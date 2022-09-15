ДТП для Украины: контрнаступление выдыхается, а Зеленский делает вид победителя из-под авто - 15.09.2022 Украина.ру
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ДТП для Украины: контрнаступление выдыхается, а Зеленский делает вид победителя из-под авто
ДТП для Украины: контрнаступление выдыхается, а Зеленский делает вид победителя из-под авто - 15.09.2022 Украина.ру
ДТП для Украины: контрнаступление выдыхается, а Зеленский делает вид победителя из-под авто
Владимиру Зеленскому что-то не везет в последнее время. То судьба его переедет по-крупному с президентством в Украине, то автомобиль попытается сделать то же самое по мелочи в Киеве. То в Изюм его занесет, чтобы победу отпраздновать, а людей простых к нему не подпустят, ибо страшно: и сказать могут что-то не то, и плюнуть, а он же – победитель!
2022-09-15T15:48
2022-09-15T15:48
владимир скачко
мнения
украина
дтп
контрнаступление
владимир зеленский
михаил подоляк
олаф шольц
всу
спецоперация
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В Харьковской области, которая стал воплощенным триумфом украинского "контрнаступа" имени Зеленского, он же похотел именно славы и признания. С цветами, флером военной романтики, флагами, горящими глазами благодарных зрителей, освобожденных от "путинской оккупации" и под телекамеры американских журналистов (своим медиа-украм знать об этом не надо, их с Изюм не взяли) молящих его "освободить всю Украину". Зеленский информационно унавозил свой вояж в Изюм трогательно-дебильным постом в телеграм-канале: "Прежде, когда мы смотрели наверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим наверх, ищем только одно — флаг Украины. Наш сине-желтый уже развевается в неоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении — вперед и к победе".Однако движения к победам-то как раз и не наблюдается. В первую очередь, в контрнаступлении – оно, по ходу, просто выдохлось и нуждается в оружейном допинге, который может поставить только один "дилер" -- коллективный Запад во главе с США. Он и обещает. Но есть проблемы.Что сегодня известно об успехе "контрнаступа"? Если не принимать во внимание фантастическое предположение о том, что это силы СВО выманивали ВСУ на оперативный простор, чтобы обнаружить их потенциал и потом уничтожить (а ведь и такое предположили люди-оптимисты), но потом что-то как всегда, пошло не так, то коллективный разум Минобороны России, журналистов-военкоров и военных же экспертов называет несколько других причин. По совокупности наблюдений и анализа. Например, то, что в основе укро-успеха лежит жесткая прагматика войны:1) просчеты союзных сил спецвоенной операции (СВО), которая проигнорировала данные свое же разведки о сосредоточении украинских войск;2) ВСУ "купили" силы СВО тем, что в Херсонской области наступали тем, где было сосредоточение таков и техники вместе с войсками, а в Харьковской ударили там, где танков не было, что и застало всех врасплох и позволило маршевым колоннам (группам) углубиться на несколько десятков километров и освободить Изюм, Балаклею, Купянск и десятки других населенных пунктов;3) планирование операции иностранцами (американцами) и их спутниковой разведкой, что позволяло делать все в реальном времени, быстро и оперативно;4) малочисленность войск СВО на линии соприкосновения и ударов ВСУ;5) отсутствие достаточных резервов у России и вообще у сил СВО, чтобы оперативно залатать дыры;6) более успешная и детальная проработка и исполнение ВСУ маневров по переброске своих сил и вооружения по всей линии фронта (фронтов) в местах прорывов и успеха/Наверное, есть и другие причины, и факторы украинского успеха и поражения сил СВО. Но сегодня они, по общему же мнению, могут быть не так и важны, потому что союзные силы России и ЛДНР учли и успешно купировали все свои указанные выше просчеты на главных направлениях, продолжающихся или планирующихся ударов украинской армии.Таких направлений, которые позволят ВСУ поиметь военные успехи, а режиму Зеленского – конвертировать их в политические дивиденды и новые оружейные поставки с Запада, который убедится в дееспособности "зелебобиков", -- несколько:а) с севера на Луганскую область в районе Лисичанска;б) в центре на Донецк с лихой задачей его захвата;в) на юг на Мелитополь или Мариуполь с выходом к морю и с целью разрезания группировки сил СВО;г) на Херсон с целью его овладения как главной цитадели "путинской оккупации";д) на Запорожскую АЭС, чтобы отбить ее у россиян;е) на российскую территорию: если и не наступление, то бомбовые, артиллерийские и минометные удары.И ВСУ последние дни только то и делали, что пытались взломать оборону на этих направлениях и повторить харьковский успех. Но ничего не получилось. И, как утверждают специалисты, даже американские, и не удастся. У ВСУ нет ни достаточной живой силы, ни стратегических запасов оружия и бронетехники. Отказываются атаковать укрепления в лоб отказываются солдаты стран НАТО, перекрашенные в "иностранных наемников". Утрачена авиаподдержка с воздуха. Силами СВО учтены недостатки обороны и подтянуты резервы и усилена огневая мощь. Нанесены упреждающие и карательно-предупредительные удары по транспортной, энергетической и логистической инфраструктуре Украины, которые показали, что Россия за пару дней может вогнать всю Украину в каменный век без электричества и прочих коммунальных услуг. Например, такие удары по Харькову и Кривому Рогу за полночи обстрелов поставили эти города на грань техногенной катастрофы.В таких условиях Зеленский делает селфи в Изюме, избегая лишних контактов с ненадежным "пиплом" и 15 сентября 2022 года принимает у себя главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев с обещаниями горячей поддержки и обещаниями не бросить в "скрутну хвылыну" (тяжелую минуту). Как заявила она накануне в выступлении перед Европарламентом, "при наличии необходимого мужества и необходимой солидарности Путин потерпит неудачу, а Украина и Европа одержат победу". И пообещала "проявить стойкость и решимость противостоять последствиям войны России против Украины", которая, по ее словам, является посягательством на европейскую экономику и энергетическую безопасность, а также на демократические ценности. А значит, по ее словам, "сейчас самое время проявить решимость, а не умиротворение".Точно так же настроен и глава евродипломатии Жозеп Боррель, который, утверждает газета Le Figaro, заявил: "Российская армия отступает. Сейчас не время сдаваться. Мы должны продолжать нашу военную помощь и удвоить наши усилия. В ближайшее время я предложу государствам-членам выделить шестой транш помощи из Европейского фонда мира для продления военной помощи Украине".И советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк опять озвучил просьбы к Запада под общим лозунгом "Пора нанести финальный удар по Империи Зла". По его словам, чтобы ускорить окончание войны и изгнать Россию из Украины, необходимо: ракетный пусковые установки MLRS (для разрушения тыловой логистики), танки и БТРы (для освобождения территории), ПВО (для защиты критической инфраструктуры) и беспилотники (для наведения и точечного поражения врага).Но вот с немедленными поставками оружия опять возникли проблемы. Даже земеля Урсулы, канцлер Германии Олаф Шольц хоть и пообещал немедленно передать несколько десятков автомашин Киеве и пару ракетных установок, до поставок танков "Леопард" пока не дошел. Из просто нет в достаточном количестве.Точно такую же позицию занимают даже США, где пообещали очередной транш военной помощи, но не торопятся передавать Украине, например, авиацию и дальнобойные ракеты. И не потому что жалко, а потому что нет в достаточном количестве – нужно еще раскочегаривать свой ВПК на полную мощность. И чтобы не спровоцировать Россию на то, что она показала в Харькове и Кривом Рогу. Потому что достаточного количества оружия, чтобы окончательно укрепить Украину, у Запада нет. А вот у России может найтись все. Кроме того, что она в 28 раз больше Украины, по ВВП — в 9 раз, по населению — в 3,3 раза. Как говаривал незабвенный Александр Сергеевич Пушкин в "Руслане и Людмиле", я еду, еду, не свищу, а наеду – не спущу. Так и здесь: не буди лихо, пока оно тихо…А тут еще ДТП в Киеве. Ехал себе Владимир Александрович с машинами сопровождения и врачами праздновать победу вместе с Урсулой и клянчить оружие с видом победителя, который был в самом Изюме, под огнем, можно даже сказать, а ему легковушка наперерез. Удар, крики, кровь пострадавшего, охранники мечутся и позиции занимают, по-английски что-то лопоча, памперсы замелькали в районе верховного авто (страшно ведь -- а вдруг враги москальские), то да се.Но все обошлось. "Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", — написал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в соцсетях.Теперь бы еще оружия Украине дали. Да не ругались очень, что из контрнаступа ничего путного не получилось. И можно жить дальше. Долго ли?
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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владимир скачко, мнения, украина, дтп, контрнаступление, владимир зеленский, михаил подоляк, олаф шольц, всу, спецоперация
Владимир Скачко, Мнения, Украина, ДТП, контрнаступление, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Олаф Шольц, ВСУ, Спецоперация

ДТП для Украины: контрнаступление выдыхается, а Зеленский делает вид победителя из-под авто

15:48 15.09.2022
 
© president.gov.uaЗеленский ВСУ ООС АТО
Зеленский ВСУ ООС АТО
© president.gov.ua
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Владимир Скачко
Владимир Скачко
журналист
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Владимиру Зеленскому что-то не везет в последнее время. То судьба его переедет по-крупному с президентством в Украине, то автомобиль попытается сделать то же самое по мелочи в Киеве. То в Изюм его занесет, чтобы победу отпраздновать, а людей простых к нему не подпустят, ибо страшно: и сказать могут что-то не то, и плюнуть, а он же – победитель!
В Харьковской области, которая стал воплощенным триумфом украинского "контрнаступа" имени Зеленского, он же похотел именно славы и признания. С цветами, флером военной романтики, флагами, горящими глазами благодарных зрителей, освобожденных от "путинской оккупации" и под телекамеры американских журналистов (своим медиа-украм знать об этом не надо, их с Изюм не взяли) молящих его "освободить всю Украину". Зеленский информационно унавозил свой вояж в Изюм трогательно-дебильным постом в телеграм-канале: "Прежде, когда мы смотрели наверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим наверх, ищем только одно — флаг Украины. Наш сине-желтый уже развевается в неоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении — вперед и к победе".
Однако движения к победам-то как раз и не наблюдается. В первую очередь, в контрнаступлении – оно, по ходу, просто выдохлось и нуждается в оружейном допинге, который может поставить только один "дилер" -- коллективный Запад во главе с США. Он и обещает. Но есть проблемы.
Что сегодня известно об успехе "контрнаступа"? Если не принимать во внимание фантастическое предположение о том, что это силы СВО выманивали ВСУ на оперативный простор, чтобы обнаружить их потенциал и потом уничтожить (а ведь и такое предположили люди-оптимисты), но потом что-то как всегда, пошло не так, то коллективный разум Минобороны России, журналистов-военкоров и военных же экспертов называет несколько других причин. По совокупности наблюдений и анализа. Например, то, что в основе укро-успеха лежит жесткая прагматика войны:
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
1) просчеты союзных сил спецвоенной операции (СВО), которая проигнорировала данные свое же разведки о сосредоточении украинских войск;
2) ВСУ "купили" силы СВО тем, что в Херсонской области наступали тем, где было сосредоточение таков и техники вместе с войсками, а в Харьковской ударили там, где танков не было, что и застало всех врасплох и позволило маршевым колоннам (группам) углубиться на несколько десятков километров и освободить Изюм, Балаклею, Купянск и десятки других населенных пунктов;
3) планирование операции иностранцами (американцами) и их спутниковой разведкой, что позволяло делать все в реальном времени, быстро и оперативно;
4) малочисленность войск СВО на линии соприкосновения и ударов ВСУ;
5) отсутствие достаточных резервов у России и вообще у сил СВО, чтобы оперативно залатать дыры;
6) более успешная и детальная проработка и исполнение ВСУ маневров по переброске своих сил и вооружения по всей линии фронта (фронтов) в местах прорывов и успеха/
Наверное, есть и другие причины, и факторы украинского успеха и поражения сил СВО. Но сегодня они, по общему же мнению, могут быть не так и важны, потому что союзные силы России и ЛДНР учли и успешно купировали все свои указанные выше просчеты на главных направлениях, продолжающихся или планирующихся ударов украинской армии.
авария автомобиль
13:20
Вскрылись подробности состояния Зеленского после аварииДТП, в которое попал кортеж Владимира Зеленского, никак не сказалось на его здоровье, заявил украинским журналистам 15 сентября пресс-секретарь президента Сергей Никифров
Таких направлений, которые позволят ВСУ поиметь военные успехи, а режиму Зеленского – конвертировать их в политические дивиденды и новые оружейные поставки с Запада, который убедится в дееспособности "зелебобиков", -- несколько:
а) с севера на Луганскую область в районе Лисичанска;
б) в центре на Донецк с лихой задачей его захвата;
в) на юг на Мелитополь или Мариуполь с выходом к морю и с целью разрезания группировки сил СВО;
г) на Херсон с целью его овладения как главной цитадели "путинской оккупации";
д) на Запорожскую АЭС, чтобы отбить ее у россиян;
е) на российскую территорию: если и не наступление, то бомбовые, артиллерийские и минометные удары.
И ВСУ последние дни только то и делали, что пытались взломать оборону на этих направлениях и повторить харьковский успех. Но ничего не получилось. И, как утверждают специалисты, даже американские, и не удастся. У ВСУ нет ни достаточной живой силы, ни стратегических запасов оружия и бронетехники. Отказываются атаковать укрепления в лоб отказываются солдаты стран НАТО, перекрашенные в "иностранных наемников". Утрачена авиаподдержка с воздуха. Силами СВО учтены недостатки обороны и подтянуты резервы и усилена огневая мощь. Нанесены упреждающие и карательно-предупредительные удары по транспортной, энергетической и логистической инфраструктуре Украины, которые показали, что Россия за пару дней может вогнать всю Украину в каменный век без электричества и прочих коммунальных услуг. Например, такие удары по Харькову и Кривому Рогу за полночи обстрелов поставили эти города на грань техногенной катастрофы.
В таких условиях Зеленский делает селфи в Изюме, избегая лишних контактов с ненадежным "пиплом" и 15 сентября 2022 года принимает у себя главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев с обещаниями горячей поддержки и обещаниями не бросить в "скрутну хвылыну" (тяжелую минуту). Как заявила она накануне в выступлении перед Европарламентом, "при наличии необходимого мужества и необходимой солидарности Путин потерпит неудачу, а Украина и Европа одержат победу". И пообещала "проявить стойкость и решимость противостоять последствиям войны России против Украины", которая, по ее словам, является посягательством на европейскую экономику и энергетическую безопасность, а также на демократические ценности. А значит, по ее словам, "сейчас самое время проявить решимость, а не умиротворение".
ДТП - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
10:34
Жуткие кадры: появилось видео аварии с участием ЗеленскогоВ четверг 15 сентября в интернете опубликовали кадры с места ДТП в Киеве, в которое попал кортеж Владимира Зеленского
Точно так же настроен и глава евродипломатии Жозеп Боррель, который, утверждает газета Le Figaro, заявил: "Российская армия отступает. Сейчас не время сдаваться. Мы должны продолжать нашу военную помощь и удвоить наши усилия. В ближайшее время я предложу государствам-членам выделить шестой транш помощи из Европейского фонда мира для продления военной помощи Украине".
И советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк опять озвучил просьбы к Запада под общим лозунгом "Пора нанести финальный удар по Империи Зла". По его словам, чтобы ускорить окончание войны и изгнать Россию из Украины, необходимо: ракетный пусковые установки MLRS (для разрушения тыловой логистики), танки и БТРы (для освобождения территории), ПВО (для защиты критической инфраструктуры) и беспилотники (для наведения и точечного поражения врага).
Но вот с немедленными поставками оружия опять возникли проблемы. Даже земеля Урсулы, канцлер Германии Олаф Шольц хоть и пообещал немедленно передать несколько десятков автомашин Киеве и пару ракетных установок, до поставок танков "Леопард" пока не дошел. Из просто нет в достаточном количестве.
09:13
Зеленский попал в ДТП в Киеве Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Киеве, украинский лидер не пострадал, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в соцсетях
Точно такую же позицию занимают даже США, где пообещали очередной транш военной помощи, но не торопятся передавать Украине, например, авиацию и дальнобойные ракеты. И не потому что жалко, а потому что нет в достаточном количестве – нужно еще раскочегаривать свой ВПК на полную мощность. И чтобы не спровоцировать Россию на то, что она показала в Харькове и Кривом Рогу. Потому что достаточного количества оружия, чтобы окончательно укрепить Украину, у Запада нет. А вот у России может найтись все. Кроме того, что она в 28 раз больше Украины, по ВВП — в 9 раз, по населению — в 3,3 раза. Как говаривал незабвенный Александр Сергеевич Пушкин в "Руслане и Людмиле", я еду, еду, не свищу, а наеду – не спущу. Так и здесь: не буди лихо, пока оно тихо…
А тут еще ДТП в Киеве. Ехал себе Владимир Александрович с машинами сопровождения и врачами праздновать победу вместе с Урсулой и клянчить оружие с видом победителя, который был в самом Изюме, под огнем, можно даже сказать, а ему легковушка наперерез. Удар, крики, кровь пострадавшего, охранники мечутся и позиции занимают, по-английски что-то лопоча, памперсы замелькали в районе верховного авто (страшно ведь -- а вдруг враги москальские), то да се.
Но все обошлось. "Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", — написал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в соцсетях.
Теперь бы еще оружия Украине дали. Да не ругались очень, что из контрнаступа ничего путного не получилось. И можно жить дальше. Долго ли?
 
Владимир СкачкоМненияУкраинаДТПконтрнаступлениеВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякОлаф ШольцВСУСпецоперация
 
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