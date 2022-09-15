https://ukraina.ru/20220915/1038760565.html

Аллергия на Брежневу: певицу раскритиковали за наживу на россиянах

Аллергия на Брежневу: певицу раскритиковали за наживу на россиянах

Аллергия на Брежневу: певицу раскритиковали за наживу на россиянах

Певица украинского происхождения, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева проживает вместе с супругом продюсером и композитором Константином Меладзе в Италии. Однако продолжает зарабатывать в России. Об этом 15 сентября написали "Дни.ру"

2022-09-15T14:02

2022-09-15T14:02

2022-09-15T14:02

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брежнева

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заработок

россияне

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В начале 2021 года артистка запустила собственный бренд декоративной косметики. Певицу почти сразу начали критиковать за довольно низкое качество продукции в сочетании с высоким ценником, однако Брежнева не придала этому значения и продолжила зарабатывать в России. Не перестала она это делать и с началом СВО.Вера Брежнева (настоящая фамилия - Галушка) родилась в Днепропетровской области, была участницей группы "ВИА Гра", позже стала строить сольную карьеру и вышла замуж за продюсера коллектива Константина Меладзе.Брежнева открыто не высказывала свою позицию по спецоперации, однако в марте показала в своих соцсетях, как сортирует гуманитарную помощь для украинцев в Польше.

https://ukraina.ru/20210220/1030629165.html

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новости, брежнева, россия, заработок, россияне