https://ukraina.ru/20220915/1038761430.html
Украинским военным выдают кровавую зимнюю форму покойников
Украинским военным выдают кровавую зимнюю форму покойников - 15.09.2022 Украина.ру
Украинским военным выдают кровавую зимнюю форму покойников
Военнослужащие украинской армии получили комплекты зимней формы, которые до них уже носили погибшие солдаты, сообщает Telegram-канал "Укропский фреш" 15 сентября
2022-09-15T13:54
2022-09-15T13:54
2022-09-15T13:54
новости
всу
форма
зима
украина
киевская область
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Telegram-канал публикует фотографии комплекта, которые прислал боец ВСУ. По утверждению автора публикации, ранее эта форма принадлежала другому военному, погибшему в Киевской области.Источник Украина.ру на Украине рассказал, что между военнослужащими ВСУ по призыву и контрактниками существует глубокая пропасть: контрактники прекрасно одеты, снабжены НАТОвским вооружением и формой, получают высокие зарплаты. В то же время призывники едва ли не голодают, не имеют нормального снаряжения, а родные собирают им деньги всем миром на нижнее белье, каски и обувь.
https://ukraina.ru/20220721/1036731826.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, форма, зима, украина, киевская область
Новости, ВСУ, форма, Зима, Украина, Киевская область
Украинским военным выдают кровавую зимнюю форму покойников
Военнослужащие украинской армии получили комплекты зимней формы, которые до них уже носили погибшие солдаты, сообщает Telegram-канал "Укропский фреш" 15 сентября