https://ukraina.ru/20220915/1038763932.html

Playboy передумал уходить с Украины

Playboy передумал уходить с Украины

Playboy передумал уходить с Украины

Совладелец бренда Playboy на Украине Александр Шевченко объявил, что журнал все же не будет закрываться. Его объяснение 15 сентября опубликовало украинское издание "Страна"

2022-09-15T14:13

2022-09-15T14:13

2022-09-15T14:13

playboy

новости

украина

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Ранее он сообщал, что журнал "Playboy Украина" прекратит свое существование с 1 января 2023 года, при этом заявил, что причины ему так и не были озвучены.Также Шевченко утверждал, что связывает решение владельцев журнала с выходом в этом году на Украине спецномера Playboy со словом "война" на обложке и кадрами боевых действий. Этот выпуск не был согласован с американским офисом.По одной неофициальной версии, украинские представители торговой марки Playboy просто решили зарабатывать на бренде, выпуская футболки с логотипом, по другой – "стать продуктовой компанией".

https://ukraina.ru/20220909/1038585284.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

playboy, новости, украина