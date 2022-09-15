Аллергия на Брежневу: певицу раскритиковали за наживу на россиянах
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Аллергия на Брежневу: певицу раскритиковали за наживу на россиянах
Аллергия на Брежневу: певицу раскритиковали за наживу на россиянах
Аллергия на Брежневу: певицу раскритиковали за наживу на россиянах
Певица украинского происхождения, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева проживает вместе с супругом продюсером и композитором Константином Меладзе в Италии. Однако продолжает зарабатывать в России. Об этом 15 сентября написали "Дни.ру"
2022-09-15T14:02
2022-09-15T14:02
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брежнева
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В начале 2021 года артистка запустила собственный бренд декоративной косметики. Певицу почти сразу начали критиковать за довольно низкое качество продукции в сочетании с высоким ценником, однако Брежнева не придала этому значения и продолжила зарабатывать в России. Не перестала она это делать и с началом СВО.Вера Брежнева (настоящая фамилия - Галушка) родилась в Днепропетровской области, была участницей группы "ВИА Гра", позже стала строить сольную карьеру и вышла замуж за продюсера коллектива Константина Меладзе.Брежнева открыто не высказывала свою позицию по спецоперации, однако в марте показала в своих соцсетях, как сортирует гуманитарную помощь для украинцев в Польше.
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новости, брежнева, россия, заработок, россияне
Новости, Брежнева, Россия, заработок, россияне

Аллергия на Брежневу: певицу раскритиковали за наживу на россиянах

14:02 15.09.2022
 
© Вера Брежнева/ИнстаграмВера Брежнева
Вера Брежнева
© Вера Брежнева/Инстаграм
Читать в
Певица украинского происхождения, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева проживает вместе с супругом продюсером и композитором Константином Меладзе в Италии. Однако продолжает зарабатывать в России. Об этом 15 сентября написали "Дни.ру"
В начале 2021 года артистка запустила собственный бренд декоративной косметики. Певицу почти сразу начали критиковать за довольно низкое качество продукции в сочетании с высоким ценником, однако Брежнева не придала этому значения и продолжила зарабатывать в России. Не перестала она это делать и с началом СВО.
"Даже после отъезда Вера Викторовна впаривает байду россиянам. Отзывы покупателей на маркетплейсах становятся все хуже. Пользователи косметики утверждают, что звезда с большими скидками продает просроченный и протухший товар. Если это действительно так, то для потребителей это чревато аллергиями и раздражением: не только на саму Веру Брежневу, но и на компоненты испорченных теней и помад", - пишет сайт "Дни.ру".
Вера Брежнева (настоящая фамилия - Галушка) родилась в Днепропетровской области, была участницей группы "ВИА Гра", позже стала строить сольную карьеру и вышла замуж за продюсера коллектива Константина Меладзе.
Брежнева открыто не высказывала свою позицию по спецоперации, однако в марте показала в своих соцсетях, как сортирует гуманитарную помощь для украинцев в Польше.
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