ташкент объявил о выходе из ОДКБ, в которой состоял вместе с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Киргизией и Таджикистаном.Создание зоны нестабильности вокруг российских границ – вот чем американские чиновники занимаются на протяжении многих лет, замыкают "кольцо анаконды", и Трейси сыграла в этом не последнюю роль.Реанимирует ли российско-американские отношения новый посол?В России не питают никаких иллюзий насчёт улучшения отношений с Вашингтоном в связи со сменой посла в Москве."Я сомневаюсь, что что-то изменится от этого назначения. Посмотрим", - сказал председатель комитета Совета Федерации, бывший заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.Аналогичной точки зрения придерживается и его первый заместитель Сергей Кисляк, в 2008-2017 годах занимавший должность посла РФ в США."Трудно себе представить, что что-то может измениться в условиях, когда Вашингтон держит отношения в таком состоянии", - заявил сенатор, отметив, что лично с Трейси не знаком.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал, что вряд ли можно связывать какие-то надежды на улучшение отношений с приходом нового главы американской дипмиссии.В свою очередь, председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов подчёркивает, что с учётом крайне конфликтного уровня отношений России с США важна личность посла."В том смысле, что его профессионализм важен для того, чтобы не довести дело до горячей фазы этого конфликта. Если это будет Трейси, то дипломат она опытный, с языком, знающий Россию и Ближнее зарубежье. Скорее всего, кого бы ни назначили, кардинально это ситуацию в ближайшее время не изменит. Пусть хотя бы не ухудшит. Маленькая надежда на это есть", – сказал депутат.В нынешних геополитических условиях отсутствие отрицательного результата действительно можно расценивать как положительный результат.
https://ukraina.ru/20191003/1025183888.html
https://ukraina.ru/20170613/1018767648.html
https://ukraina.ru/20220526/1034036594.html
https://ukraina.ru/20220914/1038725100.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038767312_1135:664:2561:1733_1920x0_80_0_0_722fa821b9cdbeb765c9920da11796fc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, сша, дипломатические отношения, посол, казахстан, туркменистан, армения, грузия, киргизия
Эксклюзив, Россия, США, дипломатические отношения, посол, Казахстан, Туркменистан, Армения, Грузия, Киргизия

Женщина, пережившая перестройку и ставшая дипломатом благодаря России. Кто возглавит посольство США в РФ

15:14 15.09.2022
 
© РИА Новости . Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДень памяти жертв геноцида армянского народа
День памяти жертв геноцида армянского народа - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать в
Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
В момент, когда Белый дом открыто признаёт своё участие в разработке стратегии контрнаступления ВСУ против российских войск, американская дипмиссия в Москве остаётся без руководителя.
Джон Салливан, назначенный послом США в РФ в 2019 году предыдущим президентом республиканцем Дональдом Трампом, вернулся на Родину 4 сентября, как подчеркнул представитель Госдепартамента в комментарии газете The Washington Post, в рамках плановой ротации, но позже сам дипломат рассказал изданию Politico, что завершил свою загранкомандировку досрочно в связи с серьёзным заболеванием супруги, а уже на следующий день, 5-го числа, Грейс Родригес скончалась от рака. Салливан подчеркнул, что решение уйти с должности посла США в Москве никак не было связано ни с политикой нынешней американской администрации во главе с президентом-демократом Джо Байденом, ни со специальной военной операцией России на Украине.
Ряд бывших и действующих американских дипломатов в беседе с корреспондентами журнала Foreign Policy выразили мнение, что место главы дипмиссии в Москве может пустовать в течение нескольких месяцев, "отчасти учитывая негативное состояние двусторонних отношений после начала военных действий РФ на Украине". Затянуться процесс может также из-за необходимости утвердить кандидатуру нового посла в Сенате США и одобрения от российской стороны.
Однако уже 14 сентября представители американской дипмиссии в Москве сообщили, что готовы в ближайшее время объявить имя нового руководителя. Российско-американские отношения на протяжении нескольких лет находятся в состоянии хуже некуда и практически сведены к нулю, но несмотря на это, власти обеих стран подчёркивают необходимость сохранения диалога, а должность посла США в РФ координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал "ключевым дипломатическим постом".
И даже есть информация, кто его займёт. Источники газеты "Коммерсантъ" сообщили, что посольство в Москве может возглавить нынешний посол США в Армении Линн Трейси. Более того, по сведениям телеканала CNN, Вашингтон уже представил её кандидатуру России для получения агремана.
Посол США в РФ Д. Хантсман посетил Казань - РИА Новости, 1920, 03.10.2019
3 октября 2019, 07:18
Из проруби в валенки. Россию покинул американский посол-мормон, влюбившийся в пельмениВ четверг, 3 октября, свою миссию в качестве посла США в России завершает Джон Хантсман. За два года его работы в Москве российско-американские отношения пережили непростые времена
"Администрация Джо Байдена надеется в скором времени назначить её на место Джона Салливана. Сроки прибытия и официального назначения будут зависеть от того, согласится ли Россия принять её в качестве посла в период огромной напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой", - сказал один из дипломатических источников CNN.
Как Россия перевернула жизнь Трейси
О России дипломат знает не понаслышке. Получив степень бакалавра советологии в Университете Джорджии и выучив русский язык, Трейси переехала в Москву, где прожила с 1987 по 1990 годы.
"В молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия — тогда это был Советский Союз — становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом!" - заявила она в 2017 году.
В 1994 году Трейси поступила на дипломатическую службу в Госдепартамент США и отправилась в загранкомандировки в страны Центральной и Южной Азии, а спустя 20 лет вернулась в Москву – в качестве заместителя посла США в РФ, коим тогда был Джон Теффт (ранее руководивший американскими дипмиссиями в Грузии и на Украине). На этот период – с 2014 по 2017 годы – пришлось обострение российско-американских отношений из-за референдума в Крыму и Майдана на Украине. Сразу после назначения она совершила целое турне по российским регионам, расположенным не в центральной части страны, чтобы выяснить настроения определённых категорий населения: оппозиционеров, предпринимателей, студентов, политологов, представителей гражданского общества - причём действовала практически под прикрытием.
Во Владивостоке 29-31 октября 2014 года американский дипломат провела встречу с местными бизнесменами в резиденции генерального консула США за закрытыми дверями, на которой пыталась донести тезис о том, что якобы Америка ввела против России санкции обоснованно, в ответ на нарушение ею международного права на Украине, но в будущем, несмотря на сложные времена, РФ и США смогут наладить экономические отношения.Трейси не делала никаких официальных заявлений по итогам визита, более того, убегала от журналистов в аэропорту.
Президент РФ В. Путин принял участие в работе XXI Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.06.2017
13 июня 2017, 09:25
Путин: США поддерживали террористов для дестабилизации в РоссииПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона располагает доказательствами, что американские власти поддерживали чеченских боевиков, чтобы раскачать ситуацию внутри страны
В 2015 году она посетила Якутск. И вот что написали местные СМИ: "Послы США (генеральный консул США во Владивостоке Эрик Холм-Олсен, его помощник по политико-экономическим вопросам Виктория Бутылева, начальник отдела безопасности генконсульства Майкл Сестарои Линн Трейси – ред.) мыкались по всяким закоулкам Якутска, не будучи допущены в деловые круги. И единственная нормальная встреча состоялась в клубе "Ротари". Тема заседания "Роль народной дипломатии в современности".
По Екатеринбургу в 2016 году заместитель посла США в РФ передвигалась на Gelandewagen без регистрационных номеров и с тонированными стёклами, от журналистов, с которыми женщина не хотела общаться, машина скрылась в подземном паркинге отеля Hayatt, но позже Трейси всё же пришлось ответить на пару вопросов журналистов после экскурсии по Ельцин-центру. В ходе визита она побывала на ужине в резиденции генконсула США в Екатеринбурге Маркуса Микели, встретилась с местными чиновниками, европейскими дипломатами, работающими в городе, и уральскими промышленниками.
В Челябинске в 2015-м Трейси повидалась с руководителем фонда "За природу" Андреем Талевлиным, признанным Минюстом РФ иностранным агентом, известным оппозиционными взглядами и, как выяснилось, получавшим финансирование от Штатов. Однако беседовали они не о природе и погоде, а об Украине.
"Необходимо признать существование достаточно глубоких разногласий между Россией и США по украинской ситуации", - заявила тогда американский дипломат.
В Бурятию американские дипломаты приезжали дважды, в 2017 году они встречались с местными оппозиционерами, в частности с основателем движения "Эрхэ", бывшим лидером бурятского отделения молодёжной фракции партии "Яблоко" Доржо Дугаровым, который высказывался в поддержку украинских националистов и был привлечён к ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики. Вскоре после общения с Трейси и её коллегами мужчина уехал в США и получил политическое убежище.
После завершения командировки в Москве Трейси работала старшим советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США.
Трейси многие годы замыкала кольцо Анаконды вокруг России
Остальная часть дипломатической службы Трейсли связана с Центральной и Южной Азией, причём преимущественно с постсовестскими соседями России.
В 1995−1997 годах она работала в пакистанском Пешаваре, в 1997–2000 годах – в Киргизии, после чего вернулась в Вашингтон, где в 2000-2001 годах была сотрудником Управления специального представителя Госдепартамента США в новых независимых государствах, а в 2001–2002 годах - референтом по Грузии, после командировки в Афганистан в 2002-2003 годах становится референтом по Казахстану в Вашингтоне в 2003−2004 годах и отправляется на долгое время на работу за рубеж: в Казахстан в 2004 - 2006 годы, в Пакистан в статусе главы американского консульства в 2006- 2009 годы (где на неё совершили покушение, по завершении командировки получила награду "За проявленный героизм" от Хиллари Клинтон, бывшей тогда госсекретарём США) и в Туркменистан как заместитель посла США в 2010–2011 годах. В 2012-2014 годах Трейси в Вашингтоне работает заместителем помощника госсекретаря США по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента, затем до 2017 года находится в Москве, а в 2019-м назначена послом США в Армении.
- РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 12:42
Посланцы хаоса. США затачивают страны Азии против России и КитаяПервое дальневосточное турне президента США Джо Байдена, начавшееся с визита в Южную Корею 20 мая 2022 года и продолжившееся в Японии, практически совпало по времени с поездкой в страны Центральной Азии высокопоставленной делегации американского Госдепа 23-27 мая сего же года. Такое вот совпадение
Трейси прикладывала максимум усилий, чтобы оторвать республики Центральной Азии от России и сблизить со Штатами. Так, в результате её деятельности в Туркменистане открыли представительства крупные американские компании Chevron, ExxonMobil, Jeneral Electric, Case. Дипломата выступала в поддержку проектов, способных связать страну с Западом.
На международной конференции "Нефть и газ Туркменистана —2012" заместитель посла США заявила: "США поддерживают проект строительства Транскаспийского трубопровода, по которому ведут переговоры Туркмения, Азербайджан и Евросоюз. США придерживаются мнения, что если Туркмения и Азербайджан придут к соглашению о трубопроводе, который пересекает только их территориальные воды, то ни одна другая страна не может наложить вето на это решение".
Газопровод должен связать Туркменистан с Азербайджаном с последующим транзитом энергоносителей в Европу, с октября 2021 года проект заморожен, но ходят разговоры о возобновлении его реализации.
В период работы Трейси заместителем помощника госсекретаря США по Центральной Азии, произошло потепление отношений между США и Узбекистаном, тогда же Ташкент объявил о выходе из ОДКБ, в которой состоял вместе с Россией, Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Киргизией и Таджикистаном.
Создание зоны нестабильности вокруг российских границ – вот чем американские чиновники занимаются на протяжении многих лет, замыкают "кольцо анаконды", и Трейси сыграла в этом не последнюю роль.
Реанимирует ли российско-американские отношения новый посол?
В России не питают никаких иллюзий насчёт улучшения отношений с Вашингтоном в связи со сменой посла в Москве.
"Я сомневаюсь, что что-то изменится от этого назначения. Посмотрим", - сказал председатель комитета Совета Федерации, бывший заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Аналогичной точки зрения придерживается и его первый заместитель Сергей Кисляк, в 2008-2017 годах занимавший должность посла РФ в США.
"Трудно себе представить, что что-то может измениться в условиях, когда Вашингтон держит отношения в таком состоянии", - заявил сенатор, отметив, что лично с Трейси не знаком.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал, что вряд ли можно связывать какие-то надежды на улучшение отношений с приходом нового главы американской дипмиссии.
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 14:08
Визовая война. США беспрецедентно нарушили международные обязательства в отношении России
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов подчёркивает, что с учётом крайне конфликтного уровня отношений России с США важна личность посла.
"В том смысле, что его профессионализм важен для того, чтобы не довести дело до горячей фазы этого конфликта. Если это будет Трейси, то дипломат она опытный, с языком, знающий Россию и Ближнее зарубежье. Скорее всего, кого бы ни назначили, кардинально это ситуацию в ближайшее время не изменит. Пусть хотя бы не ухудшит. Маленькая надежда на это есть", – сказал депутат.
В нынешних геополитических условиях отсутствие отрицательного результата действительно можно расценивать как положительный результат.
 
ЭксклюзивРоссияСШАдипломатические отношенияпосолКазахстанТуркменистанАрменияГрузияКиргизия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:14Женщина, пережившая перестройку и ставшая дипломатом благодаря России. Кто возглавит посольство США в РФ
15:02"Может уезжать туда": в Крыму уволили преподавателя за песню о Bayraktar
14:52Ренат Карчаа, сопровождавший главу МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС: украинцы угрожали моей дочери убийством
14:29Захарова обозначила красную линию для США по Украине
14:19"Если договориться не удастся – поедут в Сибирь тапочки шить": Ищенко о европейских перспективах. Видео
14:18Два взрыва прогремели в Мелитополе
14:13Playboy передумал уходить с Украины
14:02Аллергия на Брежневу: певицу раскритиковали за наживу на россиянах
13:59Генеральское сражение: Залужный против Сырского
13:54Украинским военным выдают кровавую зимнюю форму покойников
13:46Прах над Пенсильванией. Смерть мифа о возможности уехать куда-то за счастьем...
13:20Вскрылись подробности состояния Зеленского после аварии
13:19"У них нет никаких шансов": в Херсоне рассказали о попытках ВСУ прорваться в область
13:19Спешат: Польша за репарациями, Киев за гарантиями
12:55Виктор Литовкин: Не отступление, а маневр, чтобы вывести людей из-под удара
12:37Депутат Гаврилов: что такое многоцветие ШОС и зачем эта организация нужна России
12:27С обогревателями или при свечах. Что еще нужно украинцам, чтобы пережить зиму
12:11"Подсанкционный картель". Что может стать платформой антизападного блока
12:00Пострадавшие дети, покушения на Херсон, гарантии безопасности. Главное на Украине на 12:00 15 сентября
12:00"Превышает во много раз ЕС": эксперт рассказал о формате взаимодействия ШОС
Лента новостейМолния