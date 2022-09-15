Украинским военным выдают кровавую зимнюю форму покойников - 15.09.2022 Украина.ру
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Украинским военным выдают кровавую зимнюю форму покойников
Украинским военным выдают кровавую зимнюю форму покойников - 15.09.2022 Украина.ру
Украинским военным выдают кровавую зимнюю форму покойников
Военнослужащие украинской армии получили комплекты зимней формы, которые до них уже носили погибшие солдаты, сообщает Telegram-канал "Укропский фреш" 15 сентября
2022-09-15T13:54
2022-09-15T13:54
новости
всу
форма
зима
украина
киевская область
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Telegram-канал публикует фотографии комплекта, которые прислал боец ВСУ. По утверждению автора публикации, ранее эта форма принадлежала другому военному, погибшему в Киевской области.Источник Украина.ру на Украине рассказал, что между военнослужащими ВСУ по призыву и контрактниками существует глубокая пропасть: контрактники прекрасно одеты, снабжены НАТОвским вооружением и формой, получают высокие зарплаты. В то же время призывники едва ли не голодают, не имеют нормального снаряжения, а родные собирают им деньги всем миром на нижнее белье, каски и обувь.
https://ukraina.ru/20220721/1036731826.html
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новости, всу, форма, зима, украина, киевская область
Новости, ВСУ, форма, Зима, Украина, Киевская область

Украинским военным выдают кровавую зимнюю форму покойников

13:54 15.09.2022
 
Зимняя форма бойца ВСУ
Зимняя форма бойца ВСУ
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Военнослужащие украинской армии получили комплекты зимней формы, которые до них уже носили погибшие солдаты, сообщает Telegram-канал "Укропский фреш" 15 сентября
Практически вся она с не застиранными следами крови и своим бывшим хозяевам уже не понадобится.
Telegram-канал публикует фотографии комплекта, которые прислал боец ВСУ. По утверждению автора публикации, ранее эта форма принадлежала другому военному, погибшему в Киевской области.
Источник Украина.ру на Украине рассказал, что между военнослужащими ВСУ по призыву и контрактниками существует глубокая пропасть: контрактники прекрасно одеты, снабжены НАТОвским вооружением и формой, получают высокие зарплаты. В то же время призывники едва ли не голодают, не имеют нормального снаряжения, а родные собирают им деньги всем миром на нижнее белье, каски и обувь.
ВСУ военнослужащий украинский раненный - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 14:14
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