https://ukraina.ru/20220915/1038760122.html

ДТП для Украины: контрнаступление выдыхается, а Зеленский делает вид победителя из-под авто

ДТП для Украины: контрнаступление выдыхается, а Зеленский делает вид победителя из-под авто - 15.09.2022 Украина.ру

ДТП для Украины: контрнаступление выдыхается, а Зеленский делает вид победителя из-под авто

Владимиру Зеленскому что-то не везет в последнее время. То судьба его переедет по-крупному с президентством в Украине, то автомобиль попытается сделать то же самое по мелочи в Киеве. То в Изюм его занесет, чтобы победу отпраздновать, а людей простых к нему не подпустят, ибо страшно: и сказать могут что-то не то, и плюнуть, а он же – победитель!

2022-09-15T15:48

2022-09-15T15:48

2022-09-15T15:48

владимир скачко

мнения

украина

дтп

контрнаступление

владимир зеленский

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олаф шольц

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В Харьковской области, которая стал воплощенным триумфом украинского "контрнаступа" имени Зеленского, он же похотел именно славы и признания. С цветами, флером военной романтики, флагами, горящими глазами благодарных зрителей, освобожденных от "путинской оккупации" и под телекамеры американских журналистов (своим медиа-украм знать об этом не надо, их с Изюм не взяли) молящих его "освободить всю Украину". Зеленский информационно унавозил свой вояж в Изюм трогательно-дебильным постом в телеграм-канале: "Прежде, когда мы смотрели наверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим наверх, ищем только одно — флаг Украины. Наш сине-желтый уже развевается в неоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении — вперед и к победе".Однако движения к победам-то как раз и не наблюдается. В первую очередь, в контрнаступлении – оно, по ходу, просто выдохлось и нуждается в оружейном допинге, который может поставить только один "дилер" -- коллективный Запад во главе с США. Он и обещает. Но есть проблемы.Что сегодня известно об успехе "контрнаступа"? Если не принимать во внимание фантастическое предположение о том, что это силы СВО выманивали ВСУ на оперативный простор, чтобы обнаружить их потенциал и потом уничтожить (а ведь и такое предположили люди-оптимисты), но потом что-то как всегда, пошло не так, то коллективный разум Минобороны России, журналистов-военкоров и военных же экспертов называет несколько других причин. По совокупности наблюдений и анализа. Например, то, что в основе укро-успеха лежит жесткая прагматика войны:1) просчеты союзных сил спецвоенной операции (СВО), которая проигнорировала данные свое же разведки о сосредоточении украинских войск;2) ВСУ "купили" силы СВО тем, что в Херсонской области наступали тем, где было сосредоточение таков и техники вместе с войсками, а в Харьковской ударили там, где танков не было, что и застало всех врасплох и позволило маршевым колоннам (группам) углубиться на несколько десятков километров и освободить Изюм, Балаклею, Купянск и десятки других населенных пунктов;3) планирование операции иностранцами (американцами) и их спутниковой разведкой, что позволяло делать все в реальном времени, быстро и оперативно;4) малочисленность войск СВО на линии соприкосновения и ударов ВСУ;5) отсутствие достаточных резервов у России и вообще у сил СВО, чтобы оперативно залатать дыры;6) более успешная и детальная проработка и исполнение ВСУ маневров по переброске своих сил и вооружения по всей линии фронта (фронтов) в местах прорывов и успеха/Наверное, есть и другие причины, и факторы украинского успеха и поражения сил СВО. Но сегодня они, по общему же мнению, могут быть не так и важны, потому что союзные силы России и ЛДНР учли и успешно купировали все свои указанные выше просчеты на главных направлениях, продолжающихся или планирующихся ударов украинской армии.Таких направлений, которые позволят ВСУ поиметь военные успехи, а режиму Зеленского – конвертировать их в политические дивиденды и новые оружейные поставки с Запада, который убедится в дееспособности "зелебобиков", -- несколько:а) с севера на Луганскую область в районе Лисичанска;б) в центре на Донецк с лихой задачей его захвата;в) на юг на Мелитополь или Мариуполь с выходом к морю и с целью разрезания группировки сил СВО;г) на Херсон с целью его овладения как главной цитадели "путинской оккупации";д) на Запорожскую АЭС, чтобы отбить ее у россиян;е) на российскую территорию: если и не наступление, то бомбовые, артиллерийские и минометные удары.И ВСУ последние дни только то и делали, что пытались взломать оборону на этих направлениях и повторить харьковский успех. Но ничего не получилось. И, как утверждают специалисты, даже американские, и не удастся. У ВСУ нет ни достаточной живой силы, ни стратегических запасов оружия и бронетехники. Отказываются атаковать укрепления в лоб отказываются солдаты стран НАТО, перекрашенные в "иностранных наемников". Утрачена авиаподдержка с воздуха. Силами СВО учтены недостатки обороны и подтянуты резервы и усилена огневая мощь. Нанесены упреждающие и карательно-предупредительные удары по транспортной, энергетической и логистической инфраструктуре Украины, которые показали, что Россия за пару дней может вогнать всю Украину в каменный век без электричества и прочих коммунальных услуг. Например, такие удары по Харькову и Кривому Рогу за полночи обстрелов поставили эти города на грань техногенной катастрофы.В таких условиях Зеленский делает селфи в Изюме, избегая лишних контактов с ненадежным "пиплом" и 15 сентября 2022 года принимает у себя главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев с обещаниями горячей поддержки и обещаниями не бросить в "скрутну хвылыну" (тяжелую минуту). Как заявила она накануне в выступлении перед Европарламентом, "при наличии необходимого мужества и необходимой солидарности Путин потерпит неудачу, а Украина и Европа одержат победу". И пообещала "проявить стойкость и решимость противостоять последствиям войны России против Украины", которая, по ее словам, является посягательством на европейскую экономику и энергетическую безопасность, а также на демократические ценности. А значит, по ее словам, "сейчас самое время проявить решимость, а не умиротворение".Точно так же настроен и глава евродипломатии Жозеп Боррель, который, утверждает газета Le Figaro, заявил: "Российская армия отступает. Сейчас не время сдаваться. Мы должны продолжать нашу военную помощь и удвоить наши усилия. В ближайшее время я предложу государствам-членам выделить шестой транш помощи из Европейского фонда мира для продления военной помощи Украине".И советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк опять озвучил просьбы к Запада под общим лозунгом "Пора нанести финальный удар по Империи Зла". По его словам, чтобы ускорить окончание войны и изгнать Россию из Украины, необходимо: ракетный пусковые установки MLRS (для разрушения тыловой логистики), танки и БТРы (для освобождения территории), ПВО (для защиты критической инфраструктуры) и беспилотники (для наведения и точечного поражения врага).Но вот с немедленными поставками оружия опять возникли проблемы. Даже земеля Урсулы, канцлер Германии Олаф Шольц хоть и пообещал немедленно передать несколько десятков автомашин Киеве и пару ракетных установок, до поставок танков "Леопард" пока не дошел. Из просто нет в достаточном количестве.Точно такую же позицию занимают даже США, где пообещали очередной транш военной помощи, но не торопятся передавать Украине, например, авиацию и дальнобойные ракеты. И не потому что жалко, а потому что нет в достаточном количестве – нужно еще раскочегаривать свой ВПК на полную мощность. И чтобы не спровоцировать Россию на то, что она показала в Харькове и Кривом Рогу. Потому что достаточного количества оружия, чтобы окончательно укрепить Украину, у Запада нет. А вот у России может найтись все. Кроме того, что она в 28 раз больше Украины, по ВВП — в 9 раз, по населению — в 3,3 раза. Как говаривал незабвенный Александр Сергеевич Пушкин в "Руслане и Людмиле", я еду, еду, не свищу, а наеду – не спущу. Так и здесь: не буди лихо, пока оно тихо…А тут еще ДТП в Киеве. Ехал себе Владимир Александрович с машинами сопровождения и врачами праздновать победу вместе с Урсулой и клянчить оружие с видом победителя, который был в самом Изюме, под огнем, можно даже сказать, а ему легковушка наперерез. Удар, крики, кровь пострадавшего, охранники мечутся и позиции занимают, по-английски что-то лопоча, памперсы замелькали в районе верховного авто (страшно ведь -- а вдруг враги москальские), то да се.Но все обошлось. "Медики, которые сопровождают главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено", — написал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в соцсетях.Теперь бы еще оружия Украине дали. Да не ругались очень, что из контрнаступа ничего путного не получилось. И можно жить дальше. Долго ли?

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220915/1038759710.html

https://ukraina.ru/20220915/1038748895.html

https://ukraina.ru/20220915/1038743165.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_dff67e81667f08119c7e7f89cc5ed0b2.jpg.webp

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