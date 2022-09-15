https://ukraina.ru/20220915/1038757982.html

Спешат: Польша за репарациями, Киев за гарантиями

Спешат: Польша за репарациями, Киев за гарантиями - 15.09.2022 Украина.ру

Спешат: Польша за репарациями, Киев за гарантиями

С интервалом в сутки Киев и Варшава приняли документы, на первый взгляд вызывающие глубокие сомнения в адекватности их авторов. Но только на первый. Украина.ру, 15.09.2022

2022-09-15T13:19

2022-09-15T13:19

2022-09-15T14:37

ростислав ищенко

мнение

польша

украина

репарации

гарантии

россия

запад

нато

безопасность

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С интервалом в сутки Киев и Варшава приняли документы, на первый взгляд вызывающие глубокие сомнения в адекватности их авторов. Но только на первый.Человеку свойственно переносить личный опыт на всю историю человечества. Поэтому остаткам поколений, проживших жизнь в условиях биполярного мира, жёстко разделённого на советскую и американскую сферы влияния, в рамках которых вассальные государства обменивали суверенитет на военно-политический термоядерный зонтик, считавшийся самой надёжной гарантией безопасности, свойственно считать такое положение вещей естественным. Но оно неестественно.На деле ойкумена большую часть истории представляла из себя хаотичное нагромождение постоянно возникающих и исчезающих больших и малых государств, вступавших друг с другом в оборонительные и наступательные союзы и тут же стремившихся обмануть союзника. Кому-то покажется странным, но большую часть своей истории большинство государств вели себя не как ответственные хозяева своей сферы интересов (сверхдержавы ХХ века или великие державы ХIХ века), но как мелкие хищники или просто падальщики, пытающиеся урвать от чужой добычи кусок пожирнее и спрятаться с ним подальше, чтобы не отобрали более крупные и сильные гиены.То есть не поведение России и Китая, пытающихся выстроить новый мировой порядок для всех раньше, чем развалится старый, но именно поведение Польши и Украины, старающихся поживиться наследием умирающего миропорядка имманентно организованным в государство человеческим общностям. Немного поразмыслив вы и сами поймёте, что великих держав, способных ответственно планировать будущее не может быть много (их количество никогда единомоментно не достигало даже десятка) — остальные пара сотен «государств» — не более, чем толпа шакалов с атрибутикой (герб, гимн, флаг).Пока хозяева сильны — шакалы ходят строем и не особенно наглеют, ибо можно получить удар хозяйской лапой, после которого придётся влачить жалкое существование беспомощного паралитика. Но иногда на шакальей улице наступает праздник: ослабевший хозяин вступает в принципиальную борьбу с сильным противником, борьбу, в результате которой уцелеть должен только один. Хозяин мобилизует все свои ресурсы для такой борьбы, в том числе ставит под знамёна всех своих гиен и шакалов.Но последние начинают выдвигать условия. Ярче всего это можно продемонстрировать постоянной торговлей польского панства с правящими династиями. Магнаты последовательно откусывали полномочия у династий Пястов, Ягеллонов и Ваза до тех пор, пока польская королевская власть не превратилась в блестящую, но бесполезную ёлочную игрушку. Происходило это откусывание либо когда королю надо было собрать ополчение в поход, либо когда речь шла об утверждении на престоле наследника. За свои услуги по признанию нового короля или за военную поддержку магнаты требовали передачи им королевских полномочий. Каждый раз удачно требовали и получали требуемое.Вот и сейчас восточноевропейские шакалы приготовились поживиться за счёт своего хозяина, а затем и за счёт его врага. Естественно, впереди всех оказались Польша и Украина — традиционно наиболее анархичные европейские общества, стабильно предпочитающие анархичную «волю» государственному порядку.Канцелярия Зеленского выдала на первый взгляд абсолютно эклектичный проект документа, в случае принятия которого десяток стран формально должен был бы считаться гарантами безопасности Украины, не беря на себя никаких реальных обязательств. Казалось бы, зачем? Есть же опыт Будапештского меморандума, который никого ни от чего не спас. Есть более глубокий исторический опыт гарантий Польше, выданных Лондоном и Парижем в 1939 году, но не отменивших уничтожение Второй Речи Посполитой. Чего же хочет добиться Украина?Не так уж мало Киев хочет от этого документа получить. В долгосрочной перспективе Украина желает, чтобы коллективный Запад в обмен на отказ от формального присоединения к НАТО (причём отказ не являющийся окончательным и бесповоротным) подтвердил бы признание Украины в её границах 1992—2013 годов. Официальный Киев понимает, что в любой момент Запад может начать с Россией переговоры об урегулировании кризиса в двусторонних отношениях и хочет связать его заранее определённой позицией по украинским границам.Вряд ли на Украине надеются, что это поможет им вернуть утраченные территории (хоть с них станется), но данное положение может стать плацдармом для подключения Киева к потенциальным переговорам между Западом и Россией. В нынешнем распадающемся на куски мире Запад далеко не всегда может самостоятельно решить судьбу даже такого бесполезного нахлебника, как Украина. В Киеве резонно считают, что если Украина продолжит конфликт с Россией, то и Запад договориться не сможет, и надеются таким образом попасть за стол больших переговоров о мире.Во-вторых, и это куда важнее, документ предусматривает обязательство стран-гарантов оказывать Украине всестороннюю помощь. Вряд ли Киев надеется, что кто-то ради него в войну вступит, но вот придать вопросу о военной помощи договорно-правовой характер, сделав его предметом регулирования многосторонних международных отношений украинские власти стремятся. Это не гарантирует им бесперебойную помощь, но повышает шанс на то, что поддержка не иссякнет.Конечно, все соглашения не стоят бумаги, на которой написаны, и формально ничто не мешает их разорвать в любой момент, но на деле это бывает не так просто сделать, поскольку потеря лица в результате невыполнения своих обязательств зачастую приводит к более печальным последствиям, чем кризис, возникающий при их выполнении. Фактически киевский режим пытается обеспечить себе кость на будущее.То же самое можно сказать о решении сейма Третьей Речи Посполитой потребовать от Германии репарации за Вторую мировую войну. Правовая позиция Польши здесь слаба. Поляки ссылаются на то, что отказались от своей доли репараций под давлением СССР. Но давление доказать трудно, тем более, что СССР отказ от репараций Польше компенсировал, а вот официально подписанные и ратифицированные Польшей международные договоры говорят об отсутствии претензий к Германии. И всё же Варшава требует репараций, да ещё и заявляет, что попозже может и России аналогичные требования предъявить. (Как в анекдоте: «Скажите, это вы вчера спасли нашего мальчика, когда он тонул? А где его шапочка?»).Опять-таки поляки понимают, что близится огромный торг по поводу будущего планеты, будущего Европы и каждой отдельно взятой страны. У них нет оснований в этом торге участвовать. Но хочется. Более того, позарез нужно участвовать, поскольку без субсидий ЕС (которые Германия давно намерена аннулировать) польская экономика моментально превращается в тыкву, а кучер, сидящий на козлах Третьей Речи Посполитой, в крысу.Почему бы не заявить дурацкие претензии на триллион-полтора евро? Главное начать переговоры, а дальше, любая договорённость — результат компромисса. Ну, не дадут триллион, так может хотя бы сто-двести миллиардов отсчитают. Заодно будет создан прецедент, опираясь на который можно и Россию третировать аналогичным вымогательством. Можно, конечно, и по морде получить, но можно и деньгами разжиться. Как карта ляжет.В общем, гиена и шакал со своими пустыми плошками первыми заняли очередь на делёж европейского наследства. Это показатель. Прежде всего показатель столь очевидной слабости Запада, что его самые преданные лакеи уже присматривают себе барахлишко из хозяйских сундуков.

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https://ukraina.ru/20220915/1038714433.html

https://ukraina.ru/20220915/1038733627.html

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2022

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_8bacb90a909fea5e9756a75c094c08c2.jpg

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