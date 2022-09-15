Аллергия на Брежневу: певицу раскритиковали за наживу на россиянах
Певица украинского происхождения, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева проживает вместе с супругом продюсером и композитором Константином Меладзе в Италии. Однако продолжает зарабатывать в России. Об этом 15 сентября написали "Дни.ру"
В начале 2021 года артистка запустила собственный бренд декоративной косметики. Певицу почти сразу начали критиковать за довольно низкое качество продукции в сочетании с высоким ценником, однако Брежнева не придала этому значения и продолжила зарабатывать в России. Не перестала она это делать и с началом СВО.
"Даже после отъезда Вера Викторовна впаривает байду россиянам. Отзывы покупателей на маркетплейсах становятся все хуже. Пользователи косметики утверждают, что звезда с большими скидками продает просроченный и протухший товар. Если это действительно так, то для потребителей это чревато аллергиями и раздражением: не только на саму Веру Брежневу, но и на компоненты испорченных теней и помад", - пишет сайт "Дни.ру".
Вера Брежнева (настоящая фамилия - Галушка) родилась в Днепропетровской области, была участницей группы "ВИА Гра", позже стала строить сольную карьеру и вышла замуж за продюсера коллектива Константина Меладзе.
Брежнева открыто не высказывала свою позицию по спецоперации, однако в марте показала в своих соцсетях, как сортирует гуманитарную помощь для украинцев в Польше.
20 февраля 2021, 10:36Вера Брежнева выпустила тушь со средствами контрацепцииПевица украинского происхождения, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева на днях порадовала подписчиков новой фотосессией, кадры с которой она выложила на днях в Instagram. В той же записи она сделала приятное и подписчицам, презентовав им необычный продукт собственного производства