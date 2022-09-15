Playboy передумал уходить с Украины
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Playboy передумал уходить с Украины
Playboy передумал уходить с Украины
Playboy передумал уходить с Украины
Совладелец бренда Playboy на Украине Александр Шевченко объявил, что журнал все же не будет закрываться. Его объяснение 15 сентября опубликовало украинское издание "Страна"
2022-09-15T14:13
2022-09-15T14:13
playboy
новости
украина
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Ранее он сообщал, что журнал "Playboy Украина" прекратит свое существование с 1 января 2023 года, при этом заявил, что причины ему так и не были озвучены.Также Шевченко утверждал, что связывает решение владельцев журнала с выходом в этом году на Украине спецномера Playboy со словом "война" на обложке и кадрами боевых действий. Этот выпуск не был согласован с американским офисом.По одной неофициальной версии, украинские представители торговой марки Playboy просто решили зарабатывать на бренде, выпуская футболки с логотипом, по другой – "стать продуктовой компанией".
https://ukraina.ru/20220909/1038585284.html
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playboy, новости, украина
Playboy, Новости, Украина

Playboy передумал уходить с Украины

14:13 15.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦеремония награждения девушки года по версии журнала Playboy
Церемония награждения девушки года по версии журнала Playboy - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
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Совладелец бренда Playboy на Украине Александр Шевченко объявил, что журнал все же не будет закрываться. Его объяснение 15 сентября опубликовало украинское издание "Страна"
"Сегодня мы получили неожиданное письмо. В письме центральный офис сообщил, что в "знак нашей поддержки" продлевает действие лицензии. Возможно, в правлении не знали о таком решении менеджмента, возможно, из-за публикаций в прессе информация дошла до акционеров - это лишь мои догадки, комментариев по этому поводу нет. Вся команда Playboy Ukraine очень обрадовались такому решению и благодарны всем за поддержку", - сказал Шевченко.
Ранее он сообщал, что журнал "Playboy Украина" прекратит свое существование с 1 января 2023 года, при этом заявил, что причины ему так и не были озвучены.
Также Шевченко утверждал, что связывает решение владельцев журнала с выходом в этом году на Украине спецномера Playboy со словом "война" на обложке и кадрами боевых действий. Этот выпуск не был согласован с американским офисом.
"Playboy Украина"
Playboy Украина
"Playboy Украина"
По одной неофициальной версии, украинские представители торговой марки Playboy просто решили зарабатывать на бренде, выпуская футболки с логотипом, по другой – "стать продуктовой компанией".
Церемония награждения девушки года по версии журнала Playboy в клубе Арена в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 12:44
Playboy обиделся на УкраинуАмериканские владельцы мужского журнала Playboy закрывают украинскую версию издания. Такую новость вечером 8 сентября в своих соцсетях опубликовал совладелец Playboy Украина Александр Шевченко
 
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