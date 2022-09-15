https://ukraina.ru/20220915/1038761430.html

Украинским военным выдают кровавую зимнюю форму покойников

Украинским военным выдают кровавую зимнюю форму покойников - 15.09.2022 Украина.ру

Украинским военным выдают кровавую зимнюю форму покойников

Военнослужащие украинской армии получили комплекты зимней формы, которые до них уже носили погибшие солдаты, сообщает Telegram-канал "Укропский фреш" 15 сентября

2022-09-15T13:54

2022-09-15T13:54

2022-09-15T13:54

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Telegram-канал публикует фотографии комплекта, которые прислал боец ВСУ. По утверждению автора публикации, ранее эта форма принадлежала другому военному, погибшему в Киевской области.Источник Украина.ру на Украине рассказал, что между военнослужащими ВСУ по призыву и контрактниками существует глубокая пропасть: контрактники прекрасно одеты, снабжены НАТОвским вооружением и формой, получают высокие зарплаты. В то же время призывники едва ли не голодают, не имеют нормального снаряжения, а родные собирают им деньги всем миром на нижнее белье, каски и обувь.

https://ukraina.ru/20220721/1036731826.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, форма, зима, украина, киевская область