https://ukraina.ru/20220915/1038759710.html

Вскрылись подробности состояния Зеленского после аварии

Вскрылись подробности состояния Зеленского после аварии - 15.09.2022 Украина.ру

Вскрылись подробности состояния Зеленского после аварии

ДТП, в которое попал кортеж Владимира Зеленского, никак не сказалось на его здоровье, заявил украинским журналистам 15 сентября пресс-секретарь президента Сергей Никифров

2022-09-15T13:20

2022-09-15T13:20

2022-09-15T13:20

новости

владимир зеленский

дтп

авария

состояние

кортеж

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По словам Никифорова, все запланированные мероприятия Зеленского проходят по графику, а сам президент получил только легкие ссадины.Ранее сообщалось о ДТП в Киеве, в которое попал президентский кортеж Зеленского и гражданский легковой автомобиль. Водитель второй машины был госпитализирован в тяжелом состоянии.

https://ukraina.ru/20220915/1038743165.html

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новости, владимир зеленский, дтп, авария, состояние, кортеж