Вскрылись подробности состояния Зеленского после аварии - 15.09.2022 Украина.ру
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Вскрылись подробности состояния Зеленского после аварии
Вскрылись подробности состояния Зеленского после аварии - 15.09.2022 Украина.ру
Вскрылись подробности состояния Зеленского после аварии
ДТП, в которое попал кортеж Владимира Зеленского, никак не сказалось на его здоровье, заявил украинским журналистам 15 сентября пресс-секретарь президента Сергей Никифров
2022-09-15T13:20
2022-09-15T13:20
новости
владимир зеленский
дтп
авария
состояние
кортеж
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По словам Никифорова, все запланированные мероприятия Зеленского проходят по графику, а сам президент получил только легкие ссадины.Ранее сообщалось о ДТП в Киеве, в которое попал президентский кортеж Зеленского и гражданский легковой автомобиль. Водитель второй машины был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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новости, владимир зеленский, дтп, авария, состояние, кортеж
Новости, Владимир Зеленский, ДТП, авария, состояние, кортеж

Вскрылись подробности состояния Зеленского после аварии

13:20 15.09.2022
 
© Allysia2015/Pixabayавария автомобиль
авария автомобиль
© Allysia2015/Pixabay
Читать в
ДТП, в которое попал кортеж Владимира Зеленского, никак не сказалось на его здоровье, заявил украинским журналистам 15 сентября пресс-секретарь президента Сергей Никифров
Авария никак не сказалась на состоянии здоровья и трудоспособности президента. С ним все хорошо, он с самого утра работает.
По словам Никифорова, все запланированные мероприятия Зеленского проходят по графику, а сам президент получил только легкие ссадины.
Ранее сообщалось о ДТП в Киеве, в которое попал президентский кортеж Зеленского и гражданский легковой автомобиль. Водитель второй машины был госпитализирован в тяжелом состоянии.
09:13
Зеленский попал в ДТП в Киеве Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в аварию в Киеве, украинский лидер не пострадал, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в соцсетях
 
НовостиВладимир ЗеленскийДТПавариясостояниекортеж
 
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