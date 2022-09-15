https://ukraina.ru/20220915/1038763932.html
Playboy передумал уходить с Украины
Playboy передумал уходить с Украины
Playboy передумал уходить с Украины
Совладелец бренда Playboy на Украине Александр Шевченко объявил, что журнал все же не будет закрываться. Его объяснение 15 сентября опубликовало украинское издание "Страна"
2022-09-15T14:13
2022-09-15T14:13
2022-09-15T14:13
playboy
новости
украина
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Ранее он сообщал, что журнал "Playboy Украина" прекратит свое существование с 1 января 2023 года, при этом заявил, что причины ему так и не были озвучены.Также Шевченко утверждал, что связывает решение владельцев журнала с выходом в этом году на Украине спецномера Playboy со словом "война" на обложке и кадрами боевых действий. Этот выпуск не был согласован с американским офисом.По одной неофициальной версии, украинские представители торговой марки Playboy просто решили зарабатывать на бренде, выпуская футболки с логотипом, по другой – "стать продуктовой компанией".
https://ukraina.ru/20220909/1038585284.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
playboy, новости, украина
Playboy передумал уходить с Украины
Совладелец бренда Playboy на Украине Александр Шевченко объявил, что журнал все же не будет закрываться. Его объяснение 15 сентября опубликовало украинское издание "Страна"
"Сегодня мы получили неожиданное письмо. В письме центральный офис сообщил, что в "знак нашей поддержки" продлевает действие лицензии. Возможно, в правлении не знали о таком решении менеджмента, возможно, из-за публикаций в прессе информация дошла до акционеров - это лишь мои догадки, комментариев по этому поводу нет. Вся команда Playboy Ukraine очень обрадовались такому решению и благодарны всем за поддержку", - сказал Шевченко.
Ранее он сообщал, что журнал "Playboy Украина" прекратит свое существование с 1 января 2023 года, при этом заявил, что причины ему так и не были озвучены.
Также Шевченко утверждал, что связывает решение владельцев журнала с выходом в этом году на Украине спецномера Playboy со словом "война" на обложке и кадрами боевых действий. Этот выпуск не был согласован с американским офисом.
По одной неофициальной версии, украинские представители торговой марки Playboy просто решили зарабатывать на бренде, выпуская футболки с логотипом, по другой – "стать продуктовой компанией".